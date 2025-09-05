Mong đợi gì từ báo cáo NFP tháng 8

Báo cáo NFP tháng 8 của Mỹ sẽ được công bố vào lúc 19h30 tối nay 🔍

Báo cáo thị trường lao động Mỹ tháng 8 khá khó đoán, chủ yếu do nhiễu loạn từ chính sách thuế quan, nhập cư và các yếu tố mùa vụ (ví dụ: tái ký hợp đồng nhân sự trường học). Kỳ vọng hiện tại của thị trường ở mức 75.000 việc làm mới, chỉ cao hơn 2.000 so với tháng 7. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng báo cáo trước đó bị chi phối bởi điều chỉnh giảm kỷ lục gần 260.000 việc làm của hai tháng liền trước.

Sa thải chiến lược – xu hướng hiện tại

Các báo cáo ISM gần đây xác nhận rằng doanh nghiệp đang giảm nhân sự để tiết kiệm chi phí, nhằm hỗ trợ biên lợi nhuận đang suy giảm do chi phí sản xuất tăng cao. Theo các nhà sản xuất, việc thực hiện khẩu hiệu “Sản xuất tại Mỹ” ngày càng khó khăn do giá nhập khẩu linh kiện tăng mạnh, trong khi biên lợi nhuận vẫn chịu áp lực ngay cả sau 2–3 lần tăng giá bán. Đáng chú ý, sa thải tập trung vào lao động có kỹ năng và lương cao (ví dụ: kỹ sư).

Áp lực lạm phát và nhu cầu lao động suy giảm đang lan rộng trong nền kinh tế Mỹ. Việc đóng băng tuyển dụng và dự án đầu tư thường được cho là hệ quả của bất ổn kinh tế và thương mại. Với Fed, đây có thể là tín hiệu rằng ngay cả khi nới lỏng trở lại, thị trường lao động cũng chưa chắc hồi phục nếu triển vọng kinh doanh vẫn mờ mịt.

Chỉ số việc làm trong sản xuất ISM tháng 8 chỉ nhích tăng nhẹ nhưng vẫn dưới dự báo. Nhìn chung, cả hai khu vực (sản xuất và dịch vụ) đều báo cáo sự suy giảm việc làm (chỉ số < 50). Nguồn: XTB Research, Macrobond data

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đang liên tục tăng trở lại, dù chưa ở mức đáng lo ngại. Tuy nhiên, các số liệu gần đây không cho thấy tình hình thị trường lao động sẽ cải thiện. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Tuy vậy, cần lưu ý đến các “yếu tố đặc thù”. Một ví dụ là nhiều nhân viên liên bang quay lại làm việc sau khi khoản ngân sách bị đóng băng được giải ngân tháng trước. Ngoài ra, về mặt thống kê, tháng 8 luôn khó dự báo. Trong những năm gần đây, kết quả có phần khả quan hơn, nhưng xét theo trung bình 30 năm, tháng 8 thường gây thất vọng so với kỳ vọng thị trường. Tuy nhiên, Bloomberg cho rằng dựa trên dữ liệu tần suất cao, số liệu thị trường lao động tháng 8 có thể tốt hơn tháng 7. Đồng thời, Bloomberg dự báo sẽ có điều chỉnh giảm cho số liệu tháng 7, qua đó xác nhận xu hướng tiêu cực trên thị trường lao động Mỹ.

Ngoài ra, cũng không thể bỏ qua các thành phần khác của báo cáo: Tỷ lệ thất nghiệp: dự kiến tăng lên 4,3% y/y từ mức 4,2% y/y. Tăng trưởng tiền lương: dự kiến giảm xuống 3,7% y/y từ 3,9% y/y, đang dần tiến gần mức 3,0% – phù hợp với mục tiêu lạm phát dài hạn. Tỷ lệ thất nghiệp hiện vẫn dưới mức dự báo của Fed, nhưng nếu tăng trở lại, điều này gần như bảo đảm Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9. Tuy nhiên, nếu thất nghiệp tăng mạnh hơn dự kiến, điều đó có thể làm dấy lên lo ngại rằng Fed đã chậm trễ trong việc cắt giảm lãi suất năm nay.

Tỷ lệ thất nghiệp, vốn vẫn duy trì ở mức trước đại dịch, cho đến nay chưa trở thành rủi ro đối với mục tiêu việc làm toàn dụng của Fed. (Nguồn: XTB Research, Bloomberg)

Biểu đồ cặp tiền EURUSD (khung thời gian H4)

Sau đợt suy yếu hôm qua và cú bật lại từ đường EMA30 (trung bình động hàm mũ 30 kỳ, màu tím nhạt), EURUSD hôm nay đã bứt phá tăng lên trên cả hai đường EMA, kiểm tra kháng cự quan trọng quanh 1.169 trong bối cảnh thị trường chờ đợi báo cáo NFP để xác nhận đà suy yếu của thị trường lao động Mỹ. Nếu báo cáo NFP yếu hơn đáng kể so với dự báo (không thể đổ lỗi cho yếu tố mùa vụ), EURUSD có thể thoát khỏi vùng tích lũy kéo dài cả tháng và vượt lên trên 1.172. Ngược lại, nếu không có bất ngờ, cặp tiền này nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong vùng giữa EMA100 và 1.169.

Nguồn: xStation5