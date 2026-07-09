Mở phiên Mỹ: Phố Wall phục hồi khi AI và cổ phiếu bán dẫn lấn át lo ngại về Iran

Phố Wall đang nỗ lực phục hồi trong hôm nay sau các phiên suy yếu gần đây. Các chỉ số lớn của Mỹ mở cửa trong sắc xanh, khi thị trường một lần nữa chuyển sự chú ý trở lại các tài sản rủi ro. Sau giai đoạn bất ổn gia tăng liên quan đến những diễn biến địa chính trị tại Trung Đông, thị trường đang cho thấy dấu hiệu ổn định và quay trở lại với một kịch bản tích cực hơn.

Kể từ hôm qua, thị trường bị chi phối bởi lo ngại rằng căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran có thể dẫn đến mức độ bất ổn cao hơn. Các nhà đầu tư đã theo dõi sát sao tác động tiềm tàng của cuộc xung đột đối với giá dầu, kỳ vọng lạm phát và các quyết định sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Mọi cập nhật liên quan đến các hành động quân sự hoặc khả năng nối lại đàm phán ngoại giao đều là những yếu tố có thể nhanh chóng làm thay đổi tâm lý thị trường.

Tuy nhiên, hôm nay thị trường đang cho thấy những dấu hiệu lạc quan trở lại. Kịch bản hiện tại dường như cho rằng tình hình liên quan đến Iran vẫn còn nhiều biến động, nhưng vẫn còn dư địa cho các cuộc đàm phán và những nỗ lực nhằm ngăn chặn sự leo thang tiếp theo. Kết quả là dòng vốn đang dần quay trở lại thị trường cổ phiếu, trong khi áp lực bán của các phiên gần đây đã dịu bớt.

Một trong những động lực mạnh nhất đứng sau đợt phục hồi hôm nay là nhóm công nghệ, đặc biệt là các công ty liên quan đến ngành bán dẫn. Cổ phiếu các nhà sản xuất chip đang phục hồi sau áp lực gần đây, nhờ tâm lý tích cực hơn đối với lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc. Sau đợt điều chỉnh vừa qua, thị trường đang tận dụng các mức giá thấp hơn, trong khi trí tuệ nhân tạo (AI) và nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại chip tiên tiến một lần nữa trở thành chủ đề chính.

Trong khi đó, các dữ liệu kinh tế của Mỹ vẫn là tâm điểm chú ý. Số liệu mới nhất về thị trường lao động cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiếp tục giảm nhẹ, cho thấy điều kiện việc làm tại Mỹ vẫn tương đối ổn định. Đây là một tín hiệu quan trọng, bởi một thị trường lao động vững chắc sẽ làm giảm bớt lo ngại về nguy cơ nền kinh tế suy giảm mạnh.

Đồng thời, Fed vẫn là trọng tâm theo dõi của thị trường. Biên bản cuộc họp FOMC mới nhất cho thấy các nhà hoạch định chính sách vẫn duy trì lập trường thận trọng và tiếp tục nhấn mạnh rủi ro lạm phát kéo dài. Quan điểm cứng rắn hơn của Fed làm giảm kỳ vọng về việc sớm cắt giảm lãi suất, vốn vẫn là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến định giá các loại tài sản.

Do đó, đợt phục hồi của Phố Wall hôm nay giống như một nỗ lực ổn định sau giai đoạn biến động gần đây hơn là sự trở lại hoàn toàn của tâm lý lạc quan. Thị trường vẫn đang cân bằng giữa ba yếu tố lớn: diễn biến địa chính trị, sức mạnh của nền kinh tế Mỹ và lộ trình chính sách tiền tệ trong tương lai. Hiện tại, phe mua dường như đang chiếm ưu thế, nhưng thị trường vẫn rất nhạy cảm với những diễn biến tiếp theo liên quan đến Iran cũng như các phát biểu từ Fed. Phiên giao dịch hôm nay cho thấy rằng, bất chấp nhiều nguồn bất ổn, khẩu vị rủi ro vẫn còn hiện hữu, đặc biệt khi xuất hiện những dấu hiệu cho thấy tình hình có thể dần ổn định.

