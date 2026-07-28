Tin đầu ngày: Chiến tranh chip gây áp lực lên Phố Wall, giá dầu lao dốc sau lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran⭐

📈 Thị trường chứng khoán
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Sự hưng phấn ban đầu trên Phố Wall sau thông tin Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn gần như đã hoàn toàn biến mất.
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Các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ hiện đang giao dịch trong sắc đỏ.
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S&P 500 giảm khoảng 0,3%, Nasdaq 100 mất gần 0,7%, trong khi chỉ có Dow Jones vẫn giữ được mức tăng nhẹ.
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Áp lực bán tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu bán dẫn và các doanh nghiệp liên quan đến thị trường bộ nhớ.
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Micron giảm hơn 5,5%, SanDisk lao dốc gần 12%, trong khi Nvidia mất hơn 5%.
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Trong khi đó, nhóm hyperscaler lại có diễn biến tích cực hơn và ghi nhận mức tăng trong phiên hôm nay.
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Tâm lý thị trường suy yếu sau các thông tin cho thấy Trung Quốc đang đạt được những bước tiến trong việc phát triển thiết bị sản xuất chip nội địa, điều có thể đe dọa vị thế của ASML, doanh nghiệp dẫn đầu ngành tại châu Âu, trong tương lai.
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Theo các báo cáo, Bắc Kinh đang phát triển các thiết bị quang khắc DUV (Deep Ultraviolet Lithography) nội địa – công nghệ then chốt trong quá trình sản xuất chip tiên tiến.
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Thông tin này làm gia tăng lo ngại của nhà đầu tư về mức độ cạnh tranh ngày càng lớn trong ngành bán dẫn cũng như tác động tiềm tàng đến kết quả kinh doanh trong tương lai của các nhà sản xuất phương Tây.
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Đồng thời, căng thẳng công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục được nhấn mạnh qua phát biểu của Donald Trump về cuộc cạnh tranh AI: "Họ đang theo dõi chúng ta, và chúng ta cũng đang theo dõi họ."
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Phát biểu này được thị trường xem như một tín hiệu cho thấy cuộc cạnh tranh chiến lược nhằm giành vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực AI và các công nghệ cốt lõi vẫn sẽ là một trong những chủ đề quan trọng nhất đối với giới đầu tư.
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Vì vậy, nhóm cổ phiếu AI và bán dẫn tiếp tục chịu áp lực mạnh nhất – đây cũng chính là lĩnh vực đã dẫn dắt đà tăng của Phố Wall trong những năm gần đây.
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Nhà đầu tư lo ngại rằng sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc có thể làm suy giảm lợi thế dài hạn của các doanh nghiệp công nghệ Mỹ và châu Âu.
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Phiên giao dịch tại châu Âu lại kết thúc với tâm lý tích cực hơn đáng kể.
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Thị trường chứng khoán châu Âu được hỗ trợ chủ yếu bởi lệnh ngừng bắn tại khu vực Vịnh Ba Tư, giúp giảm bớt lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột và áp lực từ giá năng lượng.
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Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,4%, tương tự CAC 40 của Pháp.
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DAX của Đức tăng hơn 1,3%, trong khi IBEX 35 của Tây Ban Nha đóng cửa với mức tăng 0,8%.
🌐 Địa chính trị & Kinh tế vĩ mô
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Không còn nghi ngờ gì nữa, yếu tố chi phối thị trường trong nửa đầu phiên là việc Mỹ và Iran tạm ngừng các hoạt động quân sự.
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Donald Trump cho biết Mỹ quyết định ngừng các cuộc không kích tiếp theo nhằm vào Iran sau khi nhận được đề nghị từ các quốc gia trung gian, kêu gọi hai bên tạo thêm cơ hội cho đàm phán.
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Tổng thống Mỹ cho biết các cuộc đàm phán với Iran hiện đang diễn ra tích cực, nhưng cũng nhấn mạnh rằng thời gian để đạt được đột phá là không nhiều.
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Đồng thời, ông Trump khẳng định nếu các cuộc đàm phán thất bại, Mỹ sẵn sàng quay trở lại các hành động quân sự quyết liệt.
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Đối với thị trường, điều này chủ yếu đồng nghĩa với việc giảm bớt áp lực ngắn hạn liên quan đến nguy cơ xung đột leo thang và gián đoạn nguồn cung năng lượng.
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Giá dầu giảm giúp xoa dịu lo ngại về lạm phát quay trở lại, qua đó hỗ trợ các tài sản rủi ro và tác động đến kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
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Tuy nhiên, thị trường vẫn duy trì sự thận trọng, bởi lệnh ngừng bắn hiện tại chưa đồng nghĩa với một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột.
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Giọng điệu của ông Trump cho thấy đây chỉ là một khoảng lặng tạm thời để phục vụ đàm phán, chứ chưa phải là sự kết thúc hoàn toàn của các hoạt động quân sự.
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Nếu đàm phán đổ vỡ, căng thẳng tại Trung Đông có thể nhanh chóng quay trở lại, kéo theo giá dầu tăng và tâm lý thị trường toàn cầu suy yếu.
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Hiện tại, giới đầu tư đang tập trung theo dõi liệu các nỗ lực ngoại giao có thể dẫn tới một thỏa thuận bền vững giữa Mỹ và Iran hay không.
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Việc duy trì lệnh ngừng bắn sẽ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ thị trường thông qua việc giảm rủi ro địa chính trị, hạ nhiệt giá năng lượng và giảm bớt lo