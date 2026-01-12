Mở phiên Mỹ: Powell gặp rắc rối, Phố Wall chìm trong sắc đỏ

Ngay khi bước vào phiên giao dịch tại Phố Wall, các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trước những căng thẳng chính trị leo thang xoay quanh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 0,5%, S&P 500 mất 0,2% và Nasdaq Composite giảm 0,1%.

Cuối tuần qua, các công tố viên liên bang Mỹ đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Fed và lời khai của ông trước Thượng viện. Bộ Tư pháp Mỹ đã ban hành trát triệu tập bồi thẩm đoàn và thậm chí đề cập đến khả năng truy tố – một sự kiện chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hiện đại của Fed. Ông Powell bác bỏ các cáo buộc, cho rằng đây là một cuộc tấn công mang động cơ chính trị nhằm gây sức ép buộc Fed phải cắt giảm lãi suất nhanh hơn, theo mong muốn của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Đà giảm của thị trường cổ phiếu phản ánh lo ngại ngày càng gia tăng về tính độc lập của Fed cũng như nguy cơ rủi ro và biến động lớn hơn trong chính sách tiền tệ. Áp lực chính trị lên ngân hàng trung ương có thể ảnh hưởng đến các quyết định lãi suất, chi phí vay vốn và sự ổn định chung của nền kinh tế Mỹ, qua đó làm gia tăng bất định trong cả ngắn hạn lẫn dài hạn.

Nguồn: xStation5

Nguồn: xStation5

