Mức hỗ trợ then chốt của ETH là đâu? 💡

Giá Ethereum đã nằm trong xu hướng giảm suốt vài tháng qua, điều này được xác nhận cả từ cấu trúc giá lẫn đường MA 100 (đường trung bình động 100 phiên) đang nghiêng xuống.

Đợt giảm gần đây đã tạo ra một nhịp hồi lên mạnh, nhưng đã bị chặn lại quanh vùng EMA100. Giá chỉ phá nhẹ lên trên EMA100 rồi ngay lập tức bị bán mạnh trở lại, chứng tỏ vùng này đang là kháng cự quan trọng.

Theo phương pháp Overbalance, chỉ khi giá vẫn nằm dưới đỉnh trên của cấu trúc 1:1 tại mức 3.544 USD, kịch bản chính vẫn là xu hướng giảm tiếp diễn.

Và theo phân tích kỹ thuật truyền thống, vùng 2.850 USD là mức hỗ trợ quan trọng.

Nếu vùng này bị phá xuống, cửa giảm tiếp sẽ mở rộng và có thể kéo giá xuống sâu hơn.

ETHEREUM – D1 interval. Source: xStation