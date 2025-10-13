OpenAI công bố hợp tác với Broadcom, cổ phiếu tăng hơn 8%!

OpenAI đã công bố một quan hệ đối tác chiến lược với Broadcom nhằm phát triển và triển khai các chip trí tuệ nhân tạo (AI) do công ty tự thiết kế lần đầu tiên. Bước đi này nhằm đáp ứng nhu cầu tính toán ngày càng tăng nhanh của công ty khi phát triển các mô hình sinh tổng hợp tiên tiến như ChatGPT. Các chip mới dự kiến sẽ được ra mắt trong nửa sau năm 2026, với tổng công suất 10 gigawatt—gấp hơn năm lần công suất do đập Hoover tạo ra và đủ để cung cấp điện cho hơn 8 triệu hộ gia đình tại Hoa Kỳ. Sau thông báo, cổ phiếu Broadcom đã tăng gần 8% ngay khi mở cửa giao dịch!

Theo thỏa thuận, OpenAI sẽ chịu trách nhiệm thiết kế các bộ xử lý đồ họa (GPU), trong khi Broadcom sẽ đảm nhiệm phát triển kỹ thuật, sản xuất và tích hợp với các máy chủ và cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu. Hệ thống mới sẽ được triển khai cả tại cơ sở của OpenAI lẫn các trung tâm dữ liệu do các đối tác bên ngoài quản lý. Toàn bộ thiết lập sẽ dựa trên công nghệ mạng của Broadcom, bao gồm các giải pháp Ethernet, có thể trở thành một lựa chọn khả thi thay thế cho tiêu chuẩn hiện đang thống trị của Nvidia.

Thỏa thuận này phù hợp với chiến lược rộng hơn của OpenAI nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung hạn chế và chi phí cao của các chip Nvidia. Trước đó, OpenAI đã ký hợp đồng với AMD cho 6 gigawatt chip và đang hợp tác với Nvidia để xây dựng cơ sở hạ tầng với công suất bổ sung 10 gigawatt. Tổng cộng, điều này tạo ra 26 gigawatt công suất tính toán hợp đồng—nhiều hơn mức tiêu thụ điện mùa hè của toàn thành phố New York.

Đối với Broadcom, đây là một trong những hợp đồng lớn nhất và uy tín nhất trong lịch sử công ty. Công ty được biết đến với các chip mạng và giải pháp viễn thông, nhưng giờ đây Broadcom đang trở thành một nhân tố then chốt trong lĩnh vực hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên. Kể từ cuối năm 2022, giá cổ phiếu Broadcom đã duy trì xu hướng tăng mạnh, tăng gần sáu lần. Hơn nữa, doanh thu của Broadcom tăng đều theo từng quý, với mỗi báo cáo tài chính đều xác nhận tầm quan trọng ngày càng tăng của mảng chip AI trong cơ cấu tổng doanh thu của công ty. Quan hệ đối tác với OpenAI càng củng cố vị thế của Broadcom như một trong những người hưởng lợi chính từ cơn bùng nổ trí tuệ nhân tạo toàn cầu.



