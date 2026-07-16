Mùa Báo cáo Kết quả Kinh doanh tại Mỹ: Phố Wall Kỳ vọng Điều Gì Từ Các Công Ty Trong S&P 500?

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II đang chính thức khởi động trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư vẫn rất lạc quan và kỳ vọng dành cho các doanh nghiệp Mỹ đang ở mức cao nhất trong nhiều năm. Các nhà phân tích hiện dự báo lợi nhuận của các công ty thuộc S&P 500 sẽ tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước, tăng mạnh so với mức 18,8% được dự báo vào cuối tháng 3.

Làn sóng báo cáo đầu tiên cũng đang củng cố xu hướng bất ngờ tích cực về lợi nhuận. Mặc dù mới chỉ có 4% số công ty trong S&P 500 công bố kết quả, 89% đã vượt dự báo EPS và 72% vượt kỳ vọng doanh thu. Dù chỉ số hiện đang giao dịch ở mức P/E dự phóng 20,5 lần - cao hơn cả mức trung bình 5 năm và 10 năm - các nhà đầu tư tin rằng một mùa báo cáo lợi nhuận tích cực có thể biện minh cho mức định giá hiện tại của Phố Wall.

Mùa báo cáo lợi nhuận có thể tiếp tục mang đến bất ngờ tích cực

Mặc dù mùa báo cáo quý II mới chỉ bắt đầu, lịch sử cho thấy các nhà phân tích thường đánh giá thấp khả năng tạo ra lợi nhuận của các công ty thuộc S&P 500. Thị trường hiện kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận khoảng 23,6% so với cùng kỳ, điều này đồng nghĩa đây sẽ là quý thứ hai liên tiếp tăng trưởng lợi nhuận vượt 20%. Nếu xu hướng vượt kỳ vọng như trong lịch sử tiếp tục lặp lại, tăng trưởng lợi nhuận thực tế có thể vượt 29%, đạt mức cao nhất kể từ quý IV năm 2021.

Đồng thuận hiện tại dự báo lợi nhuận của S&P 500 sẽ tăng khoảng 23,6% so với cùng kỳ trong quý II.

Trong lịch sử, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chung thường được điều chỉnh tăng trong suốt mùa báo cáo khi phần lớn doanh nghiệp công bố kết quả vượt kỳ vọng của các nhà phân tích.

Trong 37 trên 40 quý gần nhất, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cuối cùng đều cao hơn mức ước tính tại thời điểm kết thúc quý. Ba ngoại lệ duy nhất là Q1/2020, Q3/2022 và Q4/2022.

Trong 10 năm qua, các công ty thuộc S&P 500 đã vượt dự báo EPS trung bình 7,4%, trong khi khoảng 76% số doanh nghiệp công bố lợi nhuận cao hơn kỳ vọng đồng thuận.

Trung bình, các bất ngờ tích cực này đã giúp nâng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chung của chỉ số thêm 6,2 điểm phần trăm trong suốt mùa báo cáo.

Nếu áp dụng mức trung bình lịch sử này, tăng trưởng lợi nhuận quý II sẽ tăng từ khoảng 23,2% lên khoảng 29,4%.

Dữ liệu của 5 quý gần nhất và 4 quý gần nhất thậm chí còn cho thấy dư địa tăng cao hơn, ngụ ý tăng trưởng lợi nhuận khoảng 29,6% và thậm chí lên tới 31,7%.

Ngay cả trong kịch bản thận trọng nhất dựa trên số liệu lịch sử, tăng trưởng lợi nhuận vẫn được kỳ vọng vượt 29% so với cùng kỳ năm trước.

Các báo cáo đầu tiên củng cố sự lạc quan của nhà đầu tư

Lô báo cáo kết quả kinh doanh đầu tiên cho thấy mùa báo cáo năm nay một lần nữa có thể vượt kỳ vọng. Trong số 18 công ty đầu tiên thuộc S&P 500 công bố kết quả quý II, 89% vượt dự báo EPS. Tổng hợp các báo cáo này đã giúp nâng kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của toàn bộ chỉ số từ 23,2% lên 23,6%, ngay cả khi phần lớn doanh nghiệp vẫn chưa công bố kết quả.

89% số công ty đầu tiên trong S&P 500 công bố kết quả đã vượt dự báo EPS đồng thuận.

Các báo cáo đầu tiên đã nâng kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của S&P 500 từ 23,2% lên 23,6%.

Nếu xu hướng bất ngờ tích cực tiếp tục được duy trì trong những tuần tới, tăng trưởng lợi nhuận cuối cùng có thể tiến sát hoặc thậm chí vượt 30%.

Nhà đầu tư sẽ không chỉ tập trung vào kết quả đã công bố mà còn đặc biệt chú ý đến triển vọng của ban lãnh đạo cho nửa cuối năm, nhất là liên quan đến chi tiêu vốn cho AI, áp lực chi phí và tác động của giá năng lượng cao.

Một mùa báo cáo lợi nhuận mạnh mẽ như vậy có thể tạo nền tảng cơ bản để biện minh cho mức định giá hiện tại của Phố Wall, đặc biệt đối với các doanh nghiệp công nghệ, bán dẫn và hạ tầng AI.

Nguồn: FactSet