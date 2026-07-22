Mở phiên Mỹ: S&P 500 cố gắng phục hồi🗽 GE Vernova giảm 5%

Hợp đồng tương lai các chỉ số Mỹ đang giảm nhẹ sau khi phiên giao dịch thứ Tư mở cửa. Đà phục hồi trước đó của nhóm cổ phiếu bán dẫn đang mất dần động lực, trong khi giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong khoảng 6 tuần. Nhà đầu tư chủ yếu đang chờ đợi báo cáo lợi nhuận từ Alphabet, Tesla, Intel và IBM, những yếu tố có thể quyết định hướng đi của nhóm công nghệ sau phiên giao dịch Mỹ. Thị trường sẽ theo dõi sát liệu mức chi tiêu kỷ lục cho AI có thực sự chuyển hóa thành tốc độ tăng trưởng mạnh hơn của mảng điện toán đám mây, biên lợi nhuận cao hơn và nhu cầu cơ sở hạ tầng lớn hơn hay không.

Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm khoảng 0,1%, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm khoảng 0,4%.

Nvidia giảm gần 1%, hoạt động kém hơn một số cổ phiếu khác trong nhóm Magnificent Seven.

Micron giảm khoảng 3%, SanDisk giảm 2,2% và Marvell giảm 2,5%, trong khi Super Micro Computer tăng khoảng 1% sau khi nâng triển vọng biên lợi nhuận gộp và công bố lượng đơn hàng kỷ lục.

Giá dầu tăng đang gây thêm áp lực lên các chỉ số trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị liên quan đến xung đột giữa Israel và Iran.

Alphabet vẫn thấp hơn khoảng 13% so với mức đỉnh hồi tháng 5, khiến kết quả Google Cloud và bình luận của ban lãnh đạo về chi tiêu AI trở thành yếu tố quan trọng đối với tâm lý thị trường.

Nhà đầu tư kỳ vọng báo cáo của Alphabet và Intel sẽ cho thấy cách chi tiêu AI ngày càng lớn đang thay đổi môi trường cạnh tranh trong ngành công nghệ.

Kết quả của Tesla có thể cung cấp cái nhìn rõ hơn về khả năng mảng xe điện tạo đủ dòng tiền để tài trợ cho các dự án Robotaxi, Optimus và cơ sở hạ tầng AI.

Biểu đồ US500 và SanDisk (khung thời gian D1)

Nến US500 với bóng nến dưới dài cho thấy bên mua đang cố gắng ngăn chặn đà suy yếu của thị trường chứng khoán Mỹ. Việc vượt lên trên mức 7.550 điểm sẽ rất quan trọng, bởi điều này có thể mở đường cho chỉ số kiểm định vùng 7.600 điểm và các mức đỉnh lịch sử. Vùng hỗ trợ quan trọng nằm quanh 7.470 điểm, nơi đà giảm đã được chặn lại trong ba phiên giao dịch trước đó.

Nguồn: xStation5

Cổ phiếu của một trong những nhà cung cấp chip nhớ quan trọng nhất thị trường hiện đang giao dịch thấp hơn hơn 30% so với mức đỉnh lịch sử và đang cố gắng quay trở lại phía trên đường EMA50, được thể hiện bằng đường màu cam, quanh vùng 1.700 USD. Vùng hỗ trợ quan trọng nằm quanh 1.300 USD, được củng cố bởi hai lần phản ứng giá đáng chú ý trước đó

Nguồn: xStation5

Tin tức doanh nghiệp

Cổ phiếu Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Apple và Tesla đang giao dịch cao hơn nhẹ trong phiên tiền thị trường, trong khi Nvidia gần như đi ngang so với mức đóng cửa phiên trước.

AT&T tăng khoảng 5% sau khi kết quả quý II vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, nhờ số lượng thuê bao không dây mới tăng mạnh hơn và lợi nhuận tốt hơn dự báo.

Verizon giảm hơn 2% sau khi doanh thu quý II thấp hơn kỳ vọng của thị trường.

Arrowhead Pharmaceuticals tăng khoảng 17% sau kết quả tích cực từ thử nghiệm lâm sàng đối với phương pháp điều trị bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASH).

Cal-Maine Foods tăng khoảng 6% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý vượt kỳ vọng.

Crocs và Coinbase chịu áp lực sau khi Raymond James hạ xếp hạng hai cổ phiếu này do lo ngại cạnh tranh gia tăng.

Digital Turbine tăng khoảng 5% sau khi Benchmark bắt đầu theo dõi cổ phiếu với khuyến nghị Mua và giá mục tiêu 15 USD.

DocuSign tăng khoảng 0,4% sau khi JMP Securities nâng xếp hạng cổ phiếu lên Mua.

EQT tăng khoảng 1,7% sau khi sản lượng khí đốt quý II vượt kỳ vọng, dù công ty hạ dự báo chi tiêu vốn.

Reddit giảm khoảng 4% sau thông tin nền tảng này có thể hạn chế quyền truy cập của Google vào nội dung để đào tạo mô hình AI.

