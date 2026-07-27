Mở phiên Mỹ: Phố Wall phục hồi sau lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran

Sau một phiên cuối tuần đầy biến động, tâm lý lạc quan đã quay trở lại Phố Wall. Các chỉ số chứng khoán Mỹ đang lấy lại một phần những gì đã mất trước đó khi dòng tiền quay trở lại thị trường cổ phiếu. Động lực chính thúc đẩy tâm lý tích cực là thông tin Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn. Việc cả hai bên tuyên bố tạm dừng các hoạt động quân sự đã ngay lập tức kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường dầu mỏ, điều mà giới đầu tư xem là tín hiệu cho thấy rủi ro địa chính trị đang hạ nhiệt.

Đà giảm của giá dầu nhanh chóng cải thiện tâm lý trên thị trường chứng khoán Mỹ. Lo ngại về một làn sóng lạm phát mới đã giảm đáng kể, cho phép nhà đầu tư quay trở lại tập trung vào yếu tố nhiều khả năng sẽ dẫn dắt thị trường trong những ngày tới: chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và mùa báo cáo lợi nhuận của các tập đoàn công nghệ lớn. Có vẻ như Phố Wall đã phần nào "thở phào nhẹ nhõm" và trở lại với những chủ đề đã thúc đẩy thị trường tăng giá trong nhiều tháng qua.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu của một tuần được dự báo sẽ vô cùng căng thẳng. Fed sẽ kết thúc cuộc họp chính sách vào thứ Tư. Bản thân quyết định về lãi suất nhiều khả năng sẽ không gây bất ngờ, khi thị trường gần như đồng thuận rằng lãi suất sẽ được giữ nguyên. Điều quan trọng hơn nhiều sẽ là tuyên bố sau cuộc họp và buổi họp báo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Trong các phát biểu trước đây, vị Chủ tịch Fed mới đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ông muốn giảm sự phụ thuộc vào phương thức định hướng chính sách trong tương lai (forward guidance) truyền thống. Vì vậy, thị trường sẽ phân tích kỹ từng phát biểu của Kevin Warsh nhằm đánh giá quan điểm của Fed về lạm phát, sức mạnh của nền kinh tế Mỹ và triển vọng điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới.

Song song với đó, mùa báo cáo lợi nhuận đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Microsoft và Meta sẽ công bố kết quả kinh doanh vào thứ Tư, trong khi Amazon và Apple sẽ báo cáo vào thứ Năm. Rất ít báo cáo có sức ảnh hưởng lớn như nhóm này, bởi đây chính là những doanh nghiệp đã dẫn dắt đà tăng của các chỉ số chứng khoán Mỹ trong thời gian qua.

Nhà đầu tư sẽ tiếp tục tập trung vào kết quả của mảng điện toán đám mây (cloud computing) và các hoạt động liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Thị trường muốn thấy bằng chứng rằng tăng trưởng vẫn duy trì mạnh mẽ trong quý II và các khoản đầu tư khổng lồ vào AI đang bắt đầu mang lại hiệu quả rõ rệt hơn. Bên cạnh đó, kế hoạch chi tiêu vốn (capital expenditure - CapEx) cũng sẽ là tâm điểm chú ý. Sau khi Alphabet công bố kết quả kinh doanh và nâng mạnh kế hoạch đầu tư trong năm nay, giới đầu tư hiện kỳ vọng các "ông lớn" công nghệ khác cũng sẽ đi theo xu hướng tương tự.

Do đó, những ngày tới có thể sẽ quyết định xu hướng của Phố Wall trong nhiều tuần tiếp theo. Một mặt, thị trường sẽ đánh giá các tín hiệu từ Fed. Mặt khác, nhà đầu tư sẽ xem liệu các tập đoàn công nghệ lớn nhất có còn đủ khả năng chứng minh mức định giá cao hiện nay là hợp lý hay không. Diễn biến tại Vịnh Ba Tư cũng vẫn là một yếu tố quan trọng. Mặc dù lệnh ngừng bắn đã cải thiện đáng kể tâm lý thị trường và ảnh hưởng của các yếu tố địa chính trị đang dần suy giảm, bất kỳ sự leo thang nào cũng có thể làm gia tăng biến động, đặc biệt là trên thị trường dầu mỏ. Dù vậy, có vẻ như Phố Wall đã dần thích nghi với môi trường rủi ro địa chính trị cao và không còn phản ứng quá tiêu cực như chỉ vài tuần trước. Nếu Fed duy trì lập trường ôn hòa, các doanh nghiệp công nghệ lớn tiếp tục công bố kết quả vượt kỳ vọng và căng thẳng tại Trung Đông không bùng phát trở lại, nhịp phục hồi hiện tại có thể phát triển thành một giai đoạn tiếp diễn của xu hướng tăng dài hạn.

Nguồn: XTB Research

Hợp đồng tương lai S&P 500 (US500) đang ghi nhận mức tăng mạnh trong phiên hôm nay. Tâm lý tích cực trên Phố Wall được hỗ trợ trực tiếp bởi việc Mỹ và Iran tạm dừng các hoạt động quân sự, cùng với đà giảm mạnh của giá dầu. Việc rủi ro leo thang tại Trung Đông hạ nhiệt đã thúc đẩy dòng tiền quay trở lại các tài sản rủi ro, khi nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang các yếu tố cơ bản của nền kinh tế và mùa báo cáo lợi nhuận. S&P 500 hiện vẫn giao dịch gần mức đỉnh lịch sử, và nhịp phục hồi hôm nay cho thấy thị trường đã nhanh chóng tận dụng sự cải thiện về địa chính trị để đảo ngược trạng thái né tránh rủi ro trước đó. Nguồn: xStation5

Nguồn: XTB Research

Tin tức công ty

Broadcom (AVGO.US) shares are up more than 2%, supported by stronger sentiment across the semiconductor sector and reports of a strategic agreement with Samsung. The South Korean technology giant has signed a memorandum of understanding worth more than USD 200 billion, covering the supply of HBM memory used in Broadcom's next generation AI accelerators, as well as the production of advanced 2 nanometre chips.

D Wave Quantum (QBTS.US) shares are rising around 8% after the company announced an expanded partnership with AT&T. The US telecom operator plans to make broader use of D Wave's quantum computing technology to optimise its network and support AI driven autonomous systems. According to the company, the technology has already helped reduce customer service outages. The expanded cooperation with AT&T is another indication that the quantum computing industry is moving closer to meaningful commercial applications.

Applied Materials (AMAT.US) and Lam Research (LRCX.US) are also advancing after HSBC raised its price targets on both companies. Analysts pointed to strengthening demand for semiconductor manufacturing equipment, particularly as investment in AI infrastructure continues to accelerate.

Exxon Mobil (XOM.US) shares are down around 2%, tracking broad weakness across the energy sector following the sharp decline in oil prices. Crude has fallen after the United States and Iran suspended military operations, raising hopes for a diplomatic resolution and lower tensions in the Middle East. Additional pressure on oil prices comes from expectations that improving regional stability could allow unrestricted shipping through the Strait of Hormuz to resume.