Mong đợi gì trước thềm công bố kết quả tài chính quý 3 2025 của Coca-Cola?

Coca-Cola sẽ công bố kết quả tài chính quý III/2025 trước khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa hôm nay. Trong quý II, công ty ghi nhận sự sụt giảm nhẹ về sản lượng bán ra, tuy nhiên do tăng giá bán, Coca-Cola vẫn duy trì được tăng trưởng doanh thu. Chính yếu tố giá bán và khối lượng tiêu thụ sẽ là tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư trong báo cáo hôm nay.

Kỳ vọng của thị trường đối với kết quả quý III/2025 của Coca-Cola

Doanh thu: 12,4 tỷ USD → tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước

EBIT: 3,87 tỷ USD → tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS): 0,78 USD → tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước

Thị trường dự báo doanh thu khoảng 12,4 tỷ USD, tương ứng mức tăng 4,2% so với cùng kỳ, tuy nhiên áp lực về sản lượng tiêu thụ vẫn được cho là sẽ duy trì, đặc biệt tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), nơi Coca-Cola từng ghi nhận mức giảm sản lượng 5% trong quý II. Ban lãnh đạo công ty cũng đã cảnh báo xu hướng này có thể tiếp diễn trong ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, Coca-Cola nhiều khả năng sẽ tái khẳng định triển vọng tăng trưởng cả năm, với tăng trưởng hữu cơ (organic growth) trong khoảng 5–6% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu ròng (net sales) dự kiến sẽ thấp hơn do tác động tiêu cực từ biến động tỷ giá. Thực tế, ảnh hưởng từ hoạt động phòng hộ rủi ro tỷ giá được kỳ vọng sẽ kéo giảm mức tăng lợi nhuận trên cổ phiếu trong quý III xuống chỉ còn 1,3%.

Về mặt chiến lược, Coca-Cola đang tăng cường phối hợp giữa công ty mẹ và các nhà đóng chai nhằm hoạt động như một khối thống nhất, từ đó nâng cao hiệu quả vận hành và tận dụng quy mô. Hiệu quả của chiến lược này sẽ thể hiện rõ hơn khi sản lượng tiêu thụ được cải thiện. Ngoài ra, công ty tiếp tục tập trung mở rộng tại các thị trường đang phát triển, nơi phần lớn dân số thế giới sinh sống. Tại các thị trường phát triển, Coca-Cola đã chiếm thị phần rất lớn, do đó tăng trưởng về khối lượng sẽ khó đạt được, và động lực tăng trưởng chủ yếu sẽ đến từ việc điều chỉnh giá bán. Vì vậy, chiến lược kết hợp giữa tăng giá nhẹ tại các thị trường trưởng thành và gia tăng sản lượng ở thị trường mới nổi là chìa khóa để duy trì tăng trưởng ổn định.

Cổ phiếu Coca-Cola (KO.US) đã tăng 10% trong năm 2025.