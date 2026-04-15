Morgan Stanley Q1 2026: Những con số kỷ lục

Morgan Stanley đã khởi đầu năm 2026 với một quý rất vững chắc và có chất lượng cao, vượt đáng kể kỳ vọng của thị trường cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Quan trọng hơn, đây không phải là kết quả đến từ một yếu tố đơn lẻ hay hiệu ứng thị trường ngắn hạn, mà là thành quả của sức mạnh đồng đều trên các mảng kinh doanh chủ chốt. Đồng thời, có thể thấy sự cải thiện rõ rệt ở các mảng mang tính chu kỳ hơn như trading và investment banking, trong khi Wealth Management tiếp tục duy trì sự ổn định và đóng vai trò nền tảng trong cấu trúc doanh thu của tập đoàn.

Do đó, đây là một quý không chỉ tạo bất ngờ tích cực mà còn củng cố hình ảnh một mô hình kinh doanh cân bằng, có khả năng tạo ra kết quả mạnh mẽ trong nhiều môi trường thị trường khác nhau. Tuy vậy, báo cáo vẫn có những điểm chưa hoàn hảo, khi một số mảng còn thiếu đồng đều, khiến mức độ hưng phấn bị hạn chế dù tổng thể rất tích cực.

Kết quả tài chính quan trọng

Doanh thu thuần: 20,58 tỷ USD (cao hơn kỳ vọng 19,71 tỷ USD)

EPS (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu): 3,43 USD

Institutional Securities: 10,7 tỷ USD

Wealth Management: 8,52 tỷ USD (vượt kỳ vọng)

Giao dịch cổ phiếu (Equities): 5,15 tỷ USD (vượt kỳ vọng)

FICC: 3,36 tỷ USD (vượt kỳ vọng)

Investment Banking: 2,12 tỷ USD (vượt kỳ vọng)

Thu nhập lãi ròng (NII): 2,7 tỷ USD (vượt kỳ vọng)

Tiền gửi: 428 tỷ USD

Tỷ lệ CET1: 15,1%

ROE: 21%

ROTE: 27,1%

Chi phí hoạt động: 13,47 tỷ USD

Phản ứng thị trường

Sau khi công bố kết quả, cổ phiếu tăng trong giao dịch trước giờ mở cửa, cho thấy phản ứng tích cực từ thị trường. Nhà đầu tư tập trung vào hiệu suất trading mạnh mẽ và sự ổn định của mảng Wealth Management - hai yếu tố tạo nên chất lượng lợi nhuận cao.

Trading là động lực tăng trưởng chính, FICC gây bất ngờ tích cực

Mảng thị trường (markets) là điểm sáng lớn nhất trong báo cáo. Doanh thu từ giao dịch cổ phiếu đạt 5,15 tỷ USD, phản ánh hoạt động khách hàng mạnh mẽ và điều kiện thị trường thuận lợi.

Đáng chú ý hơn, doanh thu FICC đạt 3,36 tỷ USD - vượt rõ rệt kỳ vọng. Trong bối cảnh các đối thủ có kết quả trái chiều ở mảng này, đây là một bất ngờ tích cực quan trọng. Điều này cho thấy Morgan Stanley không chỉ hưởng lợi từ biến động thị trường mà còn khai thác hiệu quả cả ở cổ phiếu lẫn trái phiếu và FX.

Institutional Securities và Investment Banking lấy lại đà tăng

Mảng Institutional Securities đạt doanh thu kỷ lục 10,7 tỷ USD, xác nhận mức độ tham gia mạnh mẽ của khách hàng.

Trong investment banking, hoạt động tư vấn (advisory) phục hồi rõ rệt, cho thấy sự quay lại của thị trường M&A. Tuy nhiên, mảng underwriting vẫn chưa đồng đều khi doanh thu từ phát hành cổ phiếu và trái phiếu chưa đạt kỳ vọng cao nhất, cho thấy thị trường sơ cấp chưa hoàn toàn bình thường hóa.

Wealth Management - trụ cột về chất lượng và sự ổn định

Wealth Management tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong mô hình kinh doanh, với doanh thu 8,52 tỷ USD và biên lợi nhuận trước thuế khoảng 30%.

Điểm ấn tượng nhất là dòng vốn vào tài sản (inflows) đạt 118 tỷ USD chỉ trong một quý. Trong đó, hơn 53 tỷ USD đến từ các dòng vốn có phí (fee-based), giúp tăng tính ổn định và khả năng dự báo của doanh thu.

Trên thực tế, Morgan Stanley đang vận hành một mô hình cân bằng, trong đó mảng quản lý tài sản lợi nhuận cao giúp bù đắp cho sự biến động của trading.

Chi phí được kiểm soát, hiệu quả cải thiện

Chi phí hoạt động đạt 13,47 tỷ USD, nhìn chung phù hợp kỳ vọng. Tuy nhiên, nhờ doanh thu tăng mạnh, hiệu quả hoạt động được cải thiện rõ rệt.

Tỷ lệ chi phí/thu nhập giảm xuống khoảng 65%, cho thấy đòn bẩy hoạt động đang phát huy hiệu quả.

Bảng cân đối kế toán và rủi ro, vị thế ổn định

Vị thế vốn vẫn rất mạnh. Tỷ lệ CET1 ở mức 15,1% mang lại sự an tâm cho cả cơ quan quản lý và nhà đầu tư. Tiền gửi tăng lên gần 428 tỷ USD, củng cố thêm sự ổn định nguồn vốn.

Dự phòng tín dụng lên tới 98 triệu USD. Mặc dù cao hơn một chút so với dự kiến, nhưng con số này vẫn ở mức thấp xét về giá trị tuyệt đối và không cho thấy bất kỳ sự suy giảm đáng kể nào về chất lượng tài sản.

Xuất hiện các dấu hiệu yếu kém nhưng không quan trọng

Mặc dù bức tranh tổng thể rất khả quan, báo cáo vẫn ghi nhận một vài điểm yếu nhất định. Những điểm này bao gồm đà tăng trưởng thấp hơn ở một số mảng bảo lãnh phát hành, dòng vốn rút ra khỏi các tài sản liên quan đến vốn cổ phần, và phân khúc Quản lý Đầu tư có phần kém sắc hơn.

Tuy nhiên, những yếu tố này không làm thay đổi cục diện chung, vì chúng vẫn chỉ là thứ yếu so với hiệu suất mạnh mẽ từ các mảng kinh doanh cốt lõi.

Các điểm nhấn chính

Quý I năm 2026 của Morgan Stanley cần được đánh giá rõ ràng là một quý rất mạnh mẽ và chất lượng. Ngân hàng đã mang lại kết quả tốt hơn mong đợi, được hỗ trợ bởi hiệu suất giao dịch ấn tượng, sự bứt phá bất ngờ từ mảng FICC (Thu nhập cố định, Ngoại hối và Hàng hóa), cùng mảng Quản lý Tài sản duy trì ổn định và lợi nhuận cao.

Đây là một quý khởi sắc nhưng không phải ở mức hưng phấn tột độ. Sự hưng phấn hoàn toàn bị kìm hãm bởi một vài yếu tố yếu kém kể trên, tuy nhiên chúng không làm thay đổi bức tranh tổng thể. Nhìn chung, đây vẫn là một kết quả rất vững chắc, khẳng định chất lượng kinh doanh vượt trội và khả năng tạo ra hiệu suất mạnh mẽ của ngân hàng trong một môi trường thị trường thuận lợi.

Nguồn: xStation5