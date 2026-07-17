Mở phiên Mỹ: Thị trường tiếp tục giảm khi lo ngại của nhà đầu tư gia tăng

Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa phiên giao dịch cuối cùng của tuần với đà giảm tiếp diễn. Hợp đồng tương lai US100 ghi nhận mức giảm mạnh nhất, phản ánh tâm lý suy yếu đối với nhóm cổ phiếu công nghệ. Mức giảm hiện vào khoảng 1,5%. Chỉ số NASDAQ 100 hiện đã thấp hơn khoảng 7% so với đỉnh gần nhất.

Những lo ngại về sức khỏe của các công ty công nghệ, đà tăng của AI và ngành bán dẫn ngày càng gia tăng, đồng thời còn bị cộng hưởng bởi xung đột leo thang tại eo biển Hormuz. Iran đã đáp trả các đợt không kích mới nhằm vào lãnh thổ nước này bằng các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Lo ngại về lạm phát cũng chưa hề lắng dịu sau những thông tin từ Nga. Những lo ngại liên quan đến mùa vụ và hoạt động xuất khẩu lúa mì cũng như dầu mỏ đang trở nên nghiêm trọng hơn. Các cuộc tấn công ngày càng hiệu quả của Ukraine đang làm gián đoạn ngành công nghiệp dầu mỏ và hoạt động vận tải trên Biển Azov.

Tâm lý tiêu cực cũng bị khuếch đại bởi kết quả kinh doanh mới nhất của Netflix. Gã khổng lồ streaming gây thất vọng cả về kết quả lẫn triển vọng, và những lo ngại về tình hình của công ty đang lan sang toàn bộ lĩnh vực này.

Tin tức công ty

Netflix (NFLX.US): Kết quả quý II/2026 cho thấy EPS đạt 0,80 USD, chỉ vừa đủ đáp ứng kỳ vọng của thị trường. Doanh thu tăng lên 12,56 tỷ USD, thấp hơn kỳ vọng của Phố Wall trong khoảng 12,58–13,0 tỷ USD. Tuy nhiên, yếu tố gây áp lực lớn nhất lên cổ phiếu là triển vọng kinh doanh. Ban lãnh đạo dự báo EPS quý III đạt 0,82 USD, thấp hơn dự báo của thị trường. Cổ phiếu giảm hơn 10%.

Intuitive Surgical (ISRG.US): Nhà sản xuất robot phẫu thuật da Vinci giảm khoảng 10% sau báo cáo quý II. Mặc dù lợi nhuận vượt kỳ vọng, công ty không nâng triển vọng cho cả năm tài chính.

SpaceX (SPXC.US): Chuyến bay thử nghiệm Starship dự kiến đã bị hủy ngay trước thời điểm phóng vào thứ Năm do một trong các động cơ của tên lửa gặp sự cố. Cổ phiếu giảm 4% và hiện đang giao dịch dưới mức giá IPO.

Nhóm cổ phiếu bán dẫn và bộ nhớ tiếp tục xu hướng giảm. Intel, Marvell và AMD giảm khoảng 4% ngay khi mở cửa. Nvidia, Micron và Broadcom đều giảm hơn 2%.

Nebius (NBIS.US): Công ty Neo Cloud đã phát hành 775 triệu USD trái phiếu có bảo đảm. Theo ban lãnh đạo, nhu cầu đối với lượng trái phiếu này vượt xa nguồn cung. Cổ phiếu giảm 14%.

Phân tích kỹ thuật US100 (khung D1)

Phe bán gần đây đã giành quyền kiểm soát trên biểu đồ, đẩy giá xuống dưới vùng kháng cự tại các mức Fibonacci thoái lui 38,2% và 50%. Mục tiêu tiếp theo của phe bán là phá vỡ ngưỡng 28.445 điểm, từ đó có thể mở rộng nhịp điều chỉnh về vùng 27.000 điểm. Hỗ trợ cho phe mua là vùng kháng cự cũ hình thành bởi EMA100 và mức Fibonacci thoái lui 61,8%. Chỉ báo RSI đã giảm xuống 40 nhưng vẫn chưa rơi vào vùng quá bán. Tuy nhiên, chỉ báo MACD vẫn tiếp tục bất lợi đối với phe mua. Nguồn: xStation5.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô