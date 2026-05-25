GOLD - Hướng đến mốc 4.650 USD/oz?

Giá Vàng phục hồi nhờ tin tốt Trung Đông

Thị trường tài chính toàn cầu vừa chứng kiến một phiên mở cửa đầu tuần đầy hứng khởi khi giá vàng giao ngay tại châu Á bùng nổ mạnh mẽ, tăng gần 70 USD/oz (tương đương hơn 1,5%) và giao dịch quanh mốc 4.580 USD/oz. Đà tăng này được củng cố thêm bởi sự bứt phá của giá bạc (tăng 4,3%, lên 78,9 USD/oz). Động lực cốt lõi đứng sau sự phục hồi ngoạn mục này bắt nguồn từ chuỗi bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Donald Trump, khẳng định Mỹ “về cơ bản đã đàm phán được” một thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 3 tháng qua. Thông tin tích cực này ngay lập tức kích hoạt "công thức ngược" trên thị trường liên thị trường: tin tốt kéo giá dầu thô Brent và WTI đồng loạt lao dốc hơn 5% (lần lượt lùi về 98,1 USD/thùng và 91,4 USD/thùng), trực tiếp giải tỏa áp lực lạm phát chi phí đẩy và chấm dứt chuỗi ngày suy giảm của kim loại quý.

Nỗi lo về lạm phát “hạ nhiệt”

Việc giá dầu sụt giảm xuống dưới mức ba con số đã làm dịu đi đáng kể nỗi lo lạm phát toàn cầu, từ đó làm giảm kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục thắt chặt tiền tệ. Thị trường trái phiếu toàn cầu - vốn vừa trải qua những tuần bán tháo khốc liệt - đã ghi nhận lực mua trở lại, kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hạ nhiệt và giải phóng vàng khỏi áp lực chi phí cơ hội nặng nề. Song song với đó, dòng tiền cũng rút bớt khỏi đồng bạc xanh khi vai trò hầm trú ẩn trong chiến sự giảm bớt, kéo chỉ số Dollar Index (DXY) giảm 0,25% xuống còn 98,99 điểm. Sự suy yếu đồng thời của cả tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu chính là "bệ phóng" kép, giúp vàng không chỉ bù đắp được mức giảm 3,7% của tuần trước mà còn tạm thời thoát khỏi xu hướng giảm ngắn hạn.

Lợi suất tăng - “Biến số” tiềm ẩn

Diễn biến kịch tính này một lần nữa chứng minh thực tế rằng: trong suốt 3 tháng diễn ra cuộc chiến tại Vùng Vịnh, vàng không phản ứng như một “hầm trú ẩn” truyền thống trước rủi ro địa chính trị, mà chủ yếu bị chi phối bởi các biến số kinh tế vĩ mô là lạm phát và lãi suất. Các bgaf phân tích tại Zaye Capital Markets lưu ý, tín hiệu kỹ thuật cốt lõi cần quan sát trong các phiên tới là mối tương quan giữa lợi suất kỳ hạn dài và giá vàng. Nếu một cuộc khủng hoảng niềm tin xảy ra trên thị trường nợ khiến lợi suất tiếp tục tăng bất thường nhưng giá vàng ngừng giảm, đó sẽ là thời điểm vàng giành lại vai trò tài sản an toàn mà nó đã từng thể hiện trong giai đoạn trước đó.

Phân tích kỹ thuật

Nhịp tăng trong phiên sáng nay đã giúp Vàng quay trở lại kiểm tra vùng đỉnh ngắn hạn quanh 4.580 USD/oz. Tuy nhiên, áp lực mua hiện tại vẫn chưa đủ mạnh để giúp giá bứt phá dứt khoát qua khu vực kháng cự quan trọng này. Sau khi tiếp cận vùng cản, thị trường nhanh chóng xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ, cho thấy phe mua vẫn cần thêm động lực để củng cố xu hướng tăng hiện tại.

Dù vậy, việc giá phá vỡ ra khỏi mô hình tích lũy trước đó vẫn là một tín hiệu tích cực trong ngắn hạn. Điều này mở ra cơ hội để Gold tiếp tục duy trì đà phục hồi và hướng lên kiểm tra vùng kháng cự tiếp theo quanh 4.650 USD/oz.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khu vực 4.590 USD/oz vẫn đang đóng vai trò là vùng cản quyết định. Chừng nào giá chưa thể vượt qua mốc này một cách rõ ràng, kịch bản điều chỉnh giảm vẫn còn xác suất xảy ra, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vẫn khá nhạy cảm với các yếu tố vĩ mô và biến động của đồng USD.