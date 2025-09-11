➡️Mong đợi gì từ báo cáo CPI tháng 8 của Mỹ?

Dữ liệu lạm phát CPI của Hoa Kỳ sẽ là yếu tố chính quyết định quy mô cắt giảm lãi suất của Fed

Hôm nay, số liệu CPI tháng 8/2025 của Mỹ có thể đóng vai trò then chốt trong việc định hình kỳ vọng chính sách của Fed và triển vọng cặp tiền EUR/USD. Hiện tại, kỳ vọng của thị trường nghiêng về kịch bản lạm phát tăng cao hơn, nhưng với bất ngờ từ số liệu PPI hôm qua lại gợi ý khả năng CPI thấp hơn dự báo. Nếu lạm phát công bố dưới kỳ vọng, điều này có thể làm tăng khả năng Fed sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất lớn hơn.

The PPI data may hint at a more benign scenario for CPI inflation, though the correlation is not perfect. PPI inflation has been falling more sharply since the beginning of the year, while CPI has recently rebounded. The recent bounce in PPI also appears to have been a one-off. Source: Bloomberg Finance LP, XTB

Kỳ vọng trước báo cáo lạm phát quan trọng

Theo Bloomberg Intelligence, rủi ro hiện tại là CPI tháng 8 cao hơn một chút, điều này sẽ làm giảm kỳ vọng về một đợt cắt giảm mạnh từ Fed. Điểm đáng chú ý, Bloomberg Intelligence cho rằng động lực chính của lạm phát không đến từ thuế quan, mà là từ áp lực trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và chi phí vé máy bay tăng.

Dự báo từ Bloomberg Intelligence: CPI lõi hàng tháng: +0,33% m/m (so với +0,32% tháng 7) CPI toàn phần hàng tháng: +0,37% m/m (so với +0,20% tháng 7) CPI lõi hàng năm: 3,1% (không đổi) CPI toàn phần hàng năm: tăng lên 3,0% (từ 2,7%)

Đồng thuận thị trường: CPI lõi hàng tháng: +0,3% m/m CPI toàn phần hàng tháng: +0,3% m/m CPI lõi hàng năm: 3,1% y/y (không đổi) CPI toàn phần hàng năm: 2,9% y/y (so với 2,7% trước đó)



Trái ngược với dự báo trước đây, thuế quan không còn là động lực chính của lạm phát, mà thay vào đó là dịch vụ du lịch tự chọn, cụ thể là giá vé máy bay và chi phí lưu trú. Bloomberg dự báo giá vé máy bay tăng 3%/tháng và chi phí khách sạn tăng 2%/tháng. Điều này tạo nên một nghịch lý kinh tế: giá dịch vụ du lịch tăng thường không xảy ra trong bối cảnh nền kinh tế suy yếu. Đây có thể là tín hiệu cho thấy lo ngại của Fed về sức khỏe kinh tế có phần bị thổi phồng. Song song đó, dữ liệu từ Chỉ số giá trị xe cũ Manheim cho thấy có khả năng đà tăng giá đang chậm lại.

The Manheim Index suggests a smaller increase in used car prices. In July, this segment contributed 0.12 percentage points to the annual rate, and used cars also contributed to the monthly inflation rebound. Source: Bloomberg Finance LP, XTB

Inflation related to transport services may continue to rebound, based on crude oil price dynamics. In July, transport inflation added 0.22 percentage points to the headline rate. Source: Bloomberg Finance LP, XTB

Tác động suy giảm của thuế quan, thách thức ngày càng lớn từ thực phẩm

Hiệu ứng lan tỏa của thuế quan lên lạm phát đang giảm dần, với chỉ số từ 0,23 trong tháng 7 xuống mức ước tính 0,21 trong tháng 8. Ở một số nhóm hàng như đồ gia dụng, máy tính cá nhân, dụng cụ thể thao và may mặc, các nhà phân tích dự báo giảm phát. Tuy nhiên, Mỹ lại tăng nhập khẩu thực phẩm, điều này có thể góp phần khiến lạm phát trong nhóm này phục hồi trở lại. Một vấn đề nổi bật là giá thịt bò tăng, thể hiện qua giá hợp đồng tương lai thịt bò sống. Ngược lại, giá trứng giảm sẽ giúp kìm hãm phần nào áp lực lạm phát thực phẩm.

Tác động đối với chính sách của Fed

Thị trường hiện định giá 100% khả năng Fed cắt giảm 25 điểm cơ bản, với khả năng cho một đợt cắt 50 điểm cơ bản gần như bằng 0. Cuộc họp Fed sẽ diễn ra vào ngày 16-17/9 tới. Dự kiến Fed sẽ hạ lãi suất do thị trường lao động suy yếu, điều đã được Jerome Powell nhấn mạnh tại Hội nghị Jackson Hole, sau đó là báo cáo việc làm NFP tháng 8 tiêu cực và một đợt điều chỉnh giảm mạnh số liệu việc làm hằng năm.

Mặc dù thị trường lao động có thể biện minh cho nhiều đợt cắt giảm trong năm nay — với gần 3 lần cắt giảm được thị trường định giá đến cuối 2025 — nhưng Bloomberg cho rằng nếu CPI công bố hôm nay cao hơn dự báo, tiếp theo là PCE cũng cao vào cuối tháng, thì đây có thể sẽ là đợt cắt giảm đầu tiên và cũng là cuối cùng trong chu kỳ này. Lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu, với PCE lõi tháng 8 dự kiến ở mức 3%. Tuy nhiên, cần nhớ rằng Fed có hai nhiệm vụ kép: ổn định giá cả và đảm bảo việc làm tối đa. Nếu xuất hiện nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh, Fed buộc phải hành động.

Thị trường đang định giá khoảng 8% Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh tay vào tuần tới. Chỉ số CPI yếu hơn có thể thay đổi quan điểm đó. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Còn về EURUSD thì sao?

Điều quan trọng cần nhớ là 15 phút trước khi công bố số liệu CPI, ECB sẽ công bố quyết định lãi suất, và 15 phút sau số liệu CPI, Chủ tịch Christine Lagarde sẽ tổ chức họp báo. Do đó, biến động của EURUSD sau dữ liệu CPI có thể sẽ bị trung hòa hoặc khuếch đại, tùy thuộc vào giọng điệu của ECB.

Trong kịch bản cơ sở, EURUSD dự kiến sẽ duy trì trên mức 1,1670, tiếp tục xu hướng tăng sau hai phiên giảm mạnh gần đây. ECB hiện cảm thấy thoải mái với mức lãi suất hiện tại, trong khi lạm phát chỉ nhỉnh hơn mục tiêu đôi chút.

Nếu lạm phát công bố cao hơn đáng kể, ở mức 3% hoặc hơn, cặp tiền có thể chứng kiến đợt giảm sâu về vùng 1,1600. Trong kịch bản này, đợt cắt giảm lãi suất tháng 9 có thể là duy nhất, hoặc Fed sẽ phải chờ đến tháng 12 mới thực hiện bước đi tiếp theo.

Một kịch bản tích cực cho EURUSD sẽ xảy ra nếu ECB giữ thái độ trung lập và số liệu CPI chỉ ở mức 2,8% hoặc thấp hơn. Khi đó, cặp tiền không chỉ có thể trở lại vùng 1,1700, mà còn có thể thử thách mức 1,1800 trong tháng này, đánh dấu mức cao mới gần 4 năm.

EURUSD đang ghi nhận mức giảm trong ba ngày liên tiếp. Các sự kiện hôm nay—quyết định của ECB và công bố CPI của Mỹ—có thể tạo ra biến động mới, mạnh hơn cho cặp tiền này. Cần lưu ý rằng sự sụt giảm gần đây của lợi suất trái phiếu Mỹ cho thấy tiềm năng tăng giá của cặp tiền này. Tuy nhiên, trong trường hợp lạm phát tăng cao hơn, một động thái giảm của TNOTE cũng có thể kéo EURUSD về mức 1,1600. Nguồn: xStation5

Các rủi ro mang tính cấu trúc

Bloomberg cảnh báo nguy cơ lạm phát đình trệ (stagflation), khi lạm phát cao đi kèm với thị trường lao động suy yếu, buộc Fed phải đối mặt với lựa chọn khó khăn giữa kiềm chế lạm phát và hỗ trợ việc làm. Các rủi ro bổ sung bao gồm: Bất ổn tài khóa tại Mỹ với thâm hụt ngân sách lên tới 4,1 nghìn tỷ USD, tương lai chính trị của Pháp vẫn bất định. Cuối cùng, tình hình Nga – Ba Lan sau các vụ việc liên quan đến drone của Nga xâm nhập không phận Ba Lan, gây suy yếu đồng zloty và có thể làm giảm niềm tin vào sự ổn định của châu Âu.