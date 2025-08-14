Mở phiên Mỹ: Thị trường chứng khoán ảm đạm sau báo cáo lạm phát PPI tăng cao

Các chỉ số chứng khoán Mỹ mở cửa trong sắc đỏ, trong khi lợi suất trái phiếu hồi phục sau dữ liệu lạm phát bán buôn (PPI) mạnh hơn nhiều so với dự kiến, qua đó làm giảm kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Thị trường hoán đổi vẫn đặt cược cao (94% khả năng giảm 25 điểm cơ bản), nhưng căng thẳng trên thị trường trái phiếu có thể kéo dài cho đến khi có số liệu PCE tiếp theo — yếu tố sẽ hoàn thiện bức tranh lạm phát hiện tại.

Mức giảm mạnh nhất ghi nhận ở nhóm vốn hóa nhỏ Russell 2000 (US2000: -1,4%), tiếp theo là chỉ số DJIA (US30: -0,4%) và S&P 500 (-0,2%). Nasdaq gần như đi ngang, được hỗ trợ nhờ sự ổn định của một số cổ phiếu vốn hóa lớn như Amazon (AMZN.US: +2,1%), Netflix (NFLX.US: +1,5%), Broadcom (AVGO.US: +1,2%) và Alphabet (GOOGL.US: +0,5%).

Trong số các nhóm ngành thuộc S&P 500, kém tích cực nhất là vật liệu, năng lượng, bất động sản và công nghiệp — những ngành có mức độ tiếp xúc cao với sự gia tăng PPI, yếu tố có thể làm giảm biên lợi nhuận. Ngược lại, nhóm cổ phiếu công nghệ thể hiện sức chống chịu tốt, cùng với sự dẫn dắt tăng trưởng của nhóm hàng tiêu dùng tùy chọn.

Hiệu suất của các nhóm ngành trong chỉ số S&P 500. Nguồn: Bloomber Finance LP

Biểu đồ chỉ số US2000 (khung thời gian D1)

Hợp đồng tương lai Russell 2000 đã quay đầu giảm sau khi kiểm tra vùng kháng cự quan trọng quanh 2.330 — mức đã nhiều lần chặn đứng nỗ lực quay lại đỉnh lịch sử tháng 11/2024 của chỉ số. Ngoài tác động tiêu cực từ dữ liệu PPI, áp lực bán còn được củng cố khi RSI chạm vùng quá mua trong phiên hôm qua. Dù giảm hôm nay, xu hướng tổng thể của US2000 vẫn mang tính tích cực: chỉ số vẫn giao dịch trên vùng breakout gần 2.285 và cao hơn nhiều so với cả EMA30 và EMA100.

Nguồn: xStation5

Tin tức công ty: