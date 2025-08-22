Một số điểm nhấn trong bài phát biểu của Powell tại Jackson Hole

Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị chuyên đề thường niên của các ngân hàng trung ương ở Jackson Hole sắp bắt đầu. Dưới đây, chúng tôi sẽ cập nhật những phân tích quan trọng nhất từ Chủ tịch Fed về chính sách tiền tệ và triển vọng kinh tế, những yếu tố đang tác động đến sự biến động của thị trường.

Những phát biểu chính từ Jerome Powell:

Rủi ro đối với thị trường lao động đang gia tăng, điều này được thấy rõ trong dữ liệu Bảng lương Phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) gần đây nhất. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp kỷ lục 4,2%. Tuy nhiên, nhu cầu lao động đã giảm, có thể dẫn đến rủi ro về sự dư thừa lao động nhanh chóng.

Trường hợp cơ bản hợp lý là tác động lạm phát từ thuế quan sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Lạm phát dịch vụ nhà ở đang có xu hướng giảm, với lạm phát dịch vụ tổng thể dao động chỉ hơi cao hơn mức đã từng được coi là phù hợp với mục tiêu 2% trong lịch sử. Kỳ vọng lạm phát vẫn được neo giữ tốt. Tuy nhiên, tác động của thuế quan đối với giá tiêu dùng hiện đã rõ ràng và được dự kiến sẽ tích lũy theo thời gian.

Rủi ro đối với lạm phát đang nghiêng về phía tăng, trong khi rủi ro đối với thị trường lao động nghiêng về phía giảm. Việc tái cân bằng các rủi ro này cho phép Fed xem xét lại quan điểm hiện tại của mình và có thể đảm bảo cho một sự điều chỉnh trong chính sách.

Tóm lại, bài phát biểu của Powell đã chuyển sang một giọng điệu ôn hòa hơn nhiều so với những gì các diễn biến lạm phát trước đó, biên bản cuộc họp FOMC và những nhận xét sau quyết định về việc tỷ lệ thất nghiệp ổn định là biến số chính để theo dõi có thể gợi ý. Tỷ giá EURUSD đã tăng gần 1%, vì quan điểm của Powell mở ra cánh cửa cho việc nới lỏng tiền tệ sớm nhất là vào tháng 9, bất chấp những chia rẽ sâu sắc trong Fed và một số thống đốc lo ngại về lạm phát.

