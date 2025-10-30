Mở phiên Mỹ: Powell, MAG7 và Trump gây ra sự xáo trộn trên thị trường

Tâm lý trên các chỉ số chính của Hoa Kỳ hôm nay đang diễn biến trái chiều. Nhà đầu tư đang tiêu hóa các quyết định mới nhất của FED và báo cáo kết quả kinh doanh từ các công ty công nghệ, trong khi chờ đợi báo cáo từ Apple và Amazon sau khi kết thúc phiên giao dịch. Ở bối cảnh rộng hơn, việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thuế quan giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong chuyến thăm châu Á của Donald Trump đang hỗ trợ tâm lý tích cực hơn trên thị trường. Các hợp đồng tương lai của chỉ số công nghệ là nhóm chịu áp lực lớn nhất — US100 giảm 0,4%, US500 gần như không đổi, trong khi US30 tăng 0,3% và US2000 tăng 0,8%.

Tình hình thị trường hiện tại khá phức tạp, do cuộc họp FOMC và nhóm cổ phiếu công nghệ lớn (MAG7) đang tạo ra sự phân hóa rõ rệt trên phố Wall. Alphabet công bố doanh thu và lợi nhuận quý 3 vượt kỳ vọng, giúp cổ phiếu tăng mạnh sau giờ giao dịch. Microsoft cũng báo cáo kết quả tốt, nhưng triển vọng doanh thu quý tới khiến thị trường phản ứng thận trọng. Meta ghi nhận kết quả cải thiện và tăng chi tiêu đầu tư, tuy nhiên cổ phiếu sụt mạnh sau báo cáo. Thị trường vẫn đang chờ đợi phần còn lại của các báo cáo lợi nhuận.

Dữ liệu vĩ mô

Chủ tịch FED Jerome Powell trong phát biểu sau quyết định hôm qua đã hạ thấp kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Ông cho rằng: Lạm phát vẫn ở mức cao, Quá trình giảm tốc giá dịch vụ vẫn đang diễn ra, Nhu cầu lao động đã yếu đi rõ rệt, dù số vụ sa thải vẫn thấp, Hoạt động kinh tế bị ảnh hưởng bởi việc chính phủ tạm ngừng hoạt động, nhưng sẽ hồi phục sau đó. Sau phát biểu, đồng USD tăng mạnh, chỉ số chứng khoán giảm, khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn và định giá cổ phiếu nhạy cảm hơn với kết quả kinh doanh sắp tới.

Dữ liệu kho dự trữ khí đốt tự nhiên của Mỹ (EIA) cũng được công bố, với mức tăng 74 tỷ feet khối (Bcf) — cao hơn kỳ vọng 71 Bcf, nhưng thấp hơn mức 87 Bcf của kỳ trước, cho thấy tốc độ tích trữ đang chậm lại.



Biểu đồ chỉ số US100 (D1)

Nguồn: xStation5

Trên biểu đồ, giá bật giảm từ biên trên của kênh tăng, lùi về quanh 26.060 USD. Kịch bản cơ bản là quay lại vùng 25.300 USD, nơi có vùng hỗ trợ hình thành từ đỉnh của nhịp tích lũy gần nhất. Sau khi chỉ báo RSI bình thường hóa, chỉ số có thể tiếp tục xu hướng tăng, miễn là không rơi xuống dưới 25.100 USD.

Tin tức công ty

Meta (META.US) – Kết quả vượt kỳ vọng, nhưng ghi nhận khoản lỗ thuế một lần hơn 15 tỷ USD, khiến cổ phiếu rơi 9% sau giờ giao dịch và mở cửa giảm hơn 12%.

Microsoft (MSFT.US) – Doanh thu và EPS vượt dự báo, mảng đám mây tăng trưởng 40%, nhưng cam kết tăng mạnh chi tiêu hạ tầng khiến nhà đầu tư lo ngại. Cổ phiếu giảm hơn 2% khi mở cửa.

Alphabet (GOOGL.US) – Doanh thu đạt 120,3 tỷ USD, cao hơn nhiều so với dự báo 99,6 tỷ USD; EPS đạt 2,87 USD, vượt xa mức 2,33 USD dự kiến. Cổ phiếu tăng hơn 4% khi mở cửa.

Chipotle Mexican Grill (CMG.US) – Giảm hơn 18% sau khi hạ dự báo doanh thu cả năm lần thứ ba trong năm nay.

eBay (EBAY.US) – Giảm hơn 15% do EPS điều chỉnh thấp hơn dự báo 5,46 USD.

FMC Corp (FMC.US) – Giảm tới 38% sau khi hạ dự báo EPS cả năm xuống còn 2,92 USD, thấp hơn nhiều so với dự báo 3,47 USD.