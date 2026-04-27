Một số dữ liệu kinh tế và kết quả doanh nghiệp quan trọng trong tuần này❓

Những phút đầu của phiên giao dịch thứ Hai tại châu Âu ghi nhận mức tăng nhẹ trên hầu hết các chỉ số chứng khoán. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai lại không phản ánh xu hướng này. Chỉ số DAX của Đức giảm 0.27%, trong khi EU50 giảm 0.3%. Nhà đầu tư tiếp tục tập trung vào các báo cáo mới liên quan đến xung đột tại Trung Đông, vốn vẫn rất mơ hồ. Ở phía sau, mùa báo cáo lợi nhuận quý I đang ngày càng trở nên nổi bật và sẽ là tâm điểm chính vào thứ Tư và thứ Năm.

CHÚNG TA CÓ THỂ KỲ VỌNG GÌ TỪ PHIÊN HÔM NAY VÀ PHẦN CÒN LẠI CỦA TUẦN?

• Trump đang triệu tập một cuộc họp tại Situation Room với các cố vấn an ninh quốc gia cấp cao nhằm đánh giá tình trạng bế tắc trong đàm phán với Iran và xem xét các bước tiếp theo. Bất kỳ thông tin nào từ cuộc họp này đều có thể gây biến động mạnh cho thị trường—đặc biệt là dầu và các hợp đồng tương lai.

• Đề xuất hòa bình của Iran là chất xúc tác chính trong ngày – Trump đã làm rõ rằng ông không có ý định dỡ bỏ các lệnh trừng phạt cho đến khi đạt được nhượng bộ về hạt nhân. Nhà Trắng tuyên bố sẽ không “đàm phán qua truyền thông” và chỉ chấp nhận một thỏa thuận ngăn chặn vĩnh viễn việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Bế tắc vẫn tiếp diễn.

• Một tuần quan trọng đối với dữ liệu vĩ mô và tin tức doanh nghiệp: Fed (thứ Tư), ECB và BoE (thứ Năm), BoJ, BoC. Dữ liệu đáng chú ý: PCE, GDP và ISM Manufacturing PMI của Mỹ. Năm công ty thuộc “Magnificent 7” sẽ công bố kết quả kinh doanh—bất kỳ sự thất vọng nào ở mức định giá hiện tại có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh mạnh từ các mức đỉnh lịch sử.

Các báo cáo kinh tế vĩ mô quan trọng nhất trong tuần này được liệt kê bên dưới ⬇️

Company Earnings Calendar

