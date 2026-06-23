Mở phiên Mỹ: Thị trường đang quay lưng với AI?

Ngay từ đầu phiên sáng, tâm lý đối với các công ty thuộc hệ sinh thái AI đã xấu đi rõ rệt. SK Hynix, niêm yết trên sàn chứng khoán Hàn Quốc, đã giảm hơn 12% sau khi vừa thiết lập mức đỉnh mới, kéo theo toàn bộ chỉ số KOSPI lao dốc (-10%).

Ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng các công ty trong lĩnh vực này đang bị định giá quá cao, điều này được phản ánh rõ trong diễn biến hôm nay của cả S&P 500 (-1,3%) và Nasdaq Composite (-1,4%). Trong nhóm giảm mạnh nhất có thể kể đến Micron (-11,9%), SanDisk (-11,5%), Marvell (-8,6%), AMD (-7%) và Intel (-6,7%). Đáng chú ý, Micron sẽ công bố kết quả kinh doanh quý III vào ngày mai sau khi thị trường đóng cửa.

Thị trường kỳ vọng doanh thu đạt khoảng 35 tỷ USD, so với chỉ 9,3 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái (tăng hơn 3 lần!).

EPS (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) dự kiến sẽ vượt 20 USD, so với 1,9 USD của một năm trước.

Nếu Micron chỉ cần cho thấy bất kỳ dấu hiệu hụt hơi nào về triển vọng hoặc biên lợi nhuận (được kỳ vọng lên tới 81%), đợt điều chỉnh hôm nay có thể chuyển thành một nhịp giảm sâu hơn.

Hình 1:Nasdaq 100 (23.06.2026)

Nguồn: XTB Research, 23.06.2026

Đợt bán tháo hôm nay cũng không bỏ qua Nvidia – thước đo quan trọng nhất của cuộc cách mạng AI – khi cổ phiếu này giảm 2,7%. Toàn bộ Philadelphia Semiconductor Index (SOX) đang ghi nhận một trong những phiên giao dịch tệ nhất của quý này. Các nhà đầu tư rõ ràng đang chốt lời sau nhiều tháng tăng trưởng đầy hưng phấn, đồng thời điều chỉnh lại kỳ vọng về tốc độ kiếm tiền (monetization) từ các khoản đầu tư vào AI. Sự suy giảm tâm lý thị trường cũng được phản ánh qua chỉ số biến động VIX (thường được gọi là "chỉ số sợ hãi"), hiện tăng hơn 11% trong ngày.

Hình 2: Hiệu suất của các cổ phiếu trong Nasdaq 100 (23.06.2026)

Nguồn: Bloomberg, 23.06.2026

Phiên giao dịch thứ Năm cho thấy một sự luân chuyển dòng tiền điển hình. Nguồn vốn rút khỏi các cổ phiếu tăng trưởng có mức định giá cao đang tìm đến những nhóm phòng thủ truyền thống (còn gọi là value), thể hiện qua sức mạnh tương đối của Dow Jones Industrial Average (+0,0%) so với Nasdaq – chỉ số tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ.

Hình 3: Nasdaq 100 Sector Heatmap (23.06.2026)

Nguồn: XTB Research, 23.06.2026

Phân tích kỹ thuật

Hình 4: US100 [D1] (13.10.2025 - 23.06.2026)

Nguồn: xStation, 23.06.2026

Mặc dù thị trường bán tháo trong hôm nay, xu hướng tăng trung hạn bắt đầu từ giữa tháng 3 vẫn chưa bị phá vỡ về mặt kỹ thuật. Đợt giảm hiện tại phù hợp với kịch bản thị trường hạ nhiệt sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Vùng phòng thủ quan trọng của phe mua hiện nằm quanh 28,9k–29k điểm, nơi đường trung bình động SMA 50 đi qua. Chừng nào giá vẫn duy trì trên vùng cầu này, nhịp điều chỉnh hôm nay vẫn nên được xem là một đợt điều chỉnh kỹ thuật trong xu hướng tăng chủ đạo.

Tuy nhiên, đà giảm hôm nay đã phản ánh rõ trên các chỉ báo động lượng, vốn đang bắt đầu nghiêng nhiều hơn về phía phe bán trong ngắn hạn. Chỉ báo RSI đã giảm xuống khoảng 52,9 điểm, xóa bỏ trạng thái quá mua trước đó và xác nhận thị trường đang ở trạng thái cân bằng chuyển tiếp với xu hướng hơi nghiêng về giảm giá. Trong khi đó, chỉ báo MACD vẫn duy trì tín hiệu bán, cho thấy động lực tăng trước đó đang suy yếu và mở ra khả năng để phe bán kiểm định các vùng hỗ trợ thấp hơn.

Tin tức doanh nghiệp

AMC Entertainment (AMC.US): Cổ phiếu giảm hơn 23% sau khi công ty đạt thỏa thuận với các nhà đầu tư tổ chức về việc phát hành gần 100 triệu cổ phiếu phổ thông mới, nhằm huy động khoảng 200 triệu USD. Đợt phát hành này gây ra sự pha loãng đáng kể đối với cổ đông hiện hữu.

IBM (IBM.US): Cổ phiếu tăng 4,3%, được hỗ trợ bởi hai thông tin tích cực: JPMorgan nâng khuyến nghị lên mức "Overweight", đồng thời IBM được đưa vào OpenAI Daybreak Cyber Partner Program.

Primoris Services (PRIM.US): Công ty đã cắt giảm mạnh dự báo lợi nhuận điều chỉnh cho cả năm tài chính 2026, khiến nhà đầu tư phản ứng tiêu cực và cổ phiếu giảm 28%.

Avis Budget Group (CAR.US): Thông tin về việc đạt được thỏa thuận với quỹ Pentwater Capital Management và các bên liên quan đã khép lại vụ kiện liên quan đến việc hoàn trả lợi nhuận từ các giao dịch short-swing profits (lợi nhuận phát sinh khi người nội bộ mua rồi bán, hoặc bán rồi mua cổ phiếu công ty mình trong thời gian dưới 6 tháng). Cổ phiếu tăng 6,7%.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB