Mong đợi gì từ báo cáo NFP?

Dữ liệu thị trường lao động Mỹ tháng 4 sẽ được công bố vào thứ Sáu lúc 19:30 giờ VN. Thị trường hiện kỳ vọng báo cáo sẽ cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 62 nghìn việc làm trong tháng trước. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, đây sẽ là một kết quả gây thất vọng, và trước thời điểm công bố, thị trường dường như đang định vị cho một báo cáo mạnh hơn, gần với mức 178 nghìn của tháng 3. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo giữ nguyên ở mức 4.3%, trong khi tăng trưởng tiền lương được kỳ vọng tăng lên 3.8% YoY từ mức 3.5%.

Kỳ vọng về sự bền bỉ của thị trường lao động Mỹ

Các dữ liệu được công bố trước báo cáo này cho thấy thị trường lao động Mỹ đang mạnh lên. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần trước ở mức 200 nghìn, thấp hơn kỳ vọng. Mức trung bình 4 tuần hiện ở khoảng 203 nghìn - một mức thấp trong lịch sử. Số đơn tiếp tục nhận trợ cấp cũng giảm, cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn khá bền vững bất chấp cú sốc giá năng lượng và việc nhiều công ty công nghệ lớn công bố sa thải nhân sự, bao gồm Meta và Coinbase, khi họ chuyển đổi sang sử dụng AI nhiều hơn trong quy trình làm việc.

Việc làm mới đang được tạo ra bởi lĩnh vực nào?

Nếu báo cáo NFP hôm thứ Sáu mạnh hơn kỳ vọng, giới đầu tư sẽ đặc biệt chú ý đến việc các công việc mới được tạo ra trong lĩnh vực nào. Liệu ngành dịch vụ chuyên môn có đang chống chọi được trước mối đe dọa từ AI, hay nền kinh tế Mỹ chỉ đang tạo ra các công việc lương thấp? Cho đến nay trong năm 2026, lĩnh vực tạo ra nhiều việc làm nhất là chăm sóc sức khỏe. Xu hướng này diễn ra liên tục trong mọi tháng kể từ đầu năm và được thúc đẩy bởi nhu cầu của dân số già hóa. Mặc dù số liệu việc làm nhìn chung bền bỉ hơn dự kiến, thị trường vẫn tồn tại nhiều lo ngại. Nếu loại bỏ các công việc liên quan đến chăm sóc người cao tuổi, tăng trưởng việc làm ở các lĩnh vực khác vẫn khá yếu. Các nhà phân tích sẽ theo dõi xem liệu chăm sóc sức khỏe và giáo dục có tiếp tục là hai lĩnh vực tạo việc làm chính của Mỹ trong quý II hay không.

Có những lo ngại rằng bức tranh nền tảng của thị trường lao động Mỹ đang suy yếu. Chúng tôi không cho rằng nền kinh tế đang tiến sát suy thoái, nhưng rõ ràng đã xuất hiện những dấu hiệu rạn nứt. Dữ liệu Challenger Job Cuts tháng 4 đạt 83,387 - tăng 38% so với tháng 3 và là mức cao thứ ba theo tháng kể từ năm 2009. Các công ty công nghệ tiếp tục dẫn đầu về số lượng cắt giảm nhân sự, và rủi ro là tốc độ sa thải có thể tăng nhanh hơn trong các tháng tới.

Ngoài NFP, dữ liệu quan trọng khác là tăng trưởng tiền lương. Tiền lương theo năm đã giảm trong tháng 3 xuống mức thấp nhất trong 5 năm là 3.5%. Tuy nhiên, tháng trước được kỳ vọng tăng trở lại lên 3.8% YoY. Điều này có thể làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát vòng hai do cú sốc giá năng lượng và cuộc chiến Iran gây ra. Tuy nhiên, xét theo giá trị thực, tăng trưởng tiền lương gần như không đáng kể. Nếu tiền lương tăng 3.8% theo năm trong tháng trước, sau khi điều chỉnh theo lạm phát (CPI tháng 3 ở mức 3.3%), thì mức tăng thực chỉ còn khoảng 0.5% - điều khó có thể khiến Fed quá lo ngại ở thời điểm hiện tại.

Đồng USD sẽ phản ứng thế nào?

Phản ứng của thị trường tài chính sẽ phụ thuộc vào: Độ mạnh của số liệu NFP Và nguy cơ xuất hiện vòng xoáy giá-lương có thể ảnh hưởng đến chính sách Fed. Theo truyền thống, đồng USD thường có tương quan tích cực với báo cáo NFP nhiều hơn so với thị trường cổ phiếu. Một báo cáo việc làm yếu có thể gây áp lực lên USD, trong khi báo cáo mạnh có thể đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kéo USD đi lên. Do thị trường hiện dường như đang kỳ vọng số liệu payrolls mạnh hơn, rủi ro hiện tại là USD có thể phục hồi trong phiên thứ Sáu. Đồng bạc xanh đã suy yếu trước báo cáo này và hiện là đồng tiền yếu nhất trong nhóm G10 tuần này. Đồng USD cũng đã giảm trong suốt tháng qua khi các vị thế mua USD được mở trong giai đoạn cao điểm chiến tranh Iran/Mỹ bị tháo gỡ. Mặc dù xu hướng dễ xảy ra hơn vẫn là USD suy yếu, thị trường sẽ cần một chất xúc tác như báo cáo payrolls mạnh hơn kỳ vọng để hỗ trợ đồng bạc xanh.

Fed sẽ làm gì tiếp theo?

Chúng tôi cho rằng cần một báo cáo NFP yếu hơn rất nhiều so với kỳ vọng mới có thể làm tăng hy vọng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay. Hiện tại, thị trường chưa kỳ vọng bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào trong năm 2026, trong khi xác suất Fed tăng lãi suất trước cuối năm đang ở mức khoảng 20%. Báo cáo thị trường lao động hôm nay có thể trở thành phép thử xem liệu áp lực lạm phát có đang bắt đầu gia tăng trong nền kinh tế Mỹ hay không.

Payrolls mạnh và tăng trưởng tiền lương mạnh có thể làm dấy lên lo ngại về áp lực giá cả tại Mỹ. Điều này có thể gây áp lực lên thị trường chứng khoán, vốn đã rút lui khỏi các mức đỉnh lịch sử trong 24 giờ qua.

By Kathleen Brooks, research director at XTB