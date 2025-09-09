Mong đợi gì từ báo cáo thu nhập của Oracle❓

Oracle (ORCL.US), gã khổng lồ trong lĩnh vực dịch vụ đám mây, là công ty đã xây dựng vị thế của mình qua nhiều thập kỷ chủ yếu nhờ vào cơ sở dữ liệu và phần mềm doanh nghiệp, và hiện nay ngày càng tập trung mạnh hơn vào điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI). Một mặt, Oracle vẫn thu được phần lớn doanh thu từ hệ thống cơ sở dữ liệu truyền thống và các ứng dụng kinh doanh; mặt khác, vai trò của Oracle Cloud Infrastructure (OCI) và dịch vụ SaaS đang tăng trưởng. Công ty đã trở thành một trong những bên hưởng lợi từ làn sóng AI, một phần nhờ các hợp đồng lớn với OpenAI và các đối tác khác. Báo cáo tài chính công bố sau giờ giao dịch hôm nay sẽ không chỉ là kết quả quý, mà còn là bài kiểm tra về cách thị trường đánh giá chiến lược của Oracle trong lĩnh vực đám mây và AI.

Nguồn: Xstation

Trong ngắn hạn, cổ phiếu Oracle đang trong xu hướng tăng mạnh, đã tăng hơn 90% so với mức đáy hồi tháng 4, và một số ngân hàng đầu tư đã nâng dự báo giá mục tiêu lên 300–325 USD. Động lực này đến từ kỳ vọng tăng trưởng doanh thu từ mảng đám mây, tồn đọng đơn hàng ngày càng lớn, và nhu cầu hạ tầng phục vụ mô hình AI. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến thận trọng — ví dụ, RBC Capital cho rằng định giá hiện tại đã quá cao, đồng thời cảnh báo về khả năng OCI tăng trưởng chậm lại. Về dài hạn, các câu hỏi lớn xoay quanh việc Oracle có thể tiếp tục ký hợp đồng AI quy mô lớn hay không, và liệu công ty có duy trì được biên lợi nhuận trong bối cảnh chi phí vốn cho trung tâm dữ liệu và thiết bị ngày càng tăng.

Trong những tuần gần đây, xuất hiện thông tin về đợt sa thải hơn 3.000 nhân sự tại Oracle — chủ yếu ở bộ phận marketing và dịch vụ khách hàng, như một phần của làn sóng tái cấu trúc trong ngành công nghệ. Ở chiều ngược lại, thị trường lại rộ lên tin đồn về các hợp đồng nhiều tỷ USD với OpenAI, có hiệu lực từ năm 2028 và có thể giúp tăng mạnh doanh thu dài hạn từ mảng đám mây. Chính những tín hiệu trái chiều này khiến kết quả tài chính hôm nay sẽ được giới đầu tư phân tích kỹ lưỡng. Dữ liệu từ biểu đồ doanh thu và định giá cho thấy tăng trưởng của công ty đang ổn định, và các chỉ số ở mức rất cao đang dần trở về mức cân bằng hơn.

Kịch bản cơ sở của thị trường hiện nay là Oracle sẽ vượt kỳ vọng cả về EPS lẫn doanh thu, thể hiện tăng trưởng mạnh ở mảng OCI và đưa ra tín hiệu rõ ràng về việc triển khai hợp đồng với OpenAI cùng các đối tác khác. Trong trường hợp này, cổ phiếu có thể tiếp tục tăng mạnh mẽ.

Ngược lại, nếu công ty gây thất vọng — chẳng hạn như doanh thu đám mây thấp hơn dự kiến, bình luận thận trọng hơn về biên lợi nhuận và chi phí vốn (CAPEX), hoặc thiếu chi tiết về hợp đồng AI lớn — thì báo cáo này có thể trở thành cái cớ để chốt lời và tạo ra nhịp điều chỉnh sau đợt tăng nóng những tháng gần đây.



Cần lưu ý rằng, kết quả dự kiến cho quý 1 năm tài chính 2026 (Q1 FY26) — thực chất là quý II theo lịch dương — sẽ yếu hơn so với quý 4 năm tài chính 2025 (Q4 FY25). Ở quý đó, Oracle ghi nhận 15,9 tỷ USD doanh thu và EPS 1,70 USD, cao hơn nhiều so với mức đồng thuận hiện tại khoảng 15,0 tỷ USD doanh thu và EPS 1,48. Tuy nhiên, sự sụt giảm này không hẳn là tín hiệu xấu ngay lập tức, vì Q4 thường là giai đoạn doanh số mạnh nhất trong năm. Thị trường sẽ quan sát xem sự sụt giảm này chỉ mang tính mùa vụ hay là dấu hiệu cho thấy tốc độ tăng trưởng mảng đám mây và AI bắt đầu chững lại. Nếu đây chỉ là hiệu ứng tạm thời, nhà đầu tư có thể bỏ qua sự khác biệt so với Q4.

Tuy nhiên, nếu công ty không đưa ra triển vọng đủ mạnh cho các quý tiếp theo, lo ngại sẽ xuất hiện rằng định giá cổ phiếu vốn đã ở mức rất cao hiện nay không được hỗ trợ bởi doanh thu thực tế. Trong kịch bản xấu, điều này có thể dẫn đến một đợt điều chỉnh lớn hơn trong toàn ngành.