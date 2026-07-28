Tin đầu ngày: Chiến tranh chip gây áp lực lên Phố Wall, giá dầu lao dốc sau lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran⭐

📈 Thị trường chứng khoán

Sự hưng phấn ban đầu trên Phố Wall sau thông tin Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn gần như đã hoàn toàn biến mất.

Các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ hiện đang giao dịch trong sắc đỏ.

S&P 500 giảm khoảng 0,3%, Nasdaq 100 mất gần 0,7%, trong khi chỉ có Dow Jones vẫn giữ được mức tăng nhẹ.

Áp lực bán tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu bán dẫn và các doanh nghiệp liên quan đến thị trường bộ nhớ.

Micron giảm hơn 5,5%, SanDisk lao dốc gần 12%, trong khi Nvidia mất hơn 5%.

Trong khi đó, nhóm hyperscaler lại có diễn biến tích cực hơn và ghi nhận mức tăng trong phiên hôm nay.

Tâm lý thị trường suy yếu sau các thông tin cho thấy Trung Quốc đang đạt được những bước tiến trong việc phát triển thiết bị sản xuất chip nội địa, điều có thể đe dọa vị thế của ASML, doanh nghiệp dẫn đầu ngành tại châu Âu, trong tương lai.

Theo các báo cáo, Bắc Kinh đang phát triển các thiết bị quang khắc DUV (Deep Ultraviolet Lithography) nội địa – công nghệ then chốt trong quá trình sản xuất chip tiên tiến.

Thông tin này làm gia tăng lo ngại của nhà đầu tư về mức độ cạnh tranh ngày càng lớn trong ngành bán dẫn cũng như tác động tiềm tàng đến kết quả kinh doanh trong tương lai của các nhà sản xuất phương Tây.

Đồng thời, căng thẳng công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục được nhấn mạnh qua phát biểu của Donald Trump về cuộc cạnh tranh AI: "Họ đang theo dõi chúng ta, và chúng ta cũng đang theo dõi họ."

Phát biểu này được thị trường xem như một tín hiệu cho thấy cuộc cạnh tranh chiến lược nhằm giành vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực AI và các công nghệ cốt lõi vẫn sẽ là một trong những chủ đề quan trọng nhất đối với giới đầu tư.

Vì vậy, nhóm cổ phiếu AI và bán dẫn tiếp tục chịu áp lực mạnh nhất – đây cũng chính là lĩnh vực đã dẫn dắt đà tăng của Phố Wall trong những năm gần đây.

Nhà đầu tư lo ngại rằng sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc có thể làm suy giảm lợi thế dài hạn của các doanh nghiệp công nghệ Mỹ và châu Âu.

Phiên giao dịch tại châu Âu lại kết thúc với tâm lý tích cực hơn đáng kể.

Thị trường chứng khoán châu Âu được hỗ trợ chủ yếu bởi lệnh ngừng bắn tại khu vực Vịnh Ba Tư, giúp giảm bớt lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột và áp lực từ giá năng lượng.

Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,4%, tương tự CAC 40 của Pháp.