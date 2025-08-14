Mở phiên Mỹ: Thị trường chứng khoán ảm đạm sau báo cáo lạm phát PPI tăng cao

Các chỉ số chứng khoán Mỹ mở cửa trong sắc đỏ, trong khi lợi suất trái phiếu hồi phục sau dữ liệu lạm phát bán buôn (PPI) mạnh hơn nhiều so với dự kiến, qua đó làm giảm kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Thị trường hoán đổi vẫn đặt cược cao (94% khả năng giảm 25 điểm cơ bản), nhưng căng thẳng trên thị trường trái phiếu có thể kéo dài cho đến khi có số liệu PCE tiếp theo — yếu tố sẽ hoàn thiện bức tranh lạm phát hiện tại.
Mức giảm mạnh nhất ghi nhận ở nhóm vốn hóa nhỏ Russell 2000 (US2000: -1,4%), tiếp theo là chỉ số DJIA (US30: -0,4%) và S&P 500 (-0,2%). Nasdaq gần như đi ngang, được hỗ trợ nhờ sự ổn định của một số cổ phiếu vốn hóa lớn như Amazon (AMZN.US: +2,1%), Netflix (NFLX.US: +1,5%), Broadcom (AVGO.US: +1,2%) và Alphabet (GOOGL.US: +0,5%).
Trong số các nhóm ngành thuộc S&P 500, kém tích cực nhất là vật liệu, năng lượng, bất động sản và công nghiệp — những ngành có mức độ tiếp xúc cao với sự gia tăng PPI, yếu tố có thể làm giảm biên lợi nhuận. Ngược lại, nhóm cổ phiếu công nghệ thể hiện sức chống chịu tốt, cùng với sự dẫn dắt tăng trưởng của nhóm hàng tiêu dùng tùy chọn.
Hiệu suất của các nhóm ngành trong chỉ số S&P 500. Nguồn: Bloomber Finance LP
Biểu đồ chỉ số US2000 (khung thời gian D1)
Hợp đồng tương lai Russell 2000 đã quay đầu giảm sau khi kiểm tra vùng kháng cự quan trọng quanh 2.330 — mức đã nhiều lần chặn đứng nỗ lực quay lại đỉnh lịch sử tháng 11/2024 của chỉ số. Ngoài tác động tiêu cực từ dữ liệu PPI, áp lực bán còn được củng cố khi RSI chạm vùng quá mua trong phiên hôm qua. Dù giảm hôm nay, xu hướng tổng thể của US2000 vẫn mang tính tích cực: chỉ số vẫn giao dịch trên vùng breakout gần 2.285 và cao hơn nhiều so với cả EMA30 và EMA100.
Nguồn: xStation5
Tin tức công ty:
-
Bullish (BLSH.US), Sàn giao dịch tiền mã hóa có trụ sở tại Quần đảo Cayman và là chủ sở hữu CoinDesk đã tăng 84% lên 68 USD trong đợt IPO trị giá 1,1 tỷ USD trên NYSE, định giá công ty ở mức 9,9 tỷ USD. Thương vụ được đăng ký mua vượt mức, do JPMorgan, Jefferies và Citi dẫn dắt, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của thị trường chứng khoán đối với hạ tầng tiền mã hóa. CEO Tom Farley nhấn mạnh yếu tố uy tín với các tổ chức, dù công ty ghi nhận khoản lỗ 348,6 triệu USD trong quý 1.
-
Cisco (CSCO.US) báo cáo doanh thu quý 4 đạt 14,7 tỷ USD (+7,6%) và EPS điều chỉnh đạt 0,99 USD, vượt kỳ vọng. Dự báo doanh thu năm tài chính 2026 ở mức 59–60 tỷ USD, phù hợp dự báo nhưng thấp hơn kỳ vọng lạc quan của thị trường. Doanh thu từ mảng AI đạt 1 tỷ USD trong năm tài chính 2025, với 800 triệu USD đơn đặt hàng hạ tầng AI chỉ riêng trong quý 4. CEO Chuck Robbins cho biết các quan hệ hợp tác tại Trung Đông và tích hợp Splunk sẽ là động lực tăng trưởng, dù cạnh tranh đang gia tăng. Cổ phiếu hiện đi ngang.
-
DLocal (DLO.US) tăng 22% sau khi lợi nhuận ròng quý 2 đạt 42,8 triệu USD, vượt dự báo nhờ tăng trưởng thanh toán mạnh ở Argentina (+84%) và Brazil (+86% so với quý trước). Doanh thu tăng lên 256,5 triệu USD, biên lợi nhuận vượt kỳ vọng. Các nhà phân tích khen ngợi khả năng kiểm soát chi phí, đổi mới sản phẩm và đà tăng trưởng tại khu vực Mỹ Latinh, đồng thời nâng xếp hạng và giá mục tiêu. Guillermo López Pérez được bổ nhiệm làm CFO.
-
JD.com’s (JD.US) báo cáo doanh thu quý 2 tăng 22% lên 356,7 tỷ nhân dân tệ (49,7 tỷ USD), vượt dự báo nhờ trợ cấp từ Bắc Kinh và các mảng kinh doanh mới như giao đồ ăn. Lợi nhuận ròng giảm 50% xuống 6,2 tỷ nhân dân tệ khi biên lợi nhuận thu hẹp còn 1,7% do khuyến mãi mạnh và cuộc chiến giá với Meituan và Alibaba. Chi phí marketing tăng hơn gấp đôi, dự kiến áp lực lợi nhuận kéo dài tới cuối năm. Cổ phiếu niêm yết tại Mỹ giảm 3,3%.
-
Schrödinger (SDGR.US) giảm 7,5% sau khi dừng phát triển thuốc điều trị ung thư máu SGR-2921, sau hai ca tử vong trong thử nghiệm giai đoạn 1 đối với bệnh AML, trong đó thuốc được xác định là yếu tố góp phần gây ra. Công ty cho biết lý do là lo ngại về an toàn và khó khăn trong việc theo đuổi liệu pháp kết hợp, dù đã có một số tín hiệu hiệu quả ban đầu. Giám đốc y khoa Margaret Dugan khẳng định ưu tiên hàng đầu là an toàn của bệnh nhân.
-
Tapestry (TPR.US) giảm 16% sau khi dự báo EPS năm tài chính 2026 ở mức 5,30–5,45 USD, thấp hơn kỳ vọng do chi phí thuế và phí nhập khẩu hơn 160 triệu USD. Doanh thu quý 4 tăng 8,3% lên 1,72 tỷ USD, vượt dự báo, với cải thiện biên lợi nhuận bị bù trừ bởi tác động tiêu cực từ thuế quan. Hội đồng quản trị phê duyệt tăng cổ tức 14%, dù ghi nhận khoản giảm giá tài sản thương hiệu Kate Spade trị giá 855 triệu USD.
