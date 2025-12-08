Mở phiên Mỹ: Thị trường thận trọng trong bối cảnh chờ đợi quyết định lãi suất của Fed

Phố Wall bước vào tuần có cuộc họp Fed trong trạng thái tương đối ổn định, được hỗ trợ bởi sự không chắc chắn liên quan đến định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ trong thời gian tới. Hợp đồng tương lai Russell 2000 (US2000) tăng mạnh nhất (+0,6%), phục hồi từ cú giảm hôm thứ Sáu. Trong nhóm chỉ số vốn hóa lớn, Nasdaq thiên về công nghệ tiếp tục dẫn đầu (US100: +0,1%), trong khi S&P 500 (US500) và DJIA (US30) hiện giao dịch quanh mức đi ngang.

Với việc đợt cắt giảm lãi suất tháng 12 gần như đã được thị trường định giá hoàn toàn, tâm lý thị trường chuyển sang tập trung vào cách Fed sẽ truyền đạt quyết định này và những động thái có thể xảy ra trong tháng 1. Cuộc họp tuần này nhiều khả năng sẽ xuất hiện các ý kiến bất đồng mới, khi một số thành viên FOMC theo hướng “diều hâu” không đồng thuận với Chủ tịch Powell về tác động giảm lạm phát của năng suất do AI mang lại. Bên cạnh đó, thảo luận về khả năng “cắt giảm thận trọng mang tính diều hâu” đang gia tăng, ngụ ý Fed có thể duy trì lập trường cẩn trọng trong năm 2026—even khi dưới sự lãnh đạo của một chủ tịch mới do Trump bổ nhiệm.

Cổ phiếu công nghệ tiếp tục dẫn dắt đà tăng, với nhóm phần mềm và bán dẫn ghi nhận mức tăng cao nhất đầu tuần. Rủi ro nghiêng về nhóm công nghệ khiến nhóm phòng thủ (y tế, tiện ích, hàng tiêu dùng thiết yếu) chịu dòng vốn rút mạnh nhất. Các nhóm ngành khác giảm nhẹ hơn, trong khi tâm lý chung vẫn tương đối ổn định.

Hiệu suất hiện tại của các nhóm ngành trong S&P 500. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Biến động hiện tại của cổ phiếu Mỹ trong hôm nay. Nguồn: xStation5

Biểu đồ chỉ số US2000 (khung thời gian D1)

Hợp đồng tương lai Russell 2000 đang tiến gần một vùng kháng cự quan trọng tại đỉnh lịch sử tháng 10, quanh mức 2.555. Hỗ trợ gần nhất nằm tại mức Fibonacci 78,6%, trùng với mốc tâm lý 2.500. Hợp đồng liên tục tôn trọng đường EMA 10 ngày (vàng) như một tham chiếu cho cả nhịp tăng và giảm. Giữ vững trên đường trung bình này có thể mở ra cơ hội lập đỉnh mới, đặc biệt khi môi trường lãi suất thấp hơn tiếp tục hỗ trợ nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Ngược lại, phá vỡ EMA10 có thể kéo thị trường trở lại vùng tích lũy của tháng 10.

Nguồn: xStation5

Tin tức công ty: