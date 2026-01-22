Mở phiên Mỹ: Phố Wall nỗ lực phục hồi 📈Cổ phiếu Meta Platforms tăng 3,5%

Các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ đang tăng nhẹ nhưng giảm bớt đà sau khi mở cửa. Tâm lý thị trường được hỗ trợ nhờ cải thiện rủi ro sau khi Tổng thống Donald Trump cho thấy sự đảo chiều trong các tuyên bố về thuế quan liên quan đến căng thẳng quanh Greenland. Sự thay đổi này giúp thị trường ổn định sau một đợt biến động mạnh. Sau các dữ liệu kinh tế Mỹ, US100 đang cố gắng duy trì trên EMA50 (đường màu đỏ) trên khung D1, trong khi RSI vẫn ở trạng thái hỗn hợp.

Một số cổ phiếu lớn như Microsoft, Nvidia và Tesla vẫn dưới mức đỉnh gần đây, duy trì câu chuyện về “reset định giá”. Meta Platforms là một trong những cổ phiếu mạnh nhất trên Wall Street hôm nay, phục hồi từ mức đáy cục bộ nhờ khuyến nghị “buy the dip” của các nhà phân tích Jefferies sau khi giảm 20%.

Nguồn: xStation5

Meta Platforms (META.US) và ADR của Alibaba (BABA.US) là những cổ phiếu mạnh nhất trên Phố Wall hôm nay. Nguồn: xStation5

Nguyên nhân phục hồi

Thị trường dường như phản ứng tích cực với một hiện tượng được các trader gọi là “TACO”, nghĩa là các mối đe dọa thương mại mạnh mẽ được theo sau bởi sự rút lui hoặc trì hoãn. Lần này, trọng tâm là Trump từ bỏ ý định áp thuế quan lên nhiều quốc gia châu Âu liên quan đến đàm phán Greenland.

Đồng thời, nhà đầu tư chuẩn bị cho dữ liệu lạm phát Mỹ (PCE) bị trì hoãn, vốn có thể ảnh hưởng lớn đến kỳ vọng chính sách của Fed trong những tháng tới.

S&P 500 tăng, kéo dài đà hồi phục từ phiên đóng cửa thứ Tư.

Nasdaq dẫn đầu xu hướng tăng, phản ánh tâm lý “risk-on” mạnh hơn trong lĩnh vực công nghệ.

Lợi suất trái phiếu chính phủ giảm nhẹ đầu phiên.

Dầu giảm nhẹ, vàng giảm nhẹ, bitcoin giảm nhẹ.

Dù tâm lý thị trường cải thiện rõ rệt, bức tranh tổng thể vẫn còn yếu. Nhà đầu tư quan sát xem áp lực lạm phát do thuế quan có giảm không, điều này có thể cho Fed thêm dư địa cắt giảm lãi suất trong năm nay. Dù thị trường phản ứng tích cực trước việc rút thuế quan, vấn đề địa chính trị vẫn chưa được giải quyết, với Greenland trở lại là rủi ro tiêu đề.

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp: 200k so với dự báo 209k và 198k trước đó, kèm đơn tiếp tục thấp hơn dự kiến.

GDP QoQ cuối cùng: 4,4% so với dự báo 4,3% và 4,3% trước đó (Chỉ số giá 3,8% YoY, phù hợp dự báo); PCE 2,8% YoY, phù hợp dự báo.

Nguồn: XTB Research, BLS, Bloomberg Finance L.P.

Cổ phiếu đáng chú ý

AMD (AMD.US) tăng mạnh sau giờ giao dịch sau khi vượt dự báo.

Lululemon (LULU.US) tăng sau khi công bố chương trình mua lại cổ phiếu.

Abbott (ABT) giảm 4% sau khi công bố kết quả Q4.

Axogen (AXGN) giảm 7% sau khi thông báo phát hành cổ phiếu phổ thông trị giá 85 triệu USD.

Knight-Swift (KNX) giảm 2% sau khi kết quả Q4 thấp hơn kỳ vọng.

Mobileye (MBLY) tăng 6% sau khi nâng dự báo doanh thu.

Procter & Gamble (PG) giảm 1,6% do tăng trưởng doanh số hữu cơ chậm và khối lượng bán giảm.

Rocket Lab (RKLB) tăng 2% sau khi công ty cho biết một bài kiểm tra phá hoại dẫn đến sự cố trong thử nghiệm áp suất thủy tĩnh.

Sphere Entertainment (SPHR) tăng 3% sau khi BTIG nâng hạng cổ phiếu lên “Mua”.

Venture Global (VG) tăng 10% sau khi thắng tranh chấp với Repsol (Tây Ban Nha) về các lô LNG từ nhà máy xuất khẩu Louisiana.