Mức độ đe dọa đối với các hãng hàng không châu Âu lớn đến đâu?

Xét theo góc độ thị trường, các hãng hàng không là một trong những bên chịu thiệt hại rõ ràng nhất từ cuộc chiến tại Iran. Xung đột này không chỉ làm đóng cửa một hành lang hàng không cực kỳ quan trọng qua Trung Đông, mà còn gây ra sự bùng nổ trong giá nhiên liệu máy bay.

Nhiên liệu máy bay là một dạng năng lượng khan hiếm hơn nhiều so với các sản phẩm dầu mỏ khác. Điều này thể hiện rõ trong báo cáo tài chính của các hãng hàng không, khi chi phí nhiên liệu trung bình chiếm khoảng 30% chi phí vận hành.

Nguồn: Bloomberg Finance

Do Trung Đông từng chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn cung nhiên liệu máy bay toàn cầu, việc phong tỏa eo biển và các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng đã đẩy giá nhiên liệu tăng từ 100% đến 200%, tùy theo khu vực. Hệ quả tự nhiên là áp lực chi phí rất lớn đối với các hãng hàng không - tức chi phí có thể tăng khoảng 30 - 60%.

Nhưng liệu thực tế có đúng như vậy?

Các hãng hàng không không hoàn toàn phụ thuộc vào biến động thị trường và nhà cung cấp khi lập kế hoạch ngân sách. Họ sử dụng các công cụ tài chính giúp loại bỏ khoảng 70–80% biến động giá nhiên liệu. Điều này có nghĩa là mức tăng vài chục phần trăm trên thực tế có thể chỉ còn vài phần trăm.

Điều này là tích cực đối với kết quả kinh doanh tiềm năng của các hãng; tuy nhiên, chiến lược này khiến mối liên hệ giữa giá và nhu cầu trở nên kém chặt chẽ hơn, và trong bối cảnh nguồn cung bị thu hẹp kéo dài, điều này có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt vật lý.

Các nhà phân tích tại Cirium và Bloomberg cho biết hiện tại các hãng hàng không lớn ở châu Âu vẫn chưa cho thấy dấu hiệu của cú sốc nguồn cung/nhiên liệu.

Tuy nhiên, không thể xác định rõ các doanh nghiệp này đang chủ động dự đoán các quyết định chính trị và phản ứng thị trường đến mức nào, hay đơn giản chỉ là “giữ vẻ bình tĩnh”.

Dù vậy, điều không thể phòng ngừa bằng hedging là tình trạng tắc nghẽn vật lý trong các hành lang hàng không. Các cuộc chiến tại Ukraine và Iran khiến chỉ còn một hành lang hẹp qua khu vực Caucasus để các chuyến bay di chuyển giữa Đông Á và châu Âu. Ở đây, thị trường vẫn có thể bị bất ngờ. Sự leo thang xung đột tại Trung Đông không nhất thiết làm giảm nhu cầu đi lại, nhưng có thể khiến nhu cầu dịch chuyển sang khu vực khác - điều này sẽ phản ánh trong lưu lượng hành khách.

Dự báo chung của các nhà phân tích về kết quả kinh doanh là khá tiêu cực. Ví dụ, sau báo cáo quý 1 của Lufthansa, thị trường kỳ vọng một khoản lỗ ròng và doanh thu giảm gần 10%. Một kịch bản hợp lý hơn là các hãng hàng không, đặc biệt là ở châu Âu, có thể vượt qua kỳ vọng tiêu cực và tạo bất ngờ tích cực trong một quý đầy khó khăn. Tuy nhiên, nếu kết quả tệ hơn cả kỳ vọng bi quan, điều đó có thể kích hoạt làn sóng rút vốn thực sự khỏi ngành.

LHA.DE (D1)

Giá cổ phiếu hiện vẫn duy trì xu hướng tăng nhẹ. Động lượng của EMA100 và EMA200 vẫn mang tính tích cực, nhưng giao cắt giữa EMA50 và EMA100 cho thấy áp lực ngắn hạn rõ ràng. Việc giữ vững đường xu hướng sẽ là yếu tố then chốt để duy trì đà tăng và có thể phục hồi các khoản lỗ. Nếu phe bán chiếm ưu thế, mức mục tiêu cho nhịp điều chỉnh tiếp theo là khoảng €7.1. Nguồn: xStation5