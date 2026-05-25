Mỹ - Iran hòa bình dưới sự bảo trợ của Trung Quốc?

Các báo cáo thị trường mới nhất cho thấy các cuộc đàm phán Mỹ–Iran đang dần tiến tới một khuôn khổ rõ ràng hơn cho một thỏa thuận tiềm năng, dù vẫn còn nhiều điểm bất đồng lớn. Ngoại trưởng Marco Rubio mô tả trạng thái hiện tại của các cuộc đàm phán là một “khuôn khổ khá vững chắc” cho một thỏa thuận tiềm năng, trong đó một trong những yếu tố then chốt là khả năng mở lại eo biển Hormuz — nút thắt chiến lược chịu trách nhiệm cho khoảng 1/5 lưu lượng dầu toàn cầu.

Diễn biến mới quan trọng nhất trong bối cảnh này là sự xuất hiện rõ ràng của Trung Quốc như một bên bảo trợ tiềm năng hoặc ít nhất là một trung gian chủ chốt trong tiến trình. Iran phát tín hiệu rằng họ không sẵn sàng cam kết với một thỏa thuận cuối cùng nếu không có thêm các bảo đảm về chính trị và kinh tế, trong khi Bắc Kinh nổi lên như tác nhân duy nhất có khả năng duy trì các kênh liên lạc với Tehran và gây ảnh hưởng đáng kể thông qua thương mại cũng như các cơ chế liên quan đến trừng phạt.

Từ góc độ thị trường, điều này tạo ra một số hàm ý quan trọng. Thứ nhất, sự tham gia của Trung Quốc thực chất đã chuyển các cuộc đàm phán từ khuôn khổ song phương Mỹ–Iran sang một cấu trúc an ninh năng lượng rộng lớn hơn, trong đó Bắc Kinh trở thành “người bảo hiểm” không chính thức cho dòng chảy năng lượng qua Hormuz. Điều này giúp giải thích vì sao các kịch bản liên quan đến việc mở lại eo biển đang được phản ánh nhanh hơn vào giá dầu, khi Trung Quốc có lợi ích rất lớn trong việc duy trì nguồn cung ổn định với tư cách là một trong những nhà nhập khẩu dầu lớn nhất từ khu vực này.

Thứ hai, một sự bất đối xứng chiến lược rõ ràng đang hình thành. Mỹ đang thúc đẩy việc nhanh chóng mở lại Hormuz và giảm rủi ro hàng hải như điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán hạt nhân tiếp theo. Trong khi đó, Iran đang cố gắng gắn vấn đề này vào một gói thỏa thuận rộng hơn, không chỉ bao gồm việc nới lỏng trừng phạt mà còn trên thực tế là chính thức hóa vai trò của Trung Quốc như một bên bảo đảm cân bằng khu vực. Vì vậy, trọng tâm của các cuộc đàm phán đang dần chuyển từ chương trình hạt nhân sang kiến trúc rộng lớn hơn của an ninh năng lượng và logistics.

Đối với Trung Quốc, điều này tạo ra một vị thế tiềm năng cực kỳ thuận lợi. Không cần chính thức tham gia vào cuộc xung đột, Bắc Kinh vẫn có thể trở thành nhân tố ổn định chủ chốt đối với dòng chảy dầu mỏ, qua đó gia tăng ảnh hưởng của mình tại Trung Đông đồng thời giảm nguy cơ các cú sốc giá năng lượng. Trên thực tế, thị trường đang bắt đầu định giá không chỉ một thỏa thuận Mỹ–Iran, mà còn cả một khuôn khổ tam giác ngầm, trong đó Trung Quốc đóng vai trò “người bảo lãnh im lặng” cho sự ổn định của toàn hệ thống.

Kết quả là, phần bù rủi ro địa chính trị trong giá dầu đang giảm xuống không chỉ nhờ tiến triển trong các cuộc đàm phán hạt nhân, mà ngày càng nhiều hơn do kỳ vọng rằng Trung Quốc có thể được tích hợp như một nhân tố ổn định mang tính cấu trúc cho toàn bộ tiến trình. Tuy nhiên, cấu trúc này vẫn rất mong manh, bởi bất kỳ sự leo thang nào liên quan đến việc chuyển giao uranium, thời điểm nới lỏng trừng phạt hay quyền kiểm soát eo biển Hormuz đều có thể nhanh chóng đảo ngược tâm lý thị trường và tái đưa biến động quay trở lại các thị trường năng lượng.