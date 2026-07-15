Mở phiên Mỹ: S&P 500 tăng điểm nhờ lạm phát PPI hạ nhiệt 🔼 Cổ phiếu chip nhớ suy yếu, PayPal tăng vọt 15%

Các chỉ số Phố Wall mở cửa trong sắc xanh khi được hỗ trợ bởi đà tăng của nhóm công nghệ vốn hóa lớn và những dấu hiệu mới cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ đang hạ nhiệt. S&P 500 tăng khoảng 0,4%, Nasdaq Composite tăng 0,2%, trong khi Dow Jones tăng khoảng 0,1%. Tâm lý thị trường được cải thiện sau khi dữ liệu PPI thấp hơn kỳ vọng và những phát biểu của Chủ tịch Fed New York John Williams, người cho rằng triển vọng lạm phát tiếp tục giảm đang ngày càng rõ ràng hơn. Tuy nhiên, mức tăng của thị trường vẫn bị hạn chế bởi giá dầu tiếp tục đi lên sau các cuộc không kích mới của Mỹ nhằm vào các mục tiêu tại Iran. So với hợp đồng tương lai Nasdaq 100 đang chịu áp lực từ đà giảm của nhóm cổ phiếu chip nhớ, hợp đồng tương lai S&P 500 đang có diễn biến tích cực hơn.

Tesla tăng khoảng 2%, trong khi Amazon, Apple, Microsoft và Alphabet đều tăng hơn 1%, hỗ trợ cho toàn thị trường.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 6 giảm 0,3% so với tháng trước, thấp hơn kỳ vọng là không đổi, tiếp tục củng cố tín hiệu từ báo cáo CPI hạ nhiệt được công bố trước đó.

Xác suất Fed nâng lãi suất trong tháng 7 giảm xuống còn 17% từ mức 42% của một ngày trước, dù thị trường vẫn để ngỏ khả năng có một đợt tăng vào tháng 9.

Nhà đầu tư phản ứng tích cực trước phát biểu của John Williams rằng lạm phát có thể đã đạt đỉnh và sẽ tiếp tục giảm dần trong các quý tới.

Dầu WTI tăng khoảng 1% lên trên 80 USD/thùng, trong khi Brent tăng khoảng 0,6% và vẫn duy trì trên 85 USD sau các cuộc tấn công mới của Mỹ vào Iran.

Cổ phiếu BlackRock tăng hơn 6% sau khi công ty quản lý tài sản công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng.

Dù dữ liệu lạm phát tích cực hơn, thị trường vẫn tập trung vào giá dầu cao và nguy cơ áp lực lạm phát đến từ làn sóng đầu tư vào AI.

Biểu đồ US500 (khung D1)

Hợp đồng US500 hôm nay tăng lên gần 7.620 điểm, tiến sát vùng đỉnh lịch sử bất chấp áp lực điều chỉnh ở một số cổ phiếu công nghệ. Vùng hỗ trợ quan trọng vẫn là đường EMA50 quanh 7.500 điểm, trong khi EMA200 nằm gần mốc 7.000 điểm. Nếu vượt thành công vùng 7.700 điểm, phe mua có thể mở ra cơ hội hướng tới mốc 8.000 điểm.

Nguồn: xStation5

Diễn biến đầu phiên giao dịch tại Mỹ

Ngay khi mở cửa, PayPal là cổ phiếu tăng mạnh nhất trong Nasdaq 100 sau thông tin Stripe và quỹ đầu tư Advent đang cân nhắc đưa ra đề nghị thâu tóm. Adobe, Workday và Strategy cũng nằm trong nhóm tăng mạnh, trong khi nhóm bán dẫn chiếm phần lớn các mã giảm giá, bao gồm Sandisk, Marvell, Western Digital và Micron, phản ánh hoạt động chốt lời sau đợt tăng mạnh nhờ làn sóng AI. Dù một số cổ phiếu chip nhớ và bán dẫn suy yếu, tâm lý chung đối với nhóm công nghệ vẫn khá tích cực.

Nguồn: XTB Research

Bản đồ nhiệt của chỉ số Dow Jones cho thấy số lượng cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế rõ rệt, dẫn đầu là các ông lớn công nghệ và truyền thông như Apple, Microsoft, Alphabet và Amazon. JPMorgan và Merck cũng ghi nhận diễn biến tích cực, trong khi UnitedHealth, Visa, Coca-Cola và Cisco là những mã gây áp lực lên chỉ số. Nhìn chung, bức tranh thị trường vẫn nghiêng về xu hướng tích cực, với dòng tiền tiếp tục tập trung vào các doanh nghiệp công nghệ vốn hóa lớn và những lĩnh vực gắn liền với quá trình số hóa.

Nguồn: XTB Research

Tin tức doanh nghiệp

PayPal (PYPL.US): Cổ phiếu nền tảng thanh toán số tăng gần 16% sau khi Reuters đưa tin Stripe và quỹ đầu tư Advent đã đưa ra đề nghị mua lại trị giá 53 tỷ USD. Mức giá đề xuất là 60,50 USD/cổ phiếu. Theo các nguồn tin, đề nghị này đã được gửi từ đầu tháng.

Johnson & Johnson (JNJ.US): Cổ phiếu giảm hơn 1% trong phiên tiền mở cửa dù công ty công bố kết quả quý II vượt kỳ vọng. J&J ghi nhận EPS điều chỉnh đạt 2,90 USD, cao hơn dự báo 2,85 USD. Doanh thu đạt 25,31 tỷ USD, vượt mức đồng thuận 25,05 tỷ USD.

Alibaba (BABA.US): Chứng chỉ lưu ký (ADR) của Alibaba tại Mỹ tăng khoảng 5% sau khi truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin mô hình AI Qwen của công ty sẽ được tích hợp vào Apple Intelligence tại Trung Quốc. Thị trường đánh giá đây có thể là cú hích quan trọng đối với vị thế của Alibaba trong hệ sinh thái AI nội địa.

Nhóm bán dẫn: Các cổ phiếu chip đồng loạt tăng trong đầu phiên, trong khi quỹ VanEck Semiconductor ETF (SMH) tăng khoảng 1,2%. ASML dẫn đầu đà tăng với mức tăng 3% sau khi nâng dự báo doanh số lần thứ hai trong năm. Intel và Lam Research cũng tăng hơn 3%, phản ánh sự cải thiện rộng khắp của tâm lý đối với toàn ngành.

Cổ phiếu PayPal (khung D1)

Cổ phiếu PayPal hiện một lần nữa giao dịch phía trên đường EMA200 (đường màu đỏ), tuy nhiên để đảo chiều xu hướng giảm dài hạn, giá cần vượt lên trên cạnh trên của kênh giảm kéo dài nhiều năm. Nếu giá vượt mốc 60 USD, kịch bản này sẽ có nhiều khả năng xảy ra hơn, trong khi việc giảm xuống dưới 50 USD/cổ phiếu có thể là tín hiệu cho thấy phe bán đang lấy lại quyền kiểm soát, đồng thời cũng hàm ý thương vụ thâu tóm có thể không thành công. Đề nghị mua lại hiện định giá PayPal cao hơn khoảng 10% so với giá thị trường hiện tại.

Nguồn: xStation5