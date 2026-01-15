Mở phiên Mỹ: Tâm lý lạc quan thúc đẩy các chỉ số 📈 Cổ phiếu BlackRock tăng mạnh sau báo cáo thu nhập

Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa tăng điểm trong hôm nay, với các hợp đồng tương lai của Nasdaq 100, S&P 500, Dow Jones Industrial Average và Russell 2000 đồng loạt ghi nhận mức tăng vững chắc. Kết quả kinh doanh mạnh mẽ của “ông lớn” chip AI Đài Loan – TSMC (TSM.US) đã thúc đẩy nhóm cổ phiếu công nghệ và kích hoạt “cỗ máy lạc quan của thị trường”. Hợp đồng tương lai Nasdaq (US100) tăng hơn 1% ngay từ đầu phiên Mỹ.

Biến động trong ngành bán dẫn đặc biệt tích cực – từ ASML của châu Âu đến các tên tuổi tại Mỹ như Nvidia, AMD, Lam Research và KLA Corp (KLAC.US). Cổ phiếu KLA tăng mạnh khoảng 8% sau khi được Wells Fargo nâng khuyến nghị, nhờ lộ trình 2nm và chu kỳ điện toán hiệu năng cao (HPC).

Cổ phiếu bán dẫn cùng nhóm tài chính đang là lực đỡ chính cho đà tăng của thị trường cổ phiếu hôm nay.

Tin doanh nghiệp

Nvidia dẫn đầu nhóm “Magnificent Seven” sau kết quả và triển vọng tích cực của TSMC nhờ nhu cầu AI:

Nvidia (NVDA) +2%, Amazon (AMZN) +1%, Tesla (TSLA) +0,5%, trong khi Alphabet (GOOGL) -0,5%. Cổ phiếu Microsoft và Apple tăng nhẹ.

Amplitude (AMPL) tăng 5,7% sau khi Morgan Stanley nâng khuyến nghị từ equal-weight lên overweight.

Applied Materials (AMAT) tăng 2,1% sau khi Barclays cũng nâng khuyến nghị từ equal-weight lên overweight. Cổ phiếu còn được hưởng lợi từ triển vọng nhu cầu tích cực hơn sau khi TSMC đặt mục tiêu CapEx 2026 cao hơn kỳ vọng, được thị trường xem là tín hiệu nhu cầu chip AI vẫn rất mạnh.

Cổ phiếu thiết bị chip tăng rõ rệt trong giao dịch trước giờ mở cửa tại Mỹ:

Lam Research (LRCX) +8,2%, Teradyne (TER) +4,1%. Nguyên nhân tương tự: kế hoạch chi tiêu 2026 của TSMC vượt dự báo, cho thấy niềm tin vào sự bền vững của làn sóng AI.

Clearway Energy (CWEN) tăng 7,5% sau khi công bố gói hợp đồng mua bán điện (PPA) với Google cho công suất 1,17 GW tại Missouri, Texas và West Virginia.

Coinbase (COIN) giảm 1,1% sau khi Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ hoãn thảo luận về cấu trúc thị trường tiền mã hóa, trong khi Coinbase rút lại sự ủng hộ đối với đề xuất dự luật liên quan đến trần lợi suất stablecoin.

Disc Medicine (IRON) giảm 7,1% sau khi có tin FDA trì hoãn xem xét một liệu pháp thử nghiệm điều trị rối loạn máu hiếm, thuộc chương trình phê duyệt nhanh (theo Reuters).

Goldman Sachs (GS) tăng 2,3% sau báo cáo quý: doanh thu FICC và giao dịch trong Q4 vượt ước tính trung bình của các nhà phân tích.

Millicom (TIGO) tăng 3% sau khi UBS nâng khuyến nghị từ neutral lên buy, nhờ định giá hấp dẫn và tiềm năng hưởng lợi từ quá trình hợp nhất, hỗ trợ tăng trưởng và dòng tiền.

Morgan Stanley (MS) giảm 1% dù doanh thu mảng quản lý tài sản Q4 vượt kỳ vọng – nhà đầu tư có vẻ đánh giá thận trọng hơn các phần khác của báo cáo.

Penumbra (PEN) tăng 13% sau khi Boston Scientific đồng ý mua lại công ty bằng tiền mặt và cổ phiếu, định giá khoảng 14,5 tỷ USD.

Samsara (IOT) tăng 2,6% trong giao dịch trước giờ mở cửa sau khi BNP Paribas nâng khuyến nghị lên outperform, nhấn mạnh nhu cầu cải thiện.

Sandisk (SNDK) tăng 4,1% sau khi Benchmark nâng giá mục tiêu từ 260 USD lên 450 USD. Các nhà phân tích cho rằng dù cổ phiếu đã tăng mạnh, “câu chuyện tăng trưởng vẫn còn nguyên giá trị”.

Southwest Gas Holdings (SWX) tăng 1,4% sau khi Citi nâng khuyến nghị từ neutral lên buy, nhờ triển vọng tăng tốc tăng trưởng EPS.

Talen Energy (TLN) tăng 11% sau khi ký thỏa thuận mua ba nhà máy điện chạy khí đốt từ Energy Capital Partners với giá 3,45 tỷ USD, nâng tổng công suất phát điện thêm khoảng 2,6 GW.

