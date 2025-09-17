📉Mong đợi gì từ cuộc họp FOMC tháng 9?

🏦Thị trường nín thở trước kỳ vọng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của năm 2025

01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên, kỳ vọng về khả năng “cắt mạnh” 50 điểm cơ bản cũng đang tăng dần, dù ngay cả một động thái như vậy vẫn có thể được hiểu như tín hiệu diều hâu trong những tháng cuối nhiệm kỳ của Powell.

Thị trường trái phiếu đã phản ứng theo hướng phòng thủ, cho thấy kỳ vọng rất cao về việc Mỹ sẽ quay lại chu kỳ giảm lãi suất. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm (trừ cú sụt mạnh sau Ngày Giải phóng) hiện ở mức thấp nhất kể từ tháng 11/2024.

Điều gì có thể xảy ra tại cuộc họp FOMC hôm nay?

Fed nhiều khả năng sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, xuống phạm vi 4,00–4,25%, lần đầu tiên kể từ tháng 12/2024. Động thái này nhằm phản ứng với loạt dữ liệu lao động yếu, buộc Fed phải điều chỉnh chính sách tiền tệ để tránh thất nghiệp gia tăng trong bối cảnh doanh nghiệp bất ổn.

Cuộc họp tháng 9 cũng được dự báo sẽ cho thấy sự chia rẽ lớn hơn trong nội bộ Fed. Ứng viên mới của Donald Trump vào Hội đồng Thống đốc, Stephen Miran, nhiều khả năng sẽ ủng hộ cắt giảm “mạnh” 50 điểm cơ bản, ủng hộ chương trình kinh tế của Tổng thống. Trong khi đó, Jeffrey Schmid (Kansas) đã bày tỏ quan điểm giữ nguyên lãi suất, viện dẫn đà tăng giá lương thực có thể ảnh hưởng mạnh đến kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng thu nhập thấp và trung bình. Tại cuộc họp trước, sự đồng thuận nhiều năm qua đã bị phá vỡ khi Michelle Bowman và Christopher Waller bỏ phiếu ủng hộ giảm lãi suất.

Bản tuyên bố chính sách chính thức dự kiến sẽ thừa nhận rủi ro gia tăng từ thị trường lao động. Cụm từ hiện tại “điều kiện thị trường lao động vẫn vững chắc” nhiều khả năng sẽ được thay bằng “tăng trưởng việc làm chậm lại”. Ở chiều ngược lại, các cụm từ về “lạm phát còn cao” và “tỷ lệ thất nghiệp thấp” sẽ vẫn được giữ nguyên, phản ánh việc Fed tiếp tục cân nhắc rủi ro từ cả hai phía trong nhiệm vụ kép của mình.

Cùng với quyết định lãi suất, Fed cũng sẽ công bố dự báo mới cho các biến số kinh tế vĩ mô chủ chốt. Dự báo đồng thuận cho thấy lạm phát PCE lõi sẽ được nâng từ 3% lên 3,1%, trong khi tăng trưởng GDP (1,4%) và tỷ lệ thất nghiệp (4,5%) cho năm 2025 được giữ nguyên.

Dù thị trường kỳ vọng Fed sẽ nghiêng về hướng nới lỏng, nhưng đợt cắt giảm tháng 9 có thể lại mang sắc thái diều hâu, nhấn mạnh mục tiêu ổn định giá cả trong dài hạn và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp lịch sử. Nếu Powell không nhấn mạnh rủi ro lao động nhiều hơn so với bài phát biểu ở Jackson Hole (tức là nguy cơ tăng trưởng việc làm chậm lại có thể nhanh chóng chuyển thành khủng hoảng nếu có cú sốc bên ngoài) và nếu lạm phát được mô tả là vẫn tăng chứ không phải chỉ tạm thời, thì ngay cả một đợt cắt 50 điểm cơ bản cũng có thể được coi là động thái phòng ngừa cho những tháng tới.

Lạm phát CPI trong tháng 8 đã tăng đúng như kỳ vọng, chủ yếu do giá dịch vụ, không liên quan đến thuế quan.

Nguồn: XTB Research, Macrobond data

Dữ liệu bán lẻ hôm qua vượt xa dự báo (+0,6% m/m so với dự báo +0,1%), cho thấy người tiêu dùng Mỹ vẫn rất kiên cường, bất chấp nhu cầu lao động giảm và xu hướng “tuyển ít hơn, sa thải nhiều hơn”. Mức tăng này diễn ra ở nhiều lĩnh vực dù giá cả đã tăng sau thuế quan, điều này có thể khiến các thành viên diều hâu của Fed thêm thận trọng. Nguồn: XTB Research, Macrobond data

Theo Bloomberg Economics, biểu đồ “dot plot” tháng 9 được kỳ vọng sẽ hạ thấp, dù vẫn giữ nguyên số lần cắt giảm dự kiến cho năm 2025 (giảm thêm 50 điểm cơ bản, lãi suất ở 3,75%). Trong số 19 thành viên FOMC, dự kiến 12 người sẽ ủng hộ giảm thêm (9 phiếu cho 1 lần cắt, 2 phiếu cho 2 lần, 1 phiếu cho 4 lần – Miran). Biểu đồ hiển thị “dot plot” FOMC lần trước cùng với định giá hợp đồng tương lai hiện tại (màu xám). Nguồn: Bloomberg

USDIDX (khung thời gian H1)

Đồng USD vẫn tiếp tục suy yếu, với đà giảm mạnh trong vài ngày qua. Thị trường kỳ vọng Fed sẽ xoay trục sang nới lỏng chính sách tại các cuộc họp sắp tới, bắt đầu từ hôm nay. Hiện đồng USD đang phục hồi 0,16%, nhưng đây chỉ là phản ứng sau đợt bán tháo 0,75% hôm qua và vẫn nằm trên vùng hỗ trợ 91,1000 điểm. Biến động lớn được dự báo sẽ diễn ra sau quyết định hôm nay và trong cuộc họp báo, trong đó giọng điệu của Powell sẽ đóng vai trò then chốt cho việc xu hướng hiện tại tiếp diễn hay đảo chiều.

Bạn có thể xem phân tích chi tiết trong livestream "Nhận định thị trường của XTB": tại đây