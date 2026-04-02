Morning Wrap: Trump muốn đưa Iran “trở về thời kỳ đồ đá”, chỉ số chứng khoán lao dốc (02.04.2026)

- Trong bài phát biểu của mình, Donald Trump khẳng định rằng các mục tiêu chiến lược tại Iran đang gần hoàn tất và cuộc chiến sẽ sớm kết thúc. Ông tuyên bố sẽ tiến hành các đợt tấn công mạnh mẽ trong những tuần tới để “hoàn tất nhiệm vụ” và “đưa Iran trở về thời kỳ đồ đá”. Mặc dù nhấn mạnh về khả năng giành chiến thắng, Tổng thống không đề cập đến các vấn đề liên quan đến triển khai bộ binh hay giải pháp ngoại giao.
- Bài phát biểu vốn nhằm trấn an công chúng trước đà tăng của giá năng lượng, nhưng lại ngay lập tức kích hoạt đợt tăng vọt của giá dầu và khiến thị trường chứng khoán lao dốc.
- Ngoài ra, Trump chuyển trách nhiệm về vấn đề eo biển Hormuz sang các quốc gia khác, kêu gọi họ “tự đứng ra dẫn đầu” và tự bảo vệ tuyến vận chuyển này. Ông cho rằng các nước phụ thuộc vào dầu mỏ từ khu vực này “phải tự lo liệu”, trong khi Mỹ có kế hoạch rút khỏi cuộc xung đột, để lại một vấn đề kinh tế then chốt chưa được giải quyết và làm gia tăng lo ngại về ảnh hưởng của Iran trong khu vực.
- Giọng điệu cứng rắn của Trump đang gây áp lực giảm mạnh lên các hợp đồng tương lai chỉ số chính. Bị ảnh hưởng nặng nhất là nhóm vốn hóa nhỏ Russell 2000 (US2000: -1,9%), tiếp theo là Nasdaq (US100: -1,6%), S&P 500 (US500: -1,3%) và Dow Jones (US30: -1,15%).
- Tâm lý thị trường tại châu Á cũng suy giảm mạnh. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc (-3,7%) và Nikkei 225 (-2%) cùng TOPIX là những thị trường giảm mạnh nhất, xóa sạch đà tăng của phiên trước. Ngành công nghệ kéo chỉ số Hang Seng giảm 1%, trong khi ASX 200 của Úc giảm 1,1%. Giá dầu tăng mạnh gây áp lực lên các nền kinh tế phụ thuộc năng lượng, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và chính sách tiền tệ thắt chặt.
- Cán cân thương mại của Úc tăng vọt lên 5,69 tỷ AUD (dự báo: 2,6 tỷ; trước đó: 2,26 tỷ). Sự tăng mạnh này chủ yếu đến từ việc sụt giảm xuất khẩu các kim loại và than do giá năng lượng tăng mạnh sau khi chiến tranh bùng nổ tại Iran.
- Trên thị trường FX, đồng USD tiếp tục chiếm ưu thế (USDIDX: +0,5%), phục hồi nhờ làn sóng né tránh rủi ro và bất ổn liên quan đến các hành động tiếp theo của Mỹ tại Iran, đặc biệt là khả năng can thiệp trên bộ. Các đồng tiền chịu áp lực mạnh nhất là nhóm tiền tệ Antipodean (AUDUSD, NZDUSD: -0,7%), đồng Franc Thụy Sĩ (USDCHF: +0,65%) và bảng Anh – đồng tiền chịu ảnh hưởng lớn từ giá khí đốt nhập khẩu cao (GBPUSD: -0,6%). EURUSD giảm 0,5% xuống mức 1,1535.
- Dầu Brent tăng vọt khoảng 6,7% lên 107 USD/thùng, xóa gần như toàn bộ mức giảm của ba ngày trước đó. Thị trường kim loại quý cũng ghi nhận đợt bán tháo: vàng giảm 2,2% xuống 4.650 USD/ounce, trong khi bạc giảm mạnh 5,35% xuống 71 USD/ounce.
- Ông Alberto Musalem của Fed St. Louis nhấn mạnh rằng Fed không cần thay đổi đột ngột chính sách tiền tệ, cho rằng mức lãi suất hiện tại là phù hợp trong bối cảnh rủi ro lạm phát gia tăng liên quan đến chiến tranh tại Iran.