BlackRock lập kỷ lục mới

Cổ phiếu BlackRock, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, tăng 2,2% sau khi công bố kết quả kinh doanh. EPS điều chỉnh và dòng vốn ròng đều vượt xa kỳ vọng thị trường. BlackRock đạt quy mô tài sản quản lý (AUM) kỷ lục mới – 14,04 nghìn tỷ USD, cho thấy công ty hưởng lợi mạnh mẽ khi giá trị tài sản thị trường tăng.

Sự tăng vọt của AUM chủ yếu đến từ đà tăng cổ phiếu trong Q4, được thúc đẩy bởi:

Sự hứng khởi với AI

Áp lực lãi suất hạ nhiệt

Tăng trưởng kinh tế Mỹ tương đối ổn định

Kết quả vượt kỳ vọng Phố Wall và phản ứng thị trường rất nhanh: cổ phiếu BlackRock tăng khoảng 2,5% trong giao dịch trước giờ mở cửa. Doanh thu tăng lên 7,0 tỷ USD từ 5,68 tỷ USD cùng kỳ năm trước, vượt dự báo 6,69 tỷ USD. Điều này đặc biệt quan trọng vì phần lớn doanh thu của BlackRock được tính theo tỷ lệ AUM – khi tài sản tăng, hiệu ứng đòn bẩy hoạt động rất rõ rệt. EPS đạt 13,16 USD, cao hơn nhiều so với dự báo khoảng 12,21 USD, cho thấy tăng trưởng doanh thu chuyển hóa thành lợi nhuận hiệu quả hơn kỳ vọng.

Lợi nhuận ròng điều chỉnh tăng lên 2,18 tỷ USD từ 1,87 tỷ USD một năm trước, phản ánh một quý có khả năng sinh lời rất mạnh dù chi phí gia tăng. Tuy nhiên, chi phí tăng mạnh lên 5,35 tỷ USD so với 3,6 tỷ USD cùng kỳ – một yếu tố sẽ được thị trường theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới.

Dòng vốn vào sản phẩm cổ phiếu gần như đi ngang YoY: 126,05 tỷ USD so với 126,57 tỷ USD năm trước – không bùng nổ, nhưng ở quy mô này, sự ổn định đã là tín hiệu tích cực.

Dòng vốn vào trái phiếu rất mạnh: 83,77 tỷ USD trong quý, theo Reuters là nhờ lập trường ôn hòa hơn của Fed và thị trường lao động hạ nhiệt – cho thấy nhà đầu tư đang quay lại với trái phiếu.

Tổng dòng vốn ròng dài hạn đạt khoảng 267,8 tỷ USD, với ETF tiếp tục là “đầu máy kéo”. Đây là điểm mấu chốt: BlackRock gần như được “thiết kế” để hưởng lợi khi dòng tiền quay lại các chiến lược thụ động, chi phí thấp.

Dòng vốn ròng cả năm kỷ lục đạt 698,26 tỷ USD, củng cố vị thế BlackRock là “cỗ máy huy động vốn” lớn nhất thế giới.

ETF: phí thấp, quy mô khổng lồ

ETF tiếp tục là động cơ tăng trưởng cốt lõi của BlackRock, dù biên lợi nhuận thấp hơn. Cơ chế rất rõ ràng: phí thấp được bù đắp bằng quy mô cực lớn và hiệu ứng mạng lưới iShares.

Xu hướng đầu tư thụ động không hề chậm lại. Nhà đầu tư ngày càng ưa chuộng đa dạng hóa chi phí thấp, và câu chuyện “ETF là sản phẩm đầu tư mặc định” ngày càng được củng cố.

Phí hiệu suất: thị trường trả tiền cho kết quả

Phí hiệu suất tăng 67% lên 754 triệu USD, cho thấy BlackRock không chỉ hưởng lợi từ AUM và phí cơ bản tăng, mà còn từ hiệu quả hoạt động mạnh của các chiến lược có cơ chế thưởng theo kết quả.

“Nước cờ thị trường tư nhân”: hướng tới biên lợi nhuận cao hơn

BlackRock đang ngày càng đẩy mạnh các sản phẩm phí cao hơn, nhằm bù đắp cho áp lực cạnh tranh phí trong ETF, bao gồm:

Thị trường tư nhân

Bất động sản

Hạ tầng

Tài sản liên quan đến AI (trung tâm dữ liệu, hạ tầng năng lượng)

Dòng vốn vào thị trường tư nhân đạt 12,71 tỷ USD trong quý. Quy mô vẫn nhỏ hơn nhiều so với ETF, nhưng xu hướng rất rõ ràng. Mục tiêu đầy tham vọng của công ty là 400 tỷ USD huy động tích lũy đến năm 2030, cho thấy thị trường tư nhân được xem là trụ cột tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai. Một bước đi đáng chú ý là kế hoạch tích hợp tài sản tư nhân vào các chương trình hưu trí, có thể mở ra nguồn vốn dài hạn khổng lồ.

Biểu đồ cổ phiếu BlackRock (khung thời gian D1)

