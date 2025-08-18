Mở phiên Mỹ: Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa với diễn biến thận trọng

Đầu tuần mới bắt đầu với những hy vọng và lo ngại của nhà đầu tư về các yếu tố địa chính trị và vĩ mô quan trọng. Cuộc gặp giữa Trump và Putin tại Alaska đã diễn ra mà không có bất kỳ cam kết hay tuyên bố nào về hòa bình, điều này phản ánh sự thất vọng trên thị trường.

Theo báo cáo của Deutsche Bank, tâm lý nhà đầu tư đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng. Apollo Sløk cũng cảnh báo về môi trường vĩ mô đang xấu đi. Sự sụt giảm trong lưu lượng thương mại hàng hải cho thấy sức tiêu dùng yếu đi. Một quỹ tư nhân Scandinavia cũng chỉ ra rằng phân bổ vốn vào các công ty AI hiện đã vượt mức cực đoan của thời kỳ bong bóng Dot-Com.

Nguồn: Appolo Sløk.

Nguồn: Bloomberg Finance LP

Sau cuộc gặp không hiệu quả tại Alaska, một yếu tố bất định khác mà thị trường đang chờ giải quyết là quan điểm của FED về chính sách trong tương lai. Thị trường đang tìm kiếm định hướng rõ ràng, nhưng vẫn chưa xác định được, khi phiên giao dịch mở cửa ở mức đóng cửa của ngày thứ Sáu.

US500 (khung D1)

Chỉ số chính của sàn chứng khoán Wall Street hiện đang ở biên trên của kênh tích lũy thu hẹp, trong xu hướng tăng. Giá nằm cao hơn các đường trung bình, nhưng chỉ báo RSI vẫn chưa cho thấy tình trạng mua quá mức. Thị trường đang tìm kiếm lý do để tiếp tục tăng, nhưng nếu không tìm thấy, đà giảm có thể diễn ra mạnh. Trong trường hợp đó, các mức hỗ trợ ban đầu là 6.360, tiếp theo là 6.250, nơi chứa các đáy gần đây và đường EMA50. Hỗ trợ bổ sung có thể đến từ các đường EMA100 và EMA200, với EMA200 cũng trùng với đáy 2 tháng trước, trở thành mức rất quan trọng trong trường hợp thị trường giảm.

Tin tức công ty

UnitedHealth Group (UNH.US) - Ngôi sao của phiên hôm nay hiện là công ty gây tranh cãi trong lĩnh vực bảo hiểm y tế. Công ty đã trải qua một năm rất khó khăn, nhưng chuỗi ngày xấu có thể đảo chiều sau thông báo vào thứ Sáu về việc Warren Buffett và Michael Burry mua cổ phiếu và quyền chọn lớn. Vào thứ Sáu, cổ phiếu đóng cửa với mức tăng trên 10%, và vào thứ Hai, UnitedHealth mở cửa tăng thêm 2%. Thời gian sẽ chứng minh liệu sự thay đổi tâm lý này có bền vững hay không.

Nguồn: Xstation

Palo Alto (PANW.US) - Cuối phiên thứ Hai, một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực an ninh mạng sẽ công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025. Kỳ vọng doanh thu 2,5 tỷ USD và EPS 0,85, đánh dấu một cột mốc tăng trưởng mới.

Novo Nordisk (NVO.US) - Công ty dược phẩm nổi tiếng với thuốc giảm béo Ozempic đang hồi phục một phần tổn thất gần đây nhờ làn sóng lạc quan liên quan đến sản phẩm mới được FDA phê duyệt. Thuốc “Wegovy” hỗ trợ điều trị các bệnh về gan.

US Tax Credit - Các quy định mới về tín dụng thuế cho cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo tại Mỹ đang hỗ trợ định giá các công ty trong lĩnh vực này, trong đó có Vestas, tăng 15%.

Soho House (SHCO.US) - Công ty Mỹ trong lĩnh vực khách sạn và nhà hàng sắp được một quỹ đầu tư tư nhân thâu tóm. Nhóm đầu tư sẵn sàng trả 9 USD/cổ phiếu, tương đương mức cao hơn 18% so với định giá thị trường hiện tại.

Dayforce (DAY.US) - Công ty cung cấp giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp tăng 13% sau thông tin được Thoma Bravo chọn làm nhà cung cấp.