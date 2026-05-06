Mở phiên Mỹ: Phố Wall tăng cao nhờ giá dầu giảm và sự lạc quan với cổ phiếu công nghệ 📈

Arista Networks giảm giá sau báo cáo lợi nhuận, trong khi Disney và AMD ghi nhận mức tăng mạnh, cải thiện tâm lý trong toàn bộ lĩnh vực bán dẫn.

Bộ Tài chính Mỹ được cho là đang xem xét bổ sung cổ phiếu vào cái gọi là “Trump Accounts”, theo The New York Times.

Bảng lương khu vực tư nhân của Mỹ tăng nhẹ dưới kỳ vọng, đạt 109 nghìn so với dự báo 120 nghìn, nhưng vẫn cao hơn rõ rệt so với mức trước đó là 69 nghìn.

US500 và US100 tăng gần 1% chỉ một giờ sau khi phiên Mỹ mở cửa, mặc dù một thỏa thuận hòa bình với Iran dựa trên các yêu cầu “tối đa” của Mỹ vẫn còn nhiều bất định.

Triển vọng hòa bình tại Trung Đông đã thúc đẩy tâm lý lạc quan của nhà đầu tư, làm tăng khẩu vị rủi ro và kéo theo lực mua mạnh đối với các cổ phiếu công nghệ lớn, đồng thời gây áp lực đáng kể lên các công ty dầu khí.

US500 (D1)

Chỉ số US500 đã tăng lên mức đỉnh lịch sử mới gần mốc 7.400 điểm. Hiện chỉ số đang giao dịch cao hơn gần 20% so với mức đáy điều chỉnh cục bộ vào cuối tháng 3. Nếu mô hình tháng 4/2025 liên quan đến cú sốc chiến tranh thương mại lặp lại, chỉ số vẫn có thể còn dư địa tăng thêm. Mùa báo cáo hiện tại vẫn rất tích cực và cho thấy định giá cao của các công ty Mỹ không hoàn toàn tách rời khỏi nền tảng cơ bản.

Trong nhóm cổ phiếu công nghệ, sự suy yếu được ghi nhận ở các nhà sản xuất chip nhớ, bao gồm Sandisk, cũng như “gã khổng lồ” mạng đám mây Arista Networks. Trong khi đó, các lĩnh vực bán dẫn, điện tử và kim loại đang tăng mạnh, được hỗ trợ bởi giá vàng và bạc đi lên.

Tin tức doanh nghiệp

Các công ty khai khoáng, hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch tàu biển tăng giá sau các báo cáo cho thấy khả năng Mỹ và Iran tiến gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh. Đồng thời, các công ty năng lượng và phân bón chịu áp lực khi thị trường bắt đầu định giá khả năng nguồn cung dầu tăng lên. Lĩnh vực bán dẫn vẫn diễn biến trái chiều sau đợt tăng mạnh nhờ AI, dù một số cổ phiếu công nghệ tiếp tục đi lên.

AMD và Super Micro Computer tăng giá khi nhà đầu tư tiếp tục phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu.

Advanced Micro Devices tăng 4% sau khi công bố triển vọng mảng chip AI vượt kỳ vọng thị trường.

Alphabet tăng sau khi Verily công bố kết quả quý 1 vượt dự báo, dù công ty vẫn cảnh báo môi trường kinh doanh năm 2026 còn nhiều thách thức.

Apollo Global tăng sau khi vượt mốc 1 nghìn tỷ USD tài sản quản lý, củng cố kỳ vọng dòng vốn tiếp tục đổ vào tài sản thay thế.

Compass tăng mạnh sau khi báo cáo kết quả vượt kỳ vọng và đưa ra hướng dẫn doanh thu quý 2 cao hơn dự báo Phố Wall.

CVS Health tăng sau khi nâng triển vọng cả năm, nhờ cải thiện lợi nhuận mảng bảo hiểm.

GE Aerospace tăng sau khi nâng dự báo EBITDA cả năm, thúc đẩy tâm lý tích cực với ngành hàng không vũ trụ.

KKR tăng sau khi doanh thu quý vượt kỳ vọng, với các khoản đầu tư hạ tầng và năng lượng tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng.

JPMorgan cho rằng điều kiện công nghiệp cải thiện và tái cấu trúc có thể hỗ trợ lợi nhuận của 3M trong các quý tới.

Super Micro Computer tăng vọt 13% nhờ cải thiện biên lợi nhuận và kiểm soát chi phí tốt hơn liên quan đến máy chủ AI.

TransMedics giảm 21% sau khi Needham hạ khuyến nghị xuống “hold” do kết quả quý yếu hơn kỳ vọng.

Uber tăng 9% sau khi đưa ra hướng dẫn tổng giá trị giao dịch vượt dự báo, cho thấy nhu cầu tiêu dùng vẫn bền vững bất chấp rủi ro địa chính trị.

Veracyte tăng 14% sau khi kết quả quý vượt kỳ vọng của Phố Wall.

Arista Networks shares (D1)

Arista Networks công bố kết quả quý 1 mạnh mẽ, nhưng nhà đầu tư tập trung vào áp lực biên lợi nhuận và triển vọng cả năm chưa đáp ứng kỳ vọng cao. Doanh thu tăng 35% so với cùng kỳ lên 2,71 tỷ USD, vượt mức dự báo 2,61 tỷ USD. EPS điều chỉnh đạt 0,87 USD, tăng từ 0,66 USD năm trước, trong khi tăng trưởng billings tăng tốc lên 54% YoY. Dù vậy, cổ phiếu ANET giảm gần 14% trong phiên ngoài giờ. Mối lo chính là hướng dẫn biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh quý 2 ở mức 46–47%, thấp hơn 47,8% của quý 1 và 48,8% của năm trước. Arista cũng nâng dự báo tăng trưởng doanh thu 2026 lên 27,7%, nhưng giới phân tích kỳ vọng mức 28–30%.

Mạng lưới AI vẫn là động lực tăng trưởng chính của công ty. Arista đã ra mắt công nghệ quang học XPO làm mát bằng chất lỏng cho trung tâm dữ liệu AI thế hệ mới và giới thiệu “AI spine” универсal dựa trên nền tảng 7800, nhằm hỗ trợ khối lượng công việc AI quy mô lớn. Phố Wall nhìn chung vẫn tích cực. Morgan Stanley giữ khuyến nghị Overweight, gọi Arista là “một trong những cách rõ ràng nhất để đầu tư vào chu kỳ AI networking”. Trọng tâm tranh luận hiện chuyển từ sức cầu sang khả năng đảm bảo nguồn cung để đáp ứng nhu cầu AI.

