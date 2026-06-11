🔵 Một số điểm nhấn trong cuộc họp báo của ECB

Ngân hàng Trung ương châu Âu đã quyết định tăng lãi suất chủ chốt thêm 25 điểm cơ bản (lãi suất tiền gửi: 2,25%), lần đầu tiên sau gần ba năm. Chủ tịch ECB Christine Lagarde sắp bước lên phát biểu tại Frankfurt để bình luận về quyết định này và trình bày các dự báo kinh tế vĩ mô mới nhất cho khu vực đồng euro. Bài phát biểu sẽ được theo sau bởi phiên hỏi đáp tiêu chuẩn. Dưới đây là những điểm chính từ cuộc họp báo.

Cuộc chiến ở Trung Đông đang tạo ra áp lực lạm phát đáng kể và quyết định tăng lãi suất là vững chắc trong nhiều kịch bản khác nhau về diễn biến xung đột / thời gian kéo dài của cú sốc giá năng lượng.

Dự báo: dự báo lạm phát đã được điều chỉnh tăng (3% năm 2026, 2,3% năm 2027, 2% năm 2028) do cú sốc năng lượng và các tác động lan tỏa dự kiến. Triển vọng tăng trưởng bị điều chỉnh giảm (xuống 0,8% năm 2026, 1,2% năm 2027, 1,5% năm 2028).

Tăng trưởng: chiến tranh đang gây áp lực lên hoạt động kinh tế và các khảo sát cho thấy sự chậm lại, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ. Thị trường lao động vẫn mạnh, tuy nhiên nhu cầu lao động đang suy yếu, làm giảm niềm tin của hộ gia đình.

Phản ứng tài khóa đối với cú sốc năng lượng cần có mục tiêu rõ ràng, tạm thời và phù hợp, và không nên kéo dài vượt quá thời gian của cú sốc.

Lạm phát: sự gia tăng lạm phát vẫn chủ yếu do năng lượng (+10,9% trong tháng 4), trong khi lạm phát thực phẩm giảm xuống 2%. Tuy nhiên, HICP lõi đã tăng lên 2,5% trong tháng 5, mức cao nhất kể từ tháng 4/2025. Theo khảo sát, các doanh nghiệp vẫn kỳ vọng sẽ tăng giá bán. Lạm phát dự kiến sẽ quay về mục tiêu vào giữa năm 2027.

Rủi ro: đối với tăng trưởng là nghiêng về giảm (GDP yếu hơn), trong khi đối với lạm phát là nghiêng về tăng (giá cả tăng mạnh hơn). Việc giải quyết nhanh xung đột Trung Đông sẽ làm giảm cả hai loại rủi ro. Biến động thị trường tài chính có thể làm giảm hoạt động mua tài sản, qua đó giúp hạn chế áp lực lạm phát.

Quyết định hôm nay được thông qua đồng thuận và không có thảo luận về phương án thay thế. Việc tăng lãi suất không phải là “biện pháp phòng ngừa”, mà là phản ứng trước các chi phí đã và đang hiện hữu (trực tiếp hoặc gián tiếp) từ cuộc chiến Mỹ–Iran.

ECB chưa ghi nhận hiệu ứng vòng hai, vốn sẽ liên quan đến áp lực tiền lương gia tăng.

ECB sẽ bổ sung một “kịch bản nhẹ” vào dự báo của mình (bên cạnh các kịch bản bất lợi và rất bất lợi).