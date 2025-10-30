Tin đầu ngày (30.10.2025): Đồng USD phục hồi, Vàng lao dốc khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất thêm hạ nhiệt 📄

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, đưa biên độ lãi suất xuống 3,75–4,00%, đúng như kỳ vọng của thị trường.

Trong cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch Jerome Powell cho biết quyết định tháng 12 vẫn chưa được đảm bảo và các thành viên FOMC vẫn còn chia rẽ mạnh mẽ. Sau phát biểu này, cặp EURUSD giảm xuống dưới mức 1,1600.

Chính quyền Trump đã cam kết chi hơn 80 tỷ USD để mua các lò phản ứng hạt nhân của Westinghouse. Chính phủ Mỹ có thể sở hữu khoảng 8% cổ phần của công ty nếu đạt được các ngưỡng lợi nhuận nhất định, và đợt IPO có thể diễn ra nếu định giá vượt 30 tỷ USD trước năm 2029.

Cổ phiếu Cameco (CCJ.US) — nhà sản xuất uranium lớn thứ hai thế giới — tăng hơn 20% chỉ trong hai phiên. Công ty này nắm giữ 49% cổ phần của Westinghouse, trong khi 51% còn lại thuộc sở hữu của Brookfield Asset Management và Brookfield Renewable Partners.

Sau thông báo, cổ phiếu các công ty uranium niêm yết tại Mỹ đồng loạt tăng mạnh — Denison Mines, Uranium Energy Corp, Ur-Energy và Uranium Royalty Corp đều tăng từ 5% đến 20%.

Nvidia tăng 2,70% lên 206 USD/cổ phiếu, đưa vốn hóa thị trường vượt mốc 5 nghìn tỷ USD — trở thành công ty đầu tiên trong lịch sử đạt cột mốc biểu tượng này.

Tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 6,858 triệu thùng, trái ngược với kỳ vọng tăng 1,2 triệu và mức giảm 0,961 triệu thùng trước đó. Sự sụt giảm mạnh này phản ánh nhập khẩu giảm gần 1 triệu thùng/ngày, trong khi xuất khẩu tăng nhẹ.

Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) đã cắt giảm lãi suất xuống 2,25%, đúng như kỳ vọng. Thống đốc Tiff Macklem cảnh báo rằng rủi ro từ thuế quan đang tác động rõ rệt đến nền kinh tế thực, đặc biệt là suy giảm đầu tư và xuất khẩu.

Boeing (BA.US) giảm 3,40% sau khi công bố kết quả quý gây thất vọng. Dù sự cải thiện yếu hơn kỳ vọng, công ty không cho thấy dấu hiệu suy giảm năng lực vận hành. Hiệu suất vẫn thiếu ổn định, nhưng nền tảng sản xuất vững và lượng đơn đặt hàng lớn vẫn là cơ sở cho sự lạc quan thận trọng. Điểm tiêu cực lớn nhất là khoản lỗ 4,9 tỷ USD liên quan đến việc trì hoãn chương trình máy bay 777X.

Lạm phát tại Úc tăng lên 3,5% từ mức 3,0%, cao hơn dự báo 3,1%, làm giảm khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tiếp tục cắt giảm lãi suất. AUDUSD giao dịch trên mức 0,6600 trong ngày.

GDP quý III của Thụy Điển tăng 2,4% so với cùng kỳ, vượt kỳ vọng 1,6% (trước đó 1,4%).

GDP quý III của Tây Ban Nha tăng 2,8% so với cùng kỳ, thấp hơn dự báo 3,0% và mức 3,1% trước đó, cho thấy dấu hiệu giảm tốc, đồng thời phù hợp với số liệu bán lẻ yếu đi.

Tồn kho dầu thô Mỹ giảm mạnh 6,86 triệu thùng trong tuần trước, vượt xa kỳ vọng về một mức giảm nhỏ. Tồn kho sản phẩm lọc dầu cũng giảm đáng kể — đây là mức sụt giảm tổng lớn nhất kể từ tháng 1/2024, chủ yếu do nhập khẩu thấp và công suất lọc dầu giảm.

Giá dầu WTI tăng 0,7% trong ngày, có lúc vượt 1% sau báo cáo tồn kho.

Vàng và bạc cũng ghi nhận đà phục hồi mạnh. Vàng tăng 1,0%, giao dịch gần mức 4.000 USD, trong khi bạc tăng hơn 1,3%, lên gần 48 USD. Tuy nhiên, đà tăng bị thu hẹp sau cuộc họp báo của Fed.

Từ hôm qua, bạc thể hiện sức mạnh rõ rệt, có thể liên quan đến giá đồng đạt mức kỷ lục trên 11.000 USD/tấn do gián đoạn khai thác toàn cầu. Lưu ý rằng bạc thường được khai thác như sản phẩm phụ trong quá trình khai thác đồng.