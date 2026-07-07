Mở phiên Mỹ: S100 giảm 1% khi nhóm bán dẫn suy yếu 📉 Cổ phiếu BigTech và DJIA vẫn tăng

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm 1,1% khi biến động quay trở lại với lĩnh vực bán dẫn. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm nhẹ 0,2%, trong khi hợp đồng tương lai Dow Jones tăng gần 0,2%. SpaceX dự kiến ​​sẽ gia nhập chỉ số Nasdaq 100 trong hôm nay. Làn sóng bán tháo trên diện rộng đối với các nhà sản xuất chip — bao gồm Taiwan Semiconductor, Nvidia, AMD, Micron và Intel - đang triệt tiêu đà tăng của nhóm cổ phiếu phần mềm và nhóm "Magnificent Seven" (Bảy ông lớn công nghệ), trong đó Meta Platforms và Alphabet là những mã dẫn đầu đà tăng.

Dầu Brent tăng 1%, lên 72,66 USD/thùng sau các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu vận tải gần eo biển Hormuz, cho thấy rủi ro đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu vẫn còn hiện hữu.

Thị trường trái phiếu toàn cầu tiếp tục chịu áp lực khi nhà đầu tư gia tăng kỳ vọng về việc chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục được thắt chặt. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng thêm 2 điểm cơ bản, lên 4,49%.

Các hyperscaler AI như Amazon và Alphabet đều tăng giá, trong khi Microsoft tăng 1,5% cùng với toàn bộ nhóm cổ phiếu phần mềm.

Chứng khoán châu Âu diễn biến trái chiều, với Stoxx 600 giảm 0,1%, mặc dù có tới 14/20 nhóm ngành tăng điểm. Nhà đầu tư vẫn tiếp tục luân chuyển dòng tiền sang các phân khúc khác của lĩnh vực công nghệ.

Nhà đầu tư ngày càng đặt câu hỏi về mức định giá rất cao của các công ty bán dẫn cũng như liệu làn sóng AI và hàng trăm tỷ USD đang được đầu tư vào hạ tầng AI có thể tiếp tục tạo ra lợi nhuận mạnh mẽ trong tương lai hay không.

Nguồn áp lực chính đến từ báo cáo lợi nhuận của Samsung, khi kết quả không đáp ứng được kỳ vọng rất cao của nhà đầu tư, mặc dù lợi nhuận quý tăng tới 19 lần. Cổ phiếu Samsung giảm gần 9%, trong khi Micron và Sandisk cũng mất hơn 5%.

Nguồn: xStation5

Dow Jones lập kỷ lục mới trong khi Nasdaq vẫn chịu áp lực. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng khoảng 0,3%, thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới. Trong khi đó, S&P 500 giảm nhẹ và Nasdaq giảm khoảng 0,5%, chủ yếu do sự suy yếu của nhóm cổ phiếu bán dẫn.

Rivian lao dốc sau khi công bố kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu. Cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện này giảm hơn 13% sau khi công ty thông báo sẽ chào bán ra công chúng 75 triệu cổ phiếu loại A. Mặc dù việc huy động vốn giúp củng cố bảng cân đối kế toán, nhà đầu tư phản ứng tiêu cực do nguy cơ pha loãng cổ phần. Trước đó, cổ phiếu Rivian đã tăng 19% trong tuần trước và tiếp tục tăng thêm 8% trong phiên thứ Hai.

Amazon lên kế hoạch phát hành trái phiếu trị giá 25 tỷ USD. Theo các nguồn tin truyền thông, công ty đang chuẩn bị một trong những đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất trong nhiều năm qua. Cổ phiếu Amazon tăng khoảng 1% khi nhà đầu tư kỳ vọng nguồn vốn này sẽ được sử dụng để tiếp tục đầu tư vào hạ tầng AI và các trung tâm dữ liệu.

Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng mạnh trong tháng 5. Thâm hụt tăng lên 77,6 tỷ USD, từ mức đã điều chỉnh 54,6 tỷ USD của tháng 4, dù vẫn thấp hơn đôi chút so với dự báo thị trường. Xuất khẩu giảm 3,2%, trong khi nhập khẩu tăng 3,3%, phản ánh sự suy yếu đáng kể của cán cân thương mại Mỹ.

DeepSeek đang phát triển chip AI riêng. Startup Trung Quốc này được cho là đang thiết kế một con chip chuyên dùng cho quá trình suy luận (inference), phục vụ việc tạo phản hồi từ các mô hình AI đã được huấn luyện sẵn. Dự án vẫn ở giai đoạn đầu nhưng cho thấy cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng gay gắt.

Vertex mua lại Crinetics với thương vụ trị giá 10 tỷ USD. Vertex đồng ý trả 85 USD/cổ phiếu để thâu tóm công ty phát triển các liệu pháp điều trị liên quan đến hormone. Cổ phiếu Crinetics tăng gần 100%, trong khi cổ phiếu Vertex giảm nhẹ. Thương vụ được kỳ vọng sẽ củng cố vị thế của Vertex trong lĩnh vực thuốc đặc trị tiên tiến.

JPMorgan nâng giá mục tiêu đối với Eli Lilly. Ngân hàng này nâng giá mục tiêu lên 1.400 USD/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng khoảng 17% so với mức đóng cửa gần nhất. Các nhà phân tích kỳ vọng Eli Lilly sẽ tiếp tục có một quý kinh doanh tích cực nhờ doanh số mạnh của Mounjaro và Zepbound, đồng thời vẫn xem đây là một trong những cổ phiếu dược phẩm hấp dẫn nhất.