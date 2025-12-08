Mở phiên Mỹ: Thị trường thận trọng trong bối cảnh chờ đợi quyết định lãi suất của Fed

Phố Wall bước vào tuần có cuộc họp Fed trong trạng thái tương đối ổn định, được hỗ trợ bởi sự không chắc chắn liên quan đến định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ trong thời gian tới. Hợp đồng tương lai Russell 2000 (US2000) tăng mạnh nhất (+0,6%), phục hồi từ cú giảm hôm thứ Sáu. Trong nhóm chỉ số vốn hóa lớn, Nasdaq thiên về công nghệ tiếp tục dẫn đầu (US100: +0,1%), trong khi S&P 500 (US500) và DJIA (US30) hiện giao dịch quanh mức đi ngang.
Với việc đợt cắt giảm lãi suất tháng 12 gần như đã được thị trường định giá hoàn toàn, tâm lý thị trường chuyển sang tập trung vào cách Fed sẽ truyền đạt quyết định này và những động thái có thể xảy ra trong tháng 1. Cuộc họp tuần này nhiều khả năng sẽ xuất hiện các ý kiến bất đồng mới, khi một số thành viên FOMC theo hướng “diều hâu” không đồng thuận với Chủ tịch Powell về tác động giảm lạm phát của năng suất do AI mang lại. Bên cạnh đó, thảo luận về khả năng “cắt giảm thận trọng mang tính diều hâu” đang gia tăng, ngụ ý Fed có thể duy trì lập trường cẩn trọng trong năm 2026—even khi dưới sự lãnh đạo của một chủ tịch mới do Trump bổ nhiệm.
Cổ phiếu công nghệ tiếp tục dẫn dắt đà tăng, với nhóm phần mềm và bán dẫn ghi nhận mức tăng cao nhất đầu tuần. Rủi ro nghiêng về nhóm công nghệ khiến nhóm phòng thủ (y tế, tiện ích, hàng tiêu dùng thiết yếu) chịu dòng vốn rút mạnh nhất. Các nhóm ngành khác giảm nhẹ hơn, trong khi tâm lý chung vẫn tương đối ổn định.
Hợp đồng tương lai Russell 2000 đang tiến gần một vùng kháng cự quan trọng tại đỉnh lịch sử tháng 10, quanh mức 2.555. Hỗ trợ gần nhất nằm tại mức Fibonacci 78,6%, trùng với mốc tâm lý 2.500. Hợp đồng liên tục tôn trọng đường EMA 10 ngày (vàng) như một tham chiếu cho cả nhịp tăng và giảm. Giữ vững trên đường trung bình này có thể mở ra cơ hội lập đỉnh mới, đặc biệt khi môi trường lãi suất thấp hơn tiếp tục hỗ trợ nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Ngược lại, phá vỡ EMA10 có thể kéo thị trường trở lại vùng tích lũy của tháng 10.
Tin tức công ty:
Agios Pharmaceuticals tăng 0,5% bất chấp mức giảm trước giờ mở cửa sau khi FDA trì hoãn quyết định về hồ sơ bổ sung thuốc mitapivat cho bệnh alpha- và beta-thalassemia. Hồ sơ vẫn đang được xem xét, không yêu cầu thêm dữ liệu mới; thảo luận tập trung vào ghi nhãn và REMS. FDA chưa đưa ra thời hạn quyết định mới; Agios vẫn tiếp tục phối hợp để hoàn tất.
Carvana tăng hơn 8% sau khi S&P Global cho biết công ty sẽ gia nhập S&P 500 vào ngày 22/12. Động thái này phản ánh sự phục hồi vốn hóa mạnh mẽ của Carvana và dự kiến kích hoạt dòng vốn thụ động khi các quỹ chỉ số cơ cấu lại danh mục.
IBM đồng ý mua Confluent với giá 11 tỷ USD, trả 31 USD/cổ phiếu - tương đương mức premium ~29% - trong nỗ lực đẩy mạnh mảng AI và dịch vụ đám mây. Cổ phiếu Confluent tăng gần 30% trước giờ mở cửa, hiện tăng 28%. IBM kỳ vọng nền tảng xử lý dữ liệu thời gian thực của Confluent sẽ củng cố năng lực AI tạo sinh, hợp nhất các sản phẩm trùng lặp và đóng góp lợi nhuận trong vòng một năm sau khi thương vụ (dự kiến hoàn tất giữa 2026) hoàn tất.
CoreWeave giảm 5% sau khi công bố phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 2 tỷ USD. Một phần tiền sẽ được dùng để thực hiện giao dịch “capped call” nhằm hạn chế pha loãng hoặc bù đắp chi phí chuyển đổi vượt mức; phần còn lại dùng cho mục đích chung của doanh nghiệp.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo về nguy cơ chống độc quyền đối với thương vụ Netflix mua Warner Bros và HBO trị giá 72 tỷ USD, do thị phần quá lớn. Thương vụ, dự kiến hoàn tất sau khi Warner Bros tách cấu trúc vào nửa cuối 2026, sẽ hợp nhất các thương hiệu lớn như Harry Potter và Game of Thrones dưới hệ sinh thái của Netflix. Các chuyên gia kỳ vọng quá trình xem xét quy định sẽ chặt chẽ, có thể yêu cầu nhượng bộ, và Nhà Trắng sẽ can thiệp nhiều hơn. Netflix giảm 3% trong ngày, trong khi WBD tăng 6,6%.
Ngoài ra, Paramount Skydance đã tung ra lời đề nghị mua lại Warner Bros. Discovery với giá thù địch 30 USD/cổ phiếu, sau khi thất bại trước Netflix trong thương vụ 72 tỷ USD đối với tài sản phim và streaming. Với sự hậu thuẫn từ gia đình Ellison, RedBird Capital và gói nợ 54 tỷ USD, Paramount cho rằng thương vụ nhỏ hơn và độc lập của họ sẽ có quá trình phê duyệt nhanh hơn trong bối cảnh lo ngại chống độc quyền đối với thương vụ lớn hơn của Netflix.
