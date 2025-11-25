Mở phiên Mỹ: US100 giảm trước áp lực từ Nvidia và AMD 📌Cổ phiếu Alphabet đạt mức cao nhất mọi thời đại

Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ giảm trong phiên thứ Ba, chịu áp lực từ tâm lý tiêu cực trong lĩnh vực bán dẫn, khi cổ phiếu AMD, Nvidia và TSMC lao dốc sau thông tin rằng Meta Platforms đã chọn chip AI TPU của Google để triển khai trong tương lai thay vì dùng chip của Nvidia. Thị trường bắt đầu định giá rủi ro thực sự về sự suy giảm vị thế thống trị của các “ông lớn” bán dẫn. Nhà đầu tư cũng đang chờ một loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô để đánh giá liệu sự lạc quan về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất có thể duy trì hay không. Đồng USD giảm mạnh hôm nay, bị ảnh hưởng bởi dữ liệu kinh tế yếu. Chỉ số PPI thấp hơn dự báo ở các chỉ số lõi, và chỉ số niềm tin người tiêu dùng từ Conference Board bất ngờ giảm, sau khi doanh số bán lẻ gây thất vọng. Nvidia and AMD are the weakest performers on the US market today; Oracle continues to decline as well. Alibaba (BABA.US) shares are falling despite strong earnings. Source: xStation5 Tin tức công ty Nvidia (NVDA) giảm 6% sau thông tin Meta Platforms đang thảo luận để chi hàng tỷ USD cho chip AI của Google, cho thấy Google đang giành ưu thế trước bộ tăng tốc AI có lợi nhuận cao nhất thị trường.

Alphabet (GOOGL) tăng 4% tại phiên mở cửa, tiến gần tới mức định giá thị trường 4 nghìn tỷ USD.

Alibaba (BABA.US) tăng 4,1% sau báo cáo tăng trưởng tốt hơn dự kiến ở mảng điện toán đám mây, phản ánh nhu cầu mạnh về năng lực tính toán trong bối cảnh bùng nổ AI tại Trung Quốc.

Amentum Holdings (AMTM) tăng 8,4% sau khi công ty IT công bố doanh thu điều chỉnh quý IV tăng 10% so với cùng kỳ và vượt kỳ vọng.

Brinker International (EAT) tăng 2,0% sau khi nhà phân tích Citi Jon Tower nâng hạng từ “neutral” lên “buy”.

SanDisk (SNDK) tăng 1,1% sau khi được chọn thay Interpublic Group trong chỉ số S&P 500.

Spotify (SPOT) tăng 4,1% sau khi Financial Times đưa tin công ty dự kiến tăng giá đăng ký tại Mỹ vào quý I năm sau.

Symbotic (SYM) tăng 13% sau khi đưa ra dự báo doanh thu quý I vượt mức trung bình ước tính của các nhà phân tích.

Zoom Communications (ZM) tăng 5,1% sau khi kết quả quý III vượt kỳ vọng; công ty cũng nâng dự báo cả năm. Nguồn: xStation5 Dữ liệu kinh tế Conference Board Consumer Confidence (Tháng 10): 88,7 so với dự báo 93,5; trước đó 94,6 Richmond Manufacturing Index (Tháng 10): -15 so với dự báo -5; trước đó -4 Doanh số bán lẻ (Tháng 9):

Tổng: 0,2% m/m; dự báo 0,4%; trước đó 0,6%

Lõi: 0,3% m/m; dự báo 0,3%; trước đó 0,6%

Loại trừ xăng/xe: 0,1% m/m; dự báo 0,4%; trước đó 0,6% Chỉ số giá sản xuất (PPI, Tháng 9): PPI y/y: 2,7% vs. dự báo 2,7%; trước đó 2,7%

PPI m/m: 0,3% vs. dự báo 0,3%; trước đó -0,1%

PPI loại trừ thực phẩm/năng lượng/vận tải y/y: dự báo 2,7%; trước đó 2,8%

PPI loại trừ thực phẩm/năng lượng/vận tải m/m: dự báo 0,2%; trước đó 0,3%

Core PPI y/y: dự báo 2,7%; trước đó 2,8%

Core PPI m/m: dự báo 0,2%; trước đó -0,1% Nguồn: xStation5

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.