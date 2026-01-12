Mở phiên Mỹ: Powell gặp rắc rối, Phố Wall chìm trong sắc đỏ

Ngay khi bước vào phiên giao dịch tại Phố Wall, các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trước những căng thẳng chính trị leo thang xoay quanh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 0,5%, S&P 500 mất 0,2% và Nasdaq Composite giảm 0,1%.
Cuối tuần qua, các công tố viên liên bang Mỹ đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Fed và lời khai của ông trước Thượng viện. Bộ Tư pháp Mỹ đã ban hành trát triệu tập bồi thẩm đoàn và thậm chí đề cập đến khả năng truy tố – một sự kiện chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hiện đại của Fed. Ông Powell bác bỏ các cáo buộc, cho rằng đây là một cuộc tấn công mang động cơ chính trị nhằm gây sức ép buộc Fed phải cắt giảm lãi suất nhanh hơn, theo mong muốn của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Đà giảm của thị trường cổ phiếu phản ánh lo ngại ngày càng gia tăng về tính độc lập của Fed cũng như nguy cơ rủi ro và biến động lớn hơn trong chính sách tiền tệ. Áp lực chính trị lên ngân hàng trung ương có thể ảnh hưởng đến các quyết định lãi suất, chi phí vay vốn và sự ổn định chung của nền kinh tế Mỹ, qua đó làm gia tăng bất định trong cả ngắn hạn lẫn dài hạn.
Nguồn: xStation5
Hợp đồng tương lai US500 (S&P 500) tiếp tục giảm trong ngày hôm nay khi căng thẳng giữa Tổng thống Trump và Cục Dự trữ Liên bang gia tăng. Thị trường lo ngại xung đột sẽ leo thang và làm mờ đi định hướng chính sách của Fed, từ đó tác động tiêu cực đến lãi suất, chi phí tín dụng và sự ổn định của nền kinh tế Mỹ. Nguồn: xStation5
Tin tức công ty:
-
Beam Therapeutics (BEAM.US) tăng khoảng 20% sau khi công ty công bố những tiến triển tích cực trong việc phát triển các liệu pháp di truyền chính xác, đồng thời trình bày kế hoạch chiến lược đến năm 2026. Doanh nghiệp nhấn mạnh các thành tựu gần đây trong điều trị bệnh di truyền nhắm vào gan và huyết học, xác định các ưu tiên chiến lược cho năm tới và kéo dài thời gian đủ vốn hoạt động đến năm 2029. Ngoài ra, Beam cũng đang mở rộng danh mục bệnh di truyền nhắm vào gan, với một chương trình mới dự kiến công bố trong nửa đầu năm 2026.
-
Birkenstock (BIRK.US) tăng hơn 2% sau khi công bố doanh thu sơ bộ quý I năm tài chính 2026 đạt 402 triệu euro, tăng 11,1% so với cùng kỳ theo số liệu báo cáo và tăng 17,8% nếu tính theo tỷ giá cố định. Công ty dự kiến công bố kết quả đầy đủ vào ngày 12/2.
-
UnitedHealth Group (UNH.US) giảm gần 2% sau khi một ủy ban Thượng viện kết luận rằng công ty đã sử dụng các “chiến thuật mang tính quyết liệt” nhằm gia tăng khoản thanh toán liên bang trong chương trình Medicare Advantage. UnitedHealth Group đã bác bỏ một phần các cáo buộc này.
Tin đầu ngày (15.01.2026): Chứng khoán Mỹ ảm đạm trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và lạm phát gia tăng.
🍫Cocoa kiểm tra vùng hỗ trợ $5,000
Chỉ số US500 giảm 1%
Oil.WTI tăng 0.9%
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.