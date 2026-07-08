Nasdaq bán tháo 🚩 DeepSeek và báo cáo lợi nhuận của Samsung kéo nhóm bán dẫn lao dốc

Nhóm cổ phiếu bộ nhớ và bán dẫn đang kéo Phố Wall đi xuống trong phiên hôm nay, khiến Nasdaq 100 giảm khoảng 2%, trong khi Dow Jones Industrial Average mất 0,3% và S&P 500 giảm 0,5%. Cổ phiếu của Micron, SanDisk, Intel, Applied Materials và Marvell đều giảm từ 6% đến 10%, với nguyên nhân chủ yếu đến từ phản ứng tiêu cực của thị trường đối với báo cáo lợi nhuận của Samsung. Đợt suy yếu hôm nay của Nasdaq và toàn bộ nhóm bán dẫn phản ánh tâm lý ngày càng kém tích cực đối với trí tuệ nhân tạo (AI) – động lực chính của đợt tăng mạnh trên thị trường trong năm nay. Đồng thời, căng thẳng địa chính trị cũng leo thang sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại gần Oman và eo biển Hormuz, làm gia tăng căng thẳng giữa Iran, Mỹ và Qatar. Giá dầu tăng cũng đang tạo thêm áp lực lên nhóm cổ phiếu công nghệ.

Nhóm cổ phiếu bộ nhớ và bán dẫn đang kéo Phố Wall đi xuống trong phiên hôm nay, khiến Nasdaq 100 giảm khoảng 2%, trong khi Dow Jones Industrial Average mất 0,3% và S&P 500 giảm 0,5%.

Cổ phiếu của Micron, SanDisk, Intel, Applied Materials và Marvell đều giảm từ 6% đến 10%, với nguyên nhân chủ yếu đến từ phản ứng tiêu cực của thị trường đối với báo cáo lợi nhuận của Samsung.

Đợt suy yếu hôm nay của Nasdaq và toàn bộ nhóm bán dẫn phản ánh tâm lý ngày càng kém tích cực đối với trí tuệ nhân tạo (AI) – động lực chính của đợt tăng mạnh trên thị trường trong năm nay.

Đồng thời, căng thẳng địa chính trị cũng leo thang sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại gần Oman và eo biển Hormuz, làm gia tăng căng thẳng giữa Iran, Mỹ và Qatar. Giá dầu tăng cũng đang tạo thêm áp lực lên nhóm cổ phiếu công nghệ.

Do đó, áp lực bán đối với các công ty liên quan đến AI lớn nhất đang kéo toàn bộ Nasdaq đi xuống, khi lĩnh vực công nghệ chiếm tỷ trọng rất lớn trong chỉ số và Nvidia, TSMC cùng các công ty bán dẫn khác giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Nguồn: xStation5

Biểu đồ US100 (khung H1)

Quan sát biểu đồ US100, có thể thấy vùng 30.450–30.800 điểm liên tục thu hút lực bán mạnh. Nếu chỉ số phá vỡ xuống dưới 29.100 điểm, mục tiêu giảm tiếp theo nhiều khả năng sẽ nằm quanh 28.100 điểm, nơi từng xuất hiện lực mua đáng kể trước đó. Hiện tại, vùng kháng cự quan trọng vẫn là mốc 30.000 điểm.

Nguồn: xStation5

Cổ phiếu TSMC (khung D1)

Cổ phiếu Taiwan Semiconductor (TSMC.US) – nhà sản xuất bán dẫn lớn nhất thế giới – đã điều chỉnh gần 10% so với đỉnh gần đây và hiện đang kiểm định cạnh dưới của kênh giá tăng. Hỗ trợ quan trọng nằm quanh 430 USD/cổ phiếu. Cạnh trên của kênh giá hiện ở khoảng 480 USD. Vùng kháng cự gần nhất là đường EMA 50 ngày (đường màu cam), hiện nằm quanh 450 USD.

Nguồn: xStation5

Vì sao cổ phiếu Samsung lại giảm?

Nghịch lý ở chỗ, bản thân kết quả kinh doanh của Samsung không phải là vấn đề. Trái lại, công ty công bố lợi nhuận hoạt động tăng tới 19 lần, vượt xa kết quả của cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán luôn nhìn về tương lai thay vì quá khứ. Nhà đầu tư cho rằng ngay cả những con số ấn tượng như vậy cũng không tạo ra thêm lý do đủ mạnh để tiếp tục biện minh cho mức định giá rất cao của các cổ phiếu liên quan đến AI.

Thứ nhất, kỳ vọng của thị trường đã ở mức cực kỳ cao. Các nhà sản xuất bộ nhớ là một trong những nhóm hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng đầu tư AI trong năm nay, vì vậy ngay cả mức lợi nhuận kỷ lục cũng chỉ vượt kỳ vọng của giới phân tích ở mức khiêm tốn. Đây là phản ứng kinh điển theo mô hình "mua theo tin đồn, bán theo tin tức" (buy the rumor, sell the news), khi kết quả rất tốt lại trở thành cơ hội để chốt lời.

Thứ hai, Samsung mới chỉ công bố kết quả sơ bộ và chưa cung cấp thông tin chi tiết về mảng bán dẫn cũng như triển vọng hoạt động trong thời gian tới. Nhà đầu tư vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi quan trọng nhất: Liệu tốc độ tăng trưởng nhờ AI hiện nay có thể được duy trì trong các quý tới hay không?

Tâm lý thị trường còn chịu áp lực bởi những nghi ngờ ngày càng lớn về tính bền vững của chu kỳ đầu tư AI. Thông tin cho rằng Meta đang cân nhắc thương mại hóa phần năng lực tính toán dư thừa, cùng với việc DeepSeek phát triển bộ xử lý AI riêng, đã khiến nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng nhu cầu dài hạn đối với các chip AI cao cấp. Điều này không đồng nghĩa nhu cầu hiện tại đang suy yếu, nhưng làm gia tăng lo ngại rằng làn sóng đầu tư AI hiện nay sẽ không thể kéo dài mãi mãi.

Cuối cùng, Samsung không gây thất vọng về kết quả kinh doanh. Điều khiến nhà đầu tư thất vọng là kết quả kỷ lục này không tạo ra chất xúc tác mới để thúc đẩy đà tăng của toàn bộ nhóm bán dẫn. Trong bối cảnh định giá đã ở mức rất cao, ngay cả kết quả tài chính xuất sắc cũng không đủ để thu hút thêm dòng tiền mua mới, khiến thị trường ngày càng nhạy cảm hơn với các rủi ro mang tính chu kỳ của ngành.

Cổ phiếu Samsung (khung D1)

Cổ phiếu Samsung hiện đang điều chỉnh đáng kể sau đợt tăng trước đó và đã giảm xuống dưới đường EMA 50 ngày (đường màu cam), với diễn biến tương tự đợt điều chỉnh trong tháng 3–4/2026 do căng thẳng tại Trung Đông. Hiện tại, cổ phiếu đang giao dịch thấp hơn khoảng 25% so với mức đỉnh lịch sử.

Nguồn: xStation5