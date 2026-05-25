Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa, hợp đồng tương lai tăng mạnh nhờ kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng

Hôm nay, Phố Wall đóng cửa nhân dịp Memorial Day - ngày lễ liên bang tại Mỹ. Do đó, các sàn giao dịch lớn của Mỹ như NYSE và Nasdaq không hoạt động, kéo theo thanh khoản toàn cầu suy giảm và mức độ tham gia của nhà đầu tư thấp hơn.

Mặc dù thị trường cổ phiếu cơ sở nghỉ giao dịch, các hợp đồng tương lai chỉ số Mỹ vẫn hoạt động bình thường và hiện đang đóng vai trò là tín hiệu chính phản ánh tâm lý thị trường. Chúng đang cho thấy xu hướng tăng rõ rệt, báo hiệu sự cải thiện khẩu vị rủi ro trước phiên giao dịch chính thức tiếp theo.

Thị trường cũng đang được hỗ trợ bởi các diễn biến địa chính trị từ phía Mỹ. Theo các báo cáo gần đây, khung cơ bản cho một thỏa thuận liên quan đến tình hình quanh Eo biển Hormuz phần lớn đã được định hình. Các phát biểu từ một số chính trị gia, bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho thấy đã có những nền tảng đủ vững chắc cho các cuộc đàm phán tiếp theo nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực và có khả năng mở lại tuyến vận tải biển quan trọng này.

Giá dầu đang phản ứng bằng xu hướng giảm khi lo ngại về gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông hạ nhiệt. Đồng thời, các nhà phân tích nhấn mạnh rằng dù giọng điệu hiện tại mang tính tích cực, nhiều vấn đề quan trọng vẫn chưa được giải quyết, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran và quyền kiểm soát hoàn toàn đối với eo biển. Vì vậy, những tiến triển hiện tại nên được xem là một khung thỏa thuận ban đầu hơn là một thỏa thuận cuối cùng.

Cũng cần lưu ý rằng trong điều kiện thanh khoản thấp do thị trường Mỹ đóng cửa, biến động của hợp đồng tương lai có thể trở nên mạnh hơn và ít phản ánh đầy đủ bức tranh chung của thị trường.

Hợp đồng tương lai US500 (S&P 500) đang ghi nhận mức tăng đáng chú ý hôm nay, phản ánh tâm lý tích cực hơn của giới đầu tư. Các thành viên thị trường đang phản ứng với tín hiệu từ giới hoạch định chính sách cho thấy căng thẳng tại khu vực Vịnh Ba Tư có thể được hạ nhiệt trong thời gian tới, thậm chí chỉ trong vài ngày. Điều này khiến thị trường bắt đầu định giá cho kịch bản giảm leo thang và dần quay trở lại trạng thái bình thường hóa địa chính trị, qua đó hỗ trợ các tài sản rủi ro. Nguồn: xStation5