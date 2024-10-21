Mở phiên Mỹ: Phố Wall mở phiên đầu tuần ảm đạm, Boeing đạt được thỏa thuận với công đoàn

Phố Wall mở cửa suy yếu

Thị trường chứng khoán Mỹ mở phiên hôm nay với diễn biến trái chiều, trong đó chỉ số Russell 2000 đi ngang, S&P 500 giảm 0,1% và Nasdaq 100 có hiệu suất kém nhất với mức giảm 0,2%.

Hầu hết các chỉ số chứng khoán châu Âu đều giảm điểm. Chỉ số UK100 của Anh và SPA35 của Tây Ban Nha là những có mức giảm ít nhất, với lần lượt là 0,17% và 0,27%. Chỉ số AC40 của Pháp và DAX 40 của Đức đang mất 0,55% trong khi W20 của Ba Lan là chỉ số hoạt động kém nhất, với mức giảm 0,95% hôm nay.

Tập đoàn hàng không Boeing vừa đạt được thỏa thuận sơ bộ với công đoàn thợ máy, chấm dứt cuộc đình công kéo dài suốt 5 tuần qua. Tin tức này đã giúp cổ phiếu của Boeing tăng mạnh. Cổ phiếu của Spirit Airlines Inc. đã tăng vọt sau khi hãng hàng không giá rẻ này thông báo gia hạn hợp đồng xử lý thẻ tín dụng với U.S. Bank National Association. Cigna Group và Humana Inc. đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi Bloomberg News đưa tin, hai công ty bảo hiểm y tế này đã ngồi lại để đàm phán về việc sáp nhập.

Biến động của các cổ phiếu Phố Wall. Nguồn: xStation

Chỉ số US100 đang duy trì trên mức Fibonacci thoái lui 78.6% trong 9 phiên liên tiếp. Để duy trì đà tăng, chỉ số cần phải phá vỡ qua ngưỡng kháng cự tại mức 20.638. Đây là mức đóng nến tuần cao nhất mọi thời đại và đã đóng vai trò là kháng cự mạnh mẽ trong tuần trước. Mức quan trọng để phe bán lấy lại được ưu thế là mức Fibonacci thoái lui 78.6%, tiếp theo là mức đỉnh vào giữa tháng 8 tại 19,917.81. Chỉ số này đã duy trì được xu hướng tăng mạnh mẽ kể từ cuối tháng 7, hình thành các đỉnh và đáy cao hơn và bây giờ đang đối mặt với mức kháng cự quan trọng đó chính là mức đỉnh trong tuần. Cả mức Fibo thoái lui 78.6% và mức đỉnh giữa tháng 8 đều đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ mạnh mẽ. Nếu thủng qua mức này thì các đường SMA 100 ngày và 50 ngày sẽ là các mốc kháng cự tiếp theo.

Tin tức công ty:

Cổ phiếu của Boeing Co. ( BA.US ) tăng vọt 3,2% lên mức 160 USD sau tin tức công ty đạt được thỏa thuận sơ bộ với công đoàn thợ máy, chấm dứt cuộc đình công kéo dài suốt 5 tuần qua. Theo đó, công nhân sẽ được hưởng mức tăng lương đáng kể lên đến 35% trong vòng 4 năm tới, cùng với việc khôi phục các khoản thưởng và tăng cường đóng góp vào quỹ hưu trí 401(k). Mặc dù không khôi phục chế độ lương hưu truyền thống, nhưng công nhân sẽ nhận được khoản tiền thưởng phê chuẩn lên đến 7.000 USD và vẫn giữ nguyên các khoản thưởng hàng năm. Quyết định cuối cùng về hợp đồng mới sẽ được công đoàn đưa ra vào thứ Tư. Song song đó, Boeing cũng đang tích cực tìm kiếm các giải pháp để cải thiện tình hình tài chính. Theo nguồn tin từ Wall Street Journal, tập đoàn này đang xem xét việc bán một số tài sản và đã lên kế hoạch huy động vốn lên đến 25 tỷ USD thông qua việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu trong vòng 3 năm tới.

Cổ phiếu của Spirit Airlines Inc. ( SAVE.US ) đã tăng hơn 37% trong phiên hôm nay sau khi công ty thông báo gia hạn thành công thỏa thuận tín dụng với U.S. Bank National Association. Theo đó, Spirit Airlines sẽ có thêm hai tháng, đến ngày 23 tháng 12 năm 2024, để tái cấu trúc khoản nợ đáo hạn năm 2025. Đồng thời, hãng cũng đã rút hết hạn mức tín dụng 300 triệu USD và dự kiến sẽ kết thúc năm với lượng tiền mặt dồi dào hơn 1 tỷ USD. Thông tin này đã xua tan những lo ngại của nhà đầu tư về khả năng phá sản của Spirit Airlines, vốn đã khiến cổ phiếu của hãng giảm mạnh hơn 91% trong năm nay.

Hai "ông lớn" trong ngành bảo hiểm y tế Hoa Kỳ, Cigna và Humana, đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư khi có thông tin cho rằng cả hai công ty đang xem xét lại khả năng sáp nhập. Theo nguồn tin từ Bloomberg News, Cigna, với giá trị vốn hóa thị trường lên đến 94 tỷ USD, đã tiến hành các cuộc đàm phán sơ bộ với Humana, có quy mô nhỏ hơn một chút với 32 tỷ USD. Tuy nhiên, cuộc đàm phán này còn nhiều gian nan khi cả hai công ty từng phải dừng lại vào cuối năm ngoái do bất đồng về giá cả. Tin tức này đã khiến thị trường chứng khoán có những phản ứng trái chiều. Cổ phiếu của Humana tăng nhẹ 1% trong khi cổ phiếu của Cigna giảm khoảng 2%. Sự thận trọng của nhà đầu tư là dễ hiểu khi thương vụ này phải đối mặt với nhiều rào cản, từ cuộc điều tra chống độc quyền đến quá trình bán mảng kinh doanh Medicare Advantage của Cigna. Hiện tại, mọi thứ vẫn còn đang ở giai đoạn sơ khai và chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Cả Cigna và Humana đều có thể quyết định trì hoãn hoặc hủy bỏ hoàn toàn thương vụ này.

Một số tin tức khác liên quan đến cổ phiếu trong chỉ số S&P500. Nguồn: Bloomberg Financial LP