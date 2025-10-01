Mở phiên Mỹ: Phố Wall ổn định bất chấp sự bất ổn về việc chính phủ đóng cửa

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa – lần đầu tiên sau 7 năm – đã gây ra một số lo ngại, nhưng phản ứng của thị trường vẫn ở mức vừa phải. Dù một số cơ quan liên bang phải ngừng hoạt động và việc chi trả cho một số nhân viên bị đình chỉ, các nhà đầu tư vẫn không hoảng loạn. Thị trường đã phần nào phản ánh rủi ro liên quan đến bế tắc này, do đó mức giảm quan sát được khá nhỏ và không giống như một đợt bán tháo mạnh.

Tuy nhiên, một yếu tố đáng chú ý là việc thiếu công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng, như báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) hàng tuần, điều này làm gia tăng bất ổn và hạn chế khả năng đánh giá chính xác tình hình kinh tế. Dù vậy, hầu hết nhà đầu tư cho rằng bế tắc ngân sách sẽ chỉ có tác động hạn chế và ngắn hạn đến nền kinh tế, đồng thời kỳ vọng hai đảng sẽ sớm đạt được thỏa thuận.

Căng thẳng chính trị do sự đối đầu giữa Đảng Dân chủ và Cộng hòa, cùng với cuộc bầu cử năm 2026 sắp tới, vẫn là một rủi ro. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Phố Wall chủ yếu tập trung vào dữ liệu kinh tế và quyết định từ Fed. Trước bối cảnh bất ổn gia tăng, Cục Dự trữ Liên bang có khả năng sẽ thận trọng hơn trong việc cân nhắc các đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Dù tình hình chính trị tại Washington còn bất ổn, các thị trường tài chính dường như đã chuẩn bị cho kịch bản này và chưa thấy dấu hiệu biến động mạnh. Sự bình tĩnh vừa phải từ phía nhà đầu tư cho thấy tác động tiêu cực từ việc chính phủ đóng cửa đã phần lớn được phản ánh, và hậu quả đối với nền kinh tế có thể sẽ chỉ ở mức hạn chế và ngắn hạn.

US500 (khung thời gian H1)

Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 (US500) vẫn tăng trong phiên giao dịch buổi sáng, bất chấp gián đoạn từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa. Sự bế tắc chính trị ở Washington và việc tạm ngừng hoạt động của một số cơ quan liên bang không gây ra phản ứng mạnh mẽ trên thị trường, cho thấy nhà đầu tư coi đây là tình huống tạm thời với tác động kinh tế giới hạn.

Tin tức công ty:

IBM (IBM.US) và AMD (AMD.US) đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược nhằm cung cấp hạ tầng AI tiên tiến cho Zyphra – một công ty chuyên về phần mềm mã nguồn mở và nghiên cứu AI có trụ sở tại San Francisco. Thỏa thuận này sẽ giúp Zyphra tiếp cận nguồn tài nguyên điện toán đám mây mạnh mẽ của IBM, hỗ trợ phát triển và huấn luyện các mô hình AI quy mô lớn. Zyphra, vừa huy động được 1 tỷ USD, sẽ tận dụng nguồn lực này để thúc đẩy các giải pháp AI đột phá.

Fortress Biotech (FBIO.US) giảm mạnh khoảng 34% trong phiên thứ Tư sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) từ chối phê duyệt thuốc CUTX-101 điều trị bệnh hiếm gặp Menkes. Thông tin tiêu cực này gây áp lực bán tháo mạnh lên cổ phiếu.

Nike’s (NKE.US) tăng hơn 3% trong phiên thứ Tư sau khi công bố kết quả kinh doanh quý I vượt kỳ vọng của giới phân tích. Thành công đến từ sự tập trung vào các lĩnh vực thể thao chủ chốt như chạy bộ và bóng rổ, cùng với doanh thu bán buôn tăng nhờ hợp tác với Amazon và Foot Locker. Đặc biệt, doanh số giày chạy bộ ghi nhận cải thiện rõ rệt, mang lại phản ứng tích cực từ phía nhà đầu tư.

Marvell Technology’s (MRVL.US) giảm khoảng 3% sau khi bị hạ xếp hạng. Các nhà phân tích lưu ý rằng mảng trung tâm dữ liệu của công ty đã gần như tăng gấp ba lần trong hai năm qua, nhờ bộ vi xử lý XPU tùy chỉnh và danh mục chip mạng hỗ trợ AI. Tuy nhiên, triển vọng thị trường hạn chế cùng với sự cạnh tranh gia tăng trong phân khúc XPU, cộng thêm mức tăng giá cổ phiếu gần đây quá nhanh, khiến các chuyên gia trở nên thận trọng hơn với cổ phiếu này.