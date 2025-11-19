Mong đợi gì từ kết quả tài chính của NVIDIA?

Hôm nay, sau khi thị trường chứng khoán đóng cửa, Nvidia sẽ công bố báo cáo tài chính cho quý III năm tài khóa 2026. Đây sẽ là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lĩnh vực công nghệ, bởi Nvidia vẫn là nhân tố chủ chốt của cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo, cung cấp phần lớn sức mạnh tính toán cho các trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới. Thị trường và giới phân tích toàn cầu đang háo hức chờ đợi dữ liệu này, với hy vọng tìm ra lời giải cho câu hỏi then chốt: liệu làn sóng tăng trưởng dựa trên AI có còn tiếp tục? Những gì Nvidia công bố không chỉ quyết định khả năng duy trì vị thế thống trị của hãng trong thị trường chip bán dẫn đang bùng nổ, mà còn ảnh hưởng đến tốc độ của toàn bộ cuộc cách mạng AI. Các số liệu hôm nay có thể khẳng định sức mạnh của xu hướng công nghệ lớn nhất thập kỷ - hoặc cho thấy động lực đang dần thay đổi.

Dự báo doanh thu và kỳ vọng tài chính

Kết quả tài chính được dự đoán sẽ cho thấy doanh thu khoảng 55,19 tỷ USD, tương đương mức tăng 90–94% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) được ước tính vào khoảng 1,26 USD, tăng khoảng 50% so với năm ngoái. Mảng Trung tâm Dữ liệu (Data Center) tiếp tục là động lực chính của doanh nghiệp, đóng góp gần 90% tổng doanh thu và dẫn dắt tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Biên lợi nhuận gộp được dự báo vào khoảng 73,7%, dù có thể thấp hơn đôi chút do chi phí nghiên cứu – phát triển (R&D) và mở rộng hoạt động gia tăng.

Kỳ vọng của thị trường: Quý lập kỷ lục trong tầm tay

Doanh thu ước tính: 55,19 tỷ USD (theo Bloomberg Consensus) Data Center: 49,31 tỷ USD Compute: 41,61 tỷ USD Networking: 7,75 tỷ USD Gaming: 4,42 tỷ USD Professional Visualization: 612,8 triệu USD Automotive: 621,6 triệu USD OEM & Others: 162 triệu USD

Biên lợi nhuận gộp điều chỉnh: 73,7%

Chi phí hoạt động điều chỉnh: 4,22 tỷ USD

Lợi nhuận hoạt động điều chỉnh: 36,46 tỷ USD

Chi tiêu R&D: 4,66 tỷ USD

EPS điều chỉnh: 1,26 USD

Chi tiêu vốn (CapEx): 1,59 tỷ USD

Dự báo cho quý IV năm tài khóa 2026:

Doanh thu: 61,98 tỷ USD

Biên lợi nhuận gộp điều chỉnh: 74,6%

Chi phí hoạt động điều chỉnh: 4,59 tỷ USD

CapEx: 1,66 tỷ USD

Dự báo cho cả năm tài khóa 2026:

Doanh thu: 207,95 tỷ USD

CapEx: 5,96 tỷ USD

Các mảng kinh doanh chủ chốt

Mảng kinh doanh quan trọng nhất của Nvidia hiện nay là Data Center, nơi công ty cung cấp các bộ xử lý và GPU tiên tiến dùng để huấn luyện và triển khai mô hình AI. Kiến trúc Blackwell, được Jensen Huang giới thiệu đầy hào hứng, là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng hiệu suất và lợi nhuận. Các hợp đồng trị giá hàng tỷ USD với những khách hàng lớn như Microsoft, Meta, Amazon và Alphabet cho thấy mức đầu tư AI đang tiếp tục tăng mạnh. Mảng Gaming, dù tăng trưởng chậm hơn, vẫn là nguồn doanh thu đáng kể nhờ sự phổ biến của dòng GeForce RTX và dịch vụ chơi game đám mây GeForce NOW.

Kiến trúc Blackwell mới

Blackwell là thế hệ GPU mới nhất của Nvidia, được sản xuất bằng quy trình 3nm của TSMC. Kiến trúc này mang lại mật độ bóng bán dẫn cao hơn nhiều, giúp tăng đáng kể sức mạnh tính toán và giảm tiêu thụ năng lượng. Blackwell hỗ trợ xử lý AI tốc độ cao, vận hành trung tâm dữ liệu quy mô lớn, tương thích với các công nghệ đồ họa tiên tiến và dễ dàng mở rộng trong hệ thống đa GPU, giúp Nvidia duy trì lợi thế cạnh tranh. Trong báo cáo kết quả kinh doanh, thị trường sẽ đặc biệt chú ý đến doanh số của kiến trúc này, vì đây là tín hiệu then chốt phản ánh nhu cầu và triển vọng tương lai.

Thách thức thị trường

Dù có sức mạnh và tiềm năng lớn, Nvidia vẫn đối mặt với nhiều thách thức:

Kiểm soát xuất khẩu, đặc biệt đối với Trung Quốc, hạn chế cơ hội mở rộng tại các thị trường chiến lược.

Chi tiêu R&D rất lớn gây áp lực lên biên lợi nhuận.

Cạnh tranh ngày càng mạnh từ AMD và các đối thủ Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực AI và Data Center đang bùng nổ.

Lịch sử cho thấy ngay cả khi Nvidia công bố kết quả rất ấn tượng, giá cổ phiếu không phải lúc nào cũng tăng, dẫn đến biến động mạnh sau báo cáo.

Kịch bản thị trường sau khi công bố kết quả và phản ứng của nhà đầu tư

Kết quả quý của Nvidia không chỉ là những con số - chúng là bài kiểm tra quan trọng đối với toàn bộ thị trường công nghệ và là thước đo sức nóng của làn sóng AI. Cách thị trường diễn giải các dữ liệu này có thể định hình xu hướng của cả ngành trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm tới.

Kịch bản 1: Kết quả vượt kỳ vọng - làn sóng công nghệ tiếp tục bùng nổ

Nếu Nvidia công bố kết quả vượt dự báo của các nhà phân tích, thị trường sẽ phản ứng đầy lạc quan. Doanh thu và lợi nhuận cao hơn kỳ vọng sẽ cho thấy nhu cầu về giải pháp AI và công nghệ bán dẫn vẫn rất mạnh mẽ và ổn định. Điều này củng cố niềm tin rằng đầu tư vào trung tâm dữ liệu, mô hình ngôn ngữ và hạ tầng AI đang tăng trưởng nhanh hơn dự đoán.

Nhà đầu tư sẽ nhìn thấy Nvidia không chỉ duy trì vị thế dẫn đầu mà còn tiếp tục tận dụng lợi thế công nghệ (ví dụ: kiến trúc Blackwell), tạo ra sức cạnh tranh vượt trội. Điều này có thể thúc đẩy giá cổ phiếu, thu hút dòng vốn mới và tiếp tục đẩy mạnh các khoản đầu tư công nghệ, củng cố niềm tin vào các công ty bán dẫn và lĩnh vực AI.

Trong bối cảnh này, định giá của nhóm công nghệ sẽ được hỗ trợ, giúp ổn định và thúc đẩy tăng trưởng của các chỉ số công nghệ cũng như thị trường chứng khoán chung.

Kịch bản 2: Kết quả không đạt kỳ vọng - tín hiệu của bong bóng AI

Nếu kết quả Nvidia thấp hơn dự báo - dù là doanh thu, lợi nhuận hay biên lợi nhuận - thị trường có thể coi đây là tín hiệu cảnh báo. Những lo ngại sẽ xuất hiện về việc làn sóng AI, vốn thúc đẩy mạnh mẽ thị trường công nghệ và bán dẫn thời gian qua, đang chậm lại.

Nhà đầu tư, những người kỳ vọng vào tăng trưởng liên tục, có thể bắt đầu chốt lời và giảm rủi ro, dẫn đến đợt điều chỉnh mạnh của cổ phiếu. Điều này đặc biệt nhạy cảm khi định giá của các công ty công nghệ hiện đang rất cao và phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng tương lai.

Nếu chi tiêu R&D thấp hơn kỳ vọng hoặc chi phí vận hành tăng, điều đó có thể báo hiệu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn và giới hạn tăng trưởng thị trường. Điều này có thể tác động tiêu cực lên toàn bộ hệ sinh thái AI và các dòng đầu tư trong ngành. Ở trường hợp xấu nhất, kịch bản này có thể tạo ra tâm lý bi quan lan rộng, kéo theo nhiều phiên giảm mạnh và sự thận trọng hơn trong lĩnh vực AI.

Truyền thông và tầm nhìn dài hạn

Dù kịch bản nào xảy ra, yếu tố then chốt vẫn là khả năng truyền đạt rõ ràng và minh bạch của ban lãnh đạo Nvidia. Việc giải thích các sai lệch, đưa ra chiến lược cho những quý tiếp theo và vạch ra triển vọng thực tế nhưng lạc quan có thể giúp giảm bớt tác động tiêu cực. Ngay cả khi xuất hiện điều chỉnh, các xu hướng dài hạn của AI và bán dẫn vẫn nguyên vẹn. Là công ty dẫn đầu công nghệ, Nvidia vẫn có tiềm năng lớn để lấy lại niềm tin và tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Định giá trước khi công bố thu nhập

Các tỷ số P/E dự phóng (forward P/E) của Nvidia cho thấy xu hướng giảm trong các quý tới, phản ánh kỳ vọng thị trường ngày càng tăng đối với kết quả tương lai. Sự sụt giảm này xuất phát từ dự báo EPS tăng mạnh, khi thị trường không chỉ kỳ vọng tốc độ tăng trưởng đã đạt được, mà còn mong đợi sự tăng tốc hơn nữa trong lợi nhuận từ AI và trung tâm dữ liệu.

Mức định giá của Nvidia so với các công ty công nghệ khác vẫn được duy trì, nhưng ngày càng phụ thuộc nhiều vào dự báo lợi nhuận hoạt động trong tương lai. Xu hướng tương tự cũng được thấy trong tỷ lệ EV/EBITDA, phản ánh kỳ vọng của giới phân tích về hiệu quả vận hành và biên lợi nhuận của công ty.

Lợi nhuận lũy kế của cổ phiếu so với các chỉ số chính cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn rất tích cực, đồng thời thể hiện hiệu suất vượt trội của Nvidia. Trong khi các chỉ số thị trường tăng 10–20% từ đầu năm, cổ phiếu Nvidia đã mang lại mức sinh lời hơn 30%, bất chấp những đợt điều chỉnh gần đây và mức biến động khá lớn.

Mức tăng trưởng vượt trội này xác nhận kỳ vọng rất cao dành cho các quý tới. Xu hướng giảm của forward P/E cho thấy nhà đầu tư tự tin vào tăng trưởng EPS và sự mở rộng của mảng Data Center. Thị trường không chỉ đánh giá cao các thành tựu trong quá khứ, mà còn đặt niềm tin vào sự phát triển công nghệ liên tục và mở rộng kinh doanh của Nvidia. Với tốc độ tăng trưởng doanh thu mạnh, vị thế thống trị ở các mảng chủ chốt, và kỳ vọng cao trong tương lai, phản ứng của thị trường đối với báo cáo quý lần này được dự báo sẽ rất mạnh. Chỉ cần một sai lệch nhỏ so với kỳ vọng của giới phân tích cũng có thể khiến giá cổ phiếu biến động đáng kể, biến Nvidia trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ được theo dõi sát sao và định giá cao nhất.

Tóm tắt

Báo cáo quý của Nvidia không chỉ là những con số - đó là phép thử cho tính bền vững của cuộc cách mạng AI và vị thế thống trị của công ty trên thị trường. Động lực kết quả, tiến bộ công nghệ Blackwell và triển vọng tương lai sẽ quyết định hướng đi của ngành bán dẫn và toàn bộ lĩnh vực công nghệ trong nhiều năm tới. Nhà đầu tư cần chuẩn bị cho biến động mạnh, nhưng đồng thời cũng nhận thức được vai trò đặc biệt của Nvidia trong quá trình chuyển đổi số toàn cầu.