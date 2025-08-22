Mở phiên Mỹ: Thị trường chứng khoán tĩnh lặng trước thềm Jackson Hole

Thị trường đang phục hồi sau mức giảm vào đầu tuần trước thềm hội nghị Jackson Hole. Nhà đầu tư đang hồi hộp chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch FED Jerome Powell. Bài phát biểu này, bất kể chỉ số mở cửa theo hướng nào, sẽ định hình tâm lý thị trường không chỉ cho phiên giao dịch hiện tại mà còn cho những tuần tới. Chỉ số US500 tăng 0,25% ngay khi mở cửa, trong khi US30 tăng 0,60%.

Trong bối cảnh các chỉ số định giá tài sản ở mức cao, thị trường kỳ vọng FED sẽ đưa ra tín hiệu về việc liệu các mức định giá này có hợp lý hay không. Giá cả hiện đang được hỗ trợ nhờ số liệu PMI hôm qua cao vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, kết hợp với biên bản họp FOMC, điều này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang duy trì lãi suất cao lâu hơn. Trong bối cảnh thị trường lao động suy yếu rõ rệt, điều đó có thể gây tác động tiêu cực đến người tiêu dùng.

Từ đầu tuần, các công ty công nghệ đã gây áp lực lên thị trường. Hôm nay, đặc biệt là NVIDIA và AMD – cổ phiếu giảm khoảng 1% trước phiên mở cửa do vấn đề phân phối chip H20. SMCI và Workday cũng đang mất điểm. Xu hướng này được Zoom phần nào bù đắp, khi cổ phiếu tăng sau dự báo lợi nhuận lạc quan.

US100 (khung H4)

Xét về mặt kỹ thuật, chỉ số công nghệ Mỹ đã thể hiện sự yếu kém trong những ngày gần đây. Trên khung H4, giá hiện đang nằm dưới đường trung bình 25, 50 và 100 phiên, chỉ còn bám trụ trên EMA200 (màu vàng). Hiện tại, giá đã phá vỡ kênh tăng giá. Nếu không nhanh chóng quay trở lại trên đường xu hướng, chỉ số có thể đối mặt với áp lực giảm sâu hơn. Vùng hỗ trợ đầu tiên nằm tại 22.800 điểm (mốc đáy gần nhất và cũng là giới hạn dưới của vùng tích lũy một tháng trước). Nếu khu vực này bị phá vỡ, ngưỡng hỗ trợ rõ rệt tiếp theo chỉ xuất hiện quanh 21.644 điểm. Nguồn: xStation5

Tin tức công ty

Intuit (INTU.US) - Công ty công bố kết quả kinh doanh sau phiên giao dịch thứ Năm. Dù vượt kỳ vọng, nhưng dự báo thận trọng cho năm 2026 lại gây thất vọng. Sau báo cáo, một số ngân hàng đầu tư đã hạ mục tiêu giá cổ phiếu, khiến giá cổ phiếu giảm hơn 5% trước phiên mở cửa.

NVIDIA (NVDA.US) - Theo phân tích của chính phủ Trung Quốc, các chip nội địa được cho là phù hợp hơn để ứng dụng trong doanh nghiệp nhà nước so với sản phẩm của NVIDIA. Tin tức này khiến cổ phiếu giảm 1% trước phiên mở cửa.

Zoom (ZM.US) - Dự báo doanh thu cuối năm đã được nâng lên. Ngoài ra, RBC nâng mục tiêu giá lên 100 USD/cổ phiếu. Tin tích cực đã thúc đẩy cổ phiếu tăng hơn 5% trước phiên mở cửa.

Workday (WDAY.US) - Nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm quản lý nhân sự gây thất vọng khi dự báo doanh thu từ mảng đăng ký thấp hơn kỳ vọng. Cổ phiếu giảm hơn 4% trước phiên mở cửa.

GAP (GAP.US) - Nhà bán lẻ thời trang giảm hơn 1% khi mở cửa sau khi bị một ngân hàng đầu tư hạ bậc khuyến nghị, do lo ngại áp lực thuế quan có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh trong tương lai