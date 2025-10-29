Một số điểm nhấn trong bài phát biểu của Powell

Một cuộc họp báo với Chủ tịch Fed Jerome Powell vừa bắt đầu. Dưới đây là những phát biểu quan trọng nhất của ông: Lạm phát vẫn ở mức cao.

Quá trình giảm phát (disinflation) trong lĩnh vực dịch vụ vẫn đang tiếp diễn.

Powell ước tính PCE tổng thể và PCE lõi tăng khoảng 2,8%.

Các bằng chứng hiện có cho thấy sa thải và tuyển dụng vẫn ở mức thấp.

Nhu cầu lao động đã suy yếu rõ rệt.

Tình trạng đóng cửa chính phủ (shutdown) sẽ gây sức ép lên hoạt động kinh tế trong thời gian diễn ra, nhưng ảnh hưởng này sẽ đảo ngược khi chính phủ mở cửa trở lại.

Trước khi shutdown diễn ra, dữ liệu cho thấy tăng trưởng có thể đang ở quỹ đạo vững chắc hơn.

Dữ liệu hiện tại cho thấy triển vọng việc làm và lạm phát không thay đổi nhiều so với cuộc họp tháng 9.

Việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 chưa chắc chắn — còn rất xa mới có thể khẳng định.

Có sự khác biệt rõ rệt về quan điểm trong cuộc họp về cách thức tiếp tục chính sách tiền tệ.

Khả năng tiếp tục giảm lãi suất trong tháng 12 không phải là điều chắc chắn.

Powell: “Chúng tôi chưa đưa ra quyết định nào cho tháng 12.”

Powell: “Việc cắt giảm lãi suất hôm nay là biện pháp quản lý rủi ro; tương lai sẽ là câu chuyện khác.”

Các nhà giao dịch đã giảm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất tháng 12, hiện chỉ còn 71% khả năng, giảm từ 90% trước đó.

Powell: “Cuộc bỏ phiếu cho đợt cắt giảm hôm nay là rất chắc chắn và đồng thuận; các ý kiến khác biệt chủ yếu xoay quanh định hướng trong tương lai.” Thị trường phản ứng tiêu cực sau các phát biểu của Powell, khi ông làm dấy lên sự hoài nghi về khả năng có thêm đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản trong tháng 12. Đồng USD tăng mạnh, trong khi các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm nhẹ.