Nhóm cổ phiếu năng lượng tái tạo tăng sau khi Thượng viện Mỹ thông qua các ưu đãi thuế mới hỗ trợ sự phát triển của ngành.

Joby Aviation tăng khoảng 2% sau khi hoàn tất thỏa thuận với Virgin Atlantic để triển khai dịch vụ taxi bay điện tại Anh.

Summit Therapeutics giảm khoảng 3% sau khi kết quả thử nghiệm lâm sàng không đạt kỳ vọng cao của nhà đầu tư.

Super Micro Computer tăng khoảng 12% sau khi công bố cập nhật kinh doanh, nâng triển vọng biên lợi nhuận gộp và ghi nhận lượng đơn hàng kỷ lục.

Dù thị trường đang cố gắng ngăn chặn đà giảm, nhóm cổ phiếu bán dẫn tiếp tục hoạt động kém hơn các doanh nghiệp khác trong Nasdaq 100. Trong khi đó, nhóm công nghiệp đang thể hiện tốt hơn đáng kể, với cổ phiếu Cisco tăng hơn 1%.

Nguồn: XTB Research

Kết quả GE Vernova khiến nhà đầu tư thất vọng

Cổ phiếu GE Vernova giảm khoảng 5% sau báo cáo lợi nhuận khi EBITDA điều chỉnh thấp hơn kỳ vọng của thị trường, dù doanh thu tăng mạnh. Công ty đã công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 rất tích cực và nâng triển vọng doanh thu cũng như dòng tiền cả năm. Tuy nhiên, dù sở hữu lượng đơn hàng kỷ lục và hưởng lợi từ nhu cầu mạnh đối với cơ sở hạ tầng năng lượng, cổ phiếu vẫn giảm trong phiên tiền thị trường khi nhà đầu tư tập trung vào chất lượng dòng tiền và mức định giá cao.

Những điểm chính

Doanh thu tăng 22% so với cùng kỳ lên 11,1 tỷ USD, trong khi lợi nhuận ròng tăng lên 649 triệu USD từ mức 492 triệu USD một năm trước đó. EPS pha loãng tăng 33% lên 2,47 USD.

Đơn hàng tăng 88% theo phương thức hữu cơ lên mức kỷ lục 24,2 tỷ USD, trong khi lượng backlog đạt 176,3 tỷ USD.

Công ty nâng triển vọng doanh thu năm 2026 lên 45,5–46,5 tỷ USD và tăng mức trung điểm dự báo dòng tiền tự do thêm 5 tỷ USD.

Dù báo cáo tích cực, cổ phiếu giảm khoảng 4–5% trước giờ mở cửa do EBITDA điều chỉnh thấp hơn nhẹ kỳ vọng và nhà đầu tư xem xét nguồn gốc của dòng tiền kỷ lục.

Lượng backlog kỷ lục xác nhận sự bùng nổ của hạ tầng năng lượng và trung tâm dữ liệu

Nhu cầu là điểm tích cực lớn nhất trong báo cáo. Đơn hàng tăng hữu cơ 88% lên 24,2 tỷ USD, chủ yếu nhờ hai mảng Power và Electrification. Lượng backlog tăng lên 176,3 tỷ USD, tương đương gần 4 lần doanh thu dự kiến trong năm nay.

Ban lãnh đạo cũng cho biết các đơn hàng liên quan đến trung tâm dữ liệu đã vượt 5 tỷ USD kể từ đầu năm, cao hơn gấp đôi tổng giá trị của cả năm 2025. GE Vernova kỳ vọng sẽ có ít nhất 125 GW thiết bị tua-bin khí được ký hợp đồng vào cuối năm, trong khi công suất sản xuất hàng năm dự kiến tăng từ khoảng 20 GW hiện tại lên 24 GW vào năm 2028 và 30 GW vào năm 2030.

Vì sao cổ phiếu giảm dù công ty nâng triển vọng?

Mối quan tâm chính của nhà đầu tư nằm ở chất lượng dòng tiền. Dòng tiền tự do đạt 9,9 tỷ USD trong nửa đầu năm, tương đương khoảng 82% mức dự báo mới cho cả năm. Tuy nhiên, dòng tiền từ các khoản nợ hợp đồng đạt tới 13,7 tỷ USD, cao hơn tổng dòng tiền hoạt động của công ty. Điều này cho thấy một phần đáng kể dòng tiền đến từ các khoản thanh toán trước của khách hàng cho các đơn hàng tua-bin trong tương lai và việc đặt trước năng lực sản xuất, thay vì đến từ các hợp đồng đã hoàn tất.

Ngoài ra, dù doanh thu vượt kỳ vọng Phố Wall, EBITDA điều chỉnh lại thấp hơn nhẹ so với dự báo. Sau đợt tăng giá mạnh trong những tháng gần đây, nhà đầu tư thực tế đã kỳ vọng một báo cáo gần như hoàn hảo. Thị trường cũng đang tập trung vào:

Các khoản lỗ kéo dài trong mảng năng lượng gió.

Tác động tiềm tàng từ thuế quan.

Mức định giá cao của công ty dù cổ phiếu đã điều chỉnh gần đây.

Nguồn: xStation5