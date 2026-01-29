Một số điểm nhấn trong buổi họp FOMC🚨

Điểm nổi bật Mức lãi suất hiện tại là phù hợp để duy trì mục tiêu kép của Fed: kiểm soát lạm phát và bảo vệ thị trường lao động.

Lạm phát bị thúc đẩy bởi các biện pháp thuế quan.

Tồn tại sự căng thẳng giữa lạm phát và thất nghiệp, nhưng “rủi ro suy giảm đã giảm bớt” và diễn biến hiện tại là “lành mạnh”

Một số điểm nhấn trong bài phát biểu của Powell (FOMC): Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định, trong khi lạm phát vẫn ở mức cao

Nhu cầu lao động đã giảm rõ rệt

Điều kiện của thị trường nhà ở đang yếu

Quá trình giảm lạm phát đang được dẫn dắt bởi khu vực dịch vụ

Fed đang ở vị thế tốt để đánh giá và điều chỉnh chính sách đúng thời điểm

Kỳ vọng lạm phát dài hạn vẫn phù hợp với mục tiêu của Fed

Các sai số do tình trạng “đóng cửa” gây ra đang dần biến mất

Triển vọng hoạt động kinh tế gần đây đã cải thiện, được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thị trường lao động

Chính sách tiền tệ hiện tại có thể được xem là gần trung lập hoặc hơi mang tính thắt chặt

“Chúng tôi đã đi được một chặng đường dài trong quá trình bình thường hóa chính sách”

“Phần lớn áp lực lạm phát trong nền kinh tế là hệ quả của thuế quan, và đó là điều tích cực”

Jerome Powell từ chối bình luận về biến động của đồng USD cũng như bất kỳ sự can dự chính trị nào của Fed.

