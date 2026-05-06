Mỹ và Iran sắp đạt thỏa thuận?

Các báo cáo từ Axios về một thỏa thuận sắp đạt được giữa Mỹ và Iran đã ngay lập tức “thắp lửa” thị trường tài chính. Chỉ số US100 tăng tốc mạnh khi triển vọng giảm leo thang địa chính trị tại Trung Đông xuất hiện. Tâm lý trên toàn thị trường cải thiện rõ rệt, khi nhà đầu tư coi đây là tín hiệu cho thấy rủi ro toàn cầu đang giảm bớt.

Theo hai quan chức Mỹ và hai nguồn tin khác am hiểu vấn đề, Nhà Trắng tin rằng họ đang tiến gần đến một thỏa thuận với Iran dưới dạng một bản ghi nhớ dài một trang, nhằm chấm dứt xung đột và thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán chi tiết hơn về chương trình hạt nhân, Axios đưa tin.

Axios đã báo cáo gì?

Mỹ và Iran đang ở ngưỡng của một bước đột phá mang tính lịch sử - lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát, hai bên tiến gần đến việc ký một thỏa thuận sơ bộ có thể chính thức chấm dứt chiến sự.

Ở hậu trường, Jared Kushner và Steve Witkoff đang tham gia vào các nỗ lực ngoại giao, tiến hành đàm phán trực tiếp cũng như thông qua trung gian, và Iran được kỳ vọng sẽ đưa ra phản hồi về các điểm then chốt trong vòng 48 giờ tới.

Bản ghi nhớ dài một trang gồm 14 điểm đề xuất việc Iran tạm dừng làm giàu uranium trong khoảng từ 12 đến 20 năm, tùy thuộc vào kết quả đàm phán, đổi lại là việc Mỹ dần dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng hàng tỷ USD tài sản bị đóng băng của Iran trên toàn cầu.

Một vấn đề riêng biệt nhưng cực kỳ nhạy cảm là Strait of Hormuz, tuyến đường vận chuyển gần 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu. Hai bên đã đồng ý mở cửa dần tuyến này trong giai đoạn đàm phán chuyên sâu kéo dài 30 ngày.

Điểm mang tính đột phá nhất là thông tin Iran có thể đồng ý xuất khẩu uranium làm giàu cao ra khỏi lãnh thổ, thậm chí có thể sang Mỹ - điều mà trước đây Tehran hoàn toàn không chấp nhận.

Tuy nhiên, toàn bộ tài liệu vẫn bao phủ bởi nhiều bất định, khi phần lớn các điều khoản chỉ có hiệu lực sau khi hiệp ước cuối cùng được ký kết, nội bộ lãnh đạo Iran vẫn chia rẽ, và Marco Rubio dù tỏ ra thận trọng lạc quan, đã mô tả một số lãnh đạo Iran là “điên rồ”, phản ánh rõ bầu không khí căng thẳng của các cuộc đàm phán.