Hợp đồng tương lai S&P 500 (US500) đang giao dịch tăng trong hôm nay, khi thị trường bắt đầu phiên với tâm lý tích cực hơn đôi chút bất chấp những bất ổn địa chính trị đang diễn ra. Sau giai đoạn biến động gần đây liên quan đến căng thẳng giữa Mỹ và Iran, các nhà đầu tư chỉ cho thấy những dấu hiệu hoảng loạn ở mức hạn chế, trong khi sự chú ý đang dần chuyển sang mùa báo cáo kết quả kinh doanh sắp tới. Thị trường dường như đang định giá theo kịch bản rằng các cuộc tấn công qua lại hiện nay giữa Mỹ và Iran vẫn được kiểm soát và sẽ không phát triển thành một cuộc xung đột trên diện rộng. Việc các kênh ngoại giao vẫn còn mở cũng đang giúp một bộ phận nhà đầu tư duy trì sự lạc quan thận trọng. Nguồn: xStation5

Tin tức doanh nghiệp

Cổ phiếu Micron (MU.US) tăng trong phiên hôm nay sau khi công ty công bố kế hoạch mở rộng đáng kể các khoản đầu tư tại Mỹ, với tổng giá trị dự kiến vượt 250 tỷ USD vào năm 2035. Công ty đặt mục tiêu mở rộng năng lực sản xuất chip nhớ trong nước nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng được thúc đẩy bởi sự phát triển của AI và việc mở rộng các trung tâm dữ liệu. Thị trường phản ứng tích cực với thông tin này, bởi các khoản đầu tư của Micron phù hợp với xu hướng rộng lớn hơn là gia tăng năng lực sản xuất chất bán dẫn.

Cổ phiếu Cerebras Systems (CBRS.US) cũng tăng trong phiên giao dịch chính thức sau khi công ty công bố kế hoạch đầu tư trị giá nhiều tỷ USD vào hạ tầng AI tại châu Âu. Công ty dự định mở rộng đáng kể năng lực điện toán trong khu vực, trong đó một phần hạ tầng mới sẽ hỗ trợ các dự án của OpenAI, qua đó củng cố thêm câu chuyện tích cực xoay quanh lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Cổ phiếu PepsiCo (PEP.US) chịu áp lực trong hôm nay mặc dù công ty công bố doanh thu quý II vượt kỳ vọng của thị trường. Phản ứng tiêu cực của thị trường chủ yếu xuất phát từ những lo ngại về triển vọng tăng trưởng doanh số trong tương lai và các tín hiệu cho thấy lạm phát kéo dài cùng với bất ổn kinh tế có thể khiến người tiêu dùng trở nên thận trọng hơn trong chi tiêu. Thị trường đang tập trung vào thách thức rộng hơn mà các doanh nghiệp tiêu dùng phải đối mặt, khi khách hàng ngày càng chọn lọc hơn trong chi tiêu dù doanh thu tổng thể vẫn tích cực.

Cổ phiếu IBM (IBM.US) chịu áp lực trong hôm nay, giảm khoảng 3%, sau khi xuất hiện thông tin rằng Starbucks (SBUX.US) đang phát triển các công cụ dựa trên trí tuệ nhân tạo của riêng mình, có khả năng thay thế một phần các giải pháp công nghệ hiện do các nhà cung cấp bên ngoài, bao gồm IBM, cung cấp. Thị trường lo ngại rằng việc ngày càng nhiều doanh nghiệp tự phát triển các hệ thống AI nội bộ có thể làm giảm nhu cầu đối với các phần mềm và dịch vụ công nghệ truyền thống. Đối với IBM, điều này phản ánh một sự thay đổi rộng lớn hơn của ngành, khi các doanh nghiệp ngày càng có xu hướng tự xây dựng các giải pháp AI của riêng mình, từ đó có thể làm thay đổi mối quan hệ giữa doanh nghiệp và các nhà cung cấp công nghệ.