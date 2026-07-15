Morgan Stanley ghi nhận quý bùng nổ: Lợi nhuận kỷ lục tiếp thêm động lực cho đà tăng của Phố Wall

Morgan Stanley đã công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 vượt xa kỳ vọng của giới phân tích ở cả doanh thu lẫn lợi nhuận ròng. Ngân hàng ghi nhận doanh thu kỷ lục 21,35 tỷ USD, trong khi lợi nhuận ròng đạt 5,58 tỷ USD, đánh dấu một trong những quý kinh doanh mạnh nhất trong nhiều năm gần đây. Kết quả cải thiện ở hầu hết các mảng kinh doanh chủ chốt, bao gồm ngân hàng đầu tư, giao dịch, quản lý tài sản cá nhân và quản lý tài sản.

Tuy nhiên, điều gây ấn tượng không chỉ nằm ở các con số. Morgan Stanley một lần nữa chứng minh rằng họ sở hữu một trong những mô hình kinh doanh đa dạng nhất trong nhóm các ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới. Bên cạnh hoạt động thị trường vốn rất thành công, ngân hàng còn được hỗ trợ bởi mảng quản lý tài sản khổng lồ, mang lại nguồn doanh thu phí ổn định và có tính lặp lại cao. Nhờ đó, lợi nhuận của Morgan Stanley ít phụ thuộc vào các biến động ngắn hạn của thị trường hơn so với nhiều đối thủ.

Phản ứng của thị trường rất tích cực. Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu Morgan Stanley tăng hơn 2% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa. Nhà đầu tư không chỉ đánh giá cao mức vượt kỳ vọng của lợi nhuận mà còn đặc biệt chú ý đến chất lượng của kết quả kinh doanh, với sự cải thiện diễn ra trên hầu hết các mảng hoạt động quan trọng.

Các điểm nổi bật trong kết quả tài chính

Doanh thu thuần: 21,35 tỷ USD (+27% YoY)

Lợi nhuận ròng: 5,58 tỷ USD (+66% YoY)

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS): 3,46 USD

ROE: 20,7%

ROTCE: 26,6%

Tỷ lệ chi phí/thu nhập: 65% (so với 71% cùng kỳ năm trước)

Dự phòng rủi ro tín dụng: 98 triệu USD

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu: 67,80 USD

Hiệu quả tài chính và khả năng sinh lời

Điểm nổi bật nhất trong báo cáo là tốc độ cải thiện lợi nhuận. Doanh thu tăng 27% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận ròng tăng tới 66%, cho thấy ngân hàng đã tận dụng rất hiệu quả môi trường thị trường thuận lợi. Doanh thu tăng trưởng kéo theo lợi nhuận tăng với tốc độ còn nhanh hơn, phản ánh hiệu quả vận hành cao cùng với việc kiểm soát chi phí chặt chẽ.

Sức mạnh tài chính của ngân hàng còn được thể hiện qua ROE đạt 20,7%. Đây là mức sinh lời thường chỉ xuất hiện ở những tổ chức tài chính hiệu quả nhất thế giới, cho thấy Morgan Stanley đang sử dụng vốn cổ đông rất hiệu quả.

Một điểm đáng chú ý khác là tỷ lệ chi phí/thu nhập được cải thiện từ 71% xuống còn 65%, đồng nghĩa doanh thu tăng nhanh hơn đáng kể so với chi phí hoạt động, qua đó nâng cao lợi nhuận trên toàn tập đoàn.

Mảng Institutional Securities tiếp tục là động lực tăng trưởng

Đóng góp lớn nhất vào kết quả kinh doanh đến từ mảng Institutional Securities, với 11,04 tỷ USD doanh thu, so với 7,64 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Đây là bộ phận hưởng lợi nhiều nhất từ sự cải thiện của thị trường vốn toàn cầu.

Kết quả theo từng mảng:

Ngân hàng đầu tư: 2,44 tỷ USD

Giao dịch cổ phiếu: 6,30 tỷ USD

FICC (Thu nhập cố định, tiền tệ và hàng hóa): 2,46 tỷ USD

Kết quả rất tích cực của mảng ngân hàng đầu tư phản ánh sự phục hồi liên tục của hoạt động M&A cũng như phát hành chứng khoán. Đồng thời, mức độ giao dịch cao của khách hàng tổ chức tiếp tục hỗ trợ doanh thu giao dịch, đặc biệt ở mảng cổ phiếu. Sự kết hợp giữa khối lượng giao dịch gia tăng và điều kiện thị trường thuận lợi đã giúp Morgan Stanley đạt một trong những kết quả mạnh nhất của mảng này trong nhiều quý gần đây.

Sự kết hợp giữa khối lượng giao dịch gia tăng và điều kiện thị trường thuận lợi đã giúp Morgan Stanley đạt một trong những kết quả mạnh nhất của mảng này trong nhiều quý

Wealth Management vẫn là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Morgan Stanley

Nếu Institutional Securities là động lực tăng trưởng lợi nhuận, thì Wealth Management chính là nền tảng tạo nên sự ổn định của Morgan Stanley. Trong quý II, bộ phận này ghi nhận 8,86 tỷ USD doanh thu, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trụ cột quan trọng nhất của ngân hàng.

Các chỉ số nổi bật:

Tài sản quản lý có thu phí: 3,02 nghìn tỷ USD

Dòng vốn ròng vào tài sản có thu phí: 39,1 tỷ USD

Tài sản mới ròng: 148,1 tỷ USD

Dư nợ cho vay khách hàng: 195,7 tỷ USD

Đây là yếu tố giúp Morgan Stanley khác biệt so với nhiều đối thủ. Quy mô tài sản khách hàng khổng lồ tạo ra nguồn doanh thu phí ổn định, ít chịu tác động từ biến động ngắn hạn của thị trường hơn so với hoạt động giao dịch hay ngân hàng đầu tư.

Dòng vốn mới rất mạnh cũng cho thấy ngân hàng tiếp tục thu hút khách hàng mới và gia tăng quy mô tài sản được quản lý. Đây là tín hiệu tích cực đối với nhà đầu tư vì tạo nền tảng cho tăng trưởng doanh thu trong các quý tới.

Asset Management duy trì tăng trưởng ổn định

Trụ cột thứ ba của Morgan Stanley là mảng Asset Management, với 1,65 tỷ USD doanh thu. Tài sản quản lý tăng lên 2,00 nghìn tỷ USD, trong khi dòng vốn ròng dài hạn đạt 7,5 tỷ USD.

Mặc dù đóng góp tỷ trọng nhỏ hơn trong tổng doanh thu, tầm quan trọng của mảng này ngày càng lớn. Quy mô tài sản quản lý mở rộng giúp tăng tỷ trọng doanh thu phí ổn định và tiếp tục nâng cao chất lượng mô hình kinh doanh của Morgan Stanley.

Chi phí, rủi ro và vị thế vốn

Chi phí hoạt động tăng cùng với quy mô kinh doanh, nhưng tốc độ tăng vẫn thấp hơn đáng kể so với doanh thu. Nhờ đó, Morgan Stanley tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động và nâng cao khả năng sinh lời.

Chất lượng danh mục tín dụng vẫn rất tốt. Dự phòng rủi ro tín dụng chỉ ở mức 98 triệu USD, bằng một nửa so với cùng kỳ năm trước. Mức dự phòng thấp cho thấy khách hàng vay vẫn duy trì tình hình tài chính ổn định và ngân hàng chưa ghi nhận dấu hiệu suy giảm đáng kể về chất lượng tài sản.

Vì sao thị trường phản ứng tích cực?

Sau báo cáo lợi nhuận, cổ phiếu Morgan Stanley tăng mạnh trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa. Nhà đầu tư không chỉ phản ứng trước mức vượt kỳ vọng của lợi nhuận mà còn đánh giá cao chất lượng và cấu trúc của kết quả kinh doanh.

Ngân hàng ghi nhận tăng trưởng mạnh ở mảng ngân hàng đầu tư, doanh thu giao dịch cổ phiếu lập kỷ lục, Wealth Management tiếp tục mở rộng, lợi nhuận trên vốn ở mức cao và hiệu quả chi phí được cải thiện. Đồng thời, mức dự phòng tín dụng rất thấp tiếp tục xác nhận chất lượng danh mục cho vay và cho thấy chưa có dấu hiệu căng thẳng đáng kể từ phía khách hàng.

So với nhiều ngân hàng lớn khác trên Phố Wall, Morgan Stanley nổi bật ở chỗ tăng trưởng lợi nhuận không phụ thuộc vào một nguồn doanh thu duy nhất. Hoạt động thị trường vốn hỗ trợ mảng giao dịch và ngân hàng đầu tư, trong khi mảng Wealth Management khổng lồ tạo ra nguồn thu ổn định và có tính lặp lại cao.

Chính sự đa dạng này khiến Morgan Stanley ngày càng được nhà đầu tư xem là một trong những ngân hàng có vị thế tốt nhất để hưởng lợi từ sự phục hồi hiện tại của thị trường tài chính.

Triển vọng

Morgan Stanley bước vào nửa cuối năm 2026 với vị thế rất vững chắc. Nếu hoạt động M&A tiếp tục sôi động và nhà đầu tư vẫn duy trì mức độ tham gia cao trên thị trường vốn, ngân hàng có nhiều cơ hội tiếp tục duy trì kết quả tích cực trong các quý tới.

Đồng thời, quy mô rất lớn của mảng Wealth Management giúp giảm sự phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế và nâng cao tính ổn định của doanh thu. Điều này đưa Morgan Stanley trở thành một trong những ngân hàng đầu tư đa dạng nhất thế giới, có khả năng hưởng lợi đồng thời từ sự phục hồi của Phố Wall cũng như tăng trưởng dài hạn của tài sản khách hàng.

Những yếu tố cần theo dõi trong quý tới

Nhà đầu tư sẽ tập trung vào một số yếu tố then chốt quyết định liệu Morgan Stanley có thể duy trì đà tăng trưởng mạnh hay không:

Liệu sự phục hồi của mảng ngân hàng đầu tư có tiếp tục , đặc biệt trong hoạt động M&A và phát hành chứng khoán.

Liệu Wealth Management có tiếp tục duy trì dòng vốn mạnh và mở rộng quy mô tài sản có thu phí.

Liệu hoạt động của khách hàng tổ chức có tiếp tục sôi động , qua đó hỗ trợ doanh thu giao dịch.

Liệu ngân hàng có thể duy trì mức sinh lời trên vốn cao đồng thời tiếp tục kiểm soát tốt chi phí hoạt động.

Đánh giá của ban lãnh đạo về triển vọng thị trường vốn trong nửa cuối năm và liệu họ có tiếp tục duy trì quan điểm tích cực về môi trường kinh doanh hay không.

Những điểm đáng chú ý

Quý II/2026 tiếp tục khẳng định Morgan Stanley đang hoạt động trong giai đoạn rất thuận lợi của chu kỳ thị trường hiện nay. Ngân hàng đồng thời hưởng lợi từ sự phục hồi của ngân hàng đầu tư, hoạt động giao dịch sôi động và sự mở rộng liên tục của mảng Wealth Management, vốn tạo ra nguồn doanh thu ổn định và có tính lặp lại cao.

So với các định chế tài chính lớn khác, Morgan Stanley nổi bật nhờ cấu trúc mô hình kinh doanh. Goldman Sachs hưởng lợi trực tiếp hơn từ sự cải thiện của thị trường vốn, trong khi Morgan Stanley kết hợp khả năng tận dụng sự phục hồi của Phố Wall với một trong những mảng quản lý tài sản lớn nhất thế giới. Điều này giúp kết quả kinh doanh không chỉ rất mạnh mà còn cân bằng hơn và ít bị tổn thương hơn trước những biến động của thị trường.

Sự kết hợp giữa khả năng sinh lời cao, tài sản khách hàng ngày càng tăng, kỷ luật chi phí chặt chẽ và nguồn doanh thu đa dạng giúp Morgan Stanley trở thành một trong những ngân hàng có vị thế tốt nhất trên Phố Wall.

Nếu môi trường thị trường tiếp tục duy trì thuận lợi trong nửa cuối năm, ngân hàng có nền tảng vững chắc để tiếp tục cải thiện lợi nhuận và duy trì mức sinh lời cao.

Nguồn: xStation