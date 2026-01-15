Morgan Stanley và Goldman Sachs: Những gã khổng lồ sau báo cáo thu nhập

Hai “ông lớn” trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư đã công bố kết quả kinh doanh trước khi thị trường Mỹ mở cửa hôm nay. Trong giao dịch trước giờ mở cửa, cổ phiếu Goldman Sachs giảm nhẹ khoảng 1,5%, trong khi Morgan Stanley ban đầu tăng hơn 1% nhưng dần đánh mất đà tăng.

Morgan Stanley

Công ty vượt kỳ vọng của nhà đầu tư cả về EPS (2,68 so với dự báo 2,41) lẫn doanh thu đạt 17,9 tỷ USD (so với kỳ vọng 17,7 tỷ USD). Lợi nhuận ròng đạt 4,4 tỷ USD. Kết quả này cho thấy doanh thu tăng so với các quý trước, trong khi lợi nhuận giảm nhẹ. Hai mảng hoạt động nổi bật nhất là giao dịch (trading) và quản lý vốn/tài sản. Hội đồng quản trị phê duyệt cổ tức quý 1 USD/cổ phiếu, không thay đổi so với hai kỳ chi trả gần nhất.

MS.US (D1)

Nguồn: xStation5

Goldman Sachs

ông ty ghi nhận bất ngờ tích cực lớn về lợi nhuận. EPS đạt 14 USD, cao hơn đáng kể so với kỳ vọng 11,6 USD, tương đương tăng khoảng 15% so với quý trước. Tuy nhiên, doanh thu gây thất vọng, đạt 13,45 tỷ USD so với dự báo 14,5 tỷ USD, giảm khoảng 10% so với quý trước.

Những điểm sáng lớn nhất đến từ quản lý tài sản và dịch vụ tư vấn, khi doanh thu của cả hai mảng tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Điểm đáng lo ngại là chi phí hoạt động tăng 18% YoY trong Q4. Hội đồng quản trị đã tăng cổ tức từ 4 USD lên 4,5 USD/cổ phiếu.

GS.US (D1)

Nguồn: xStation5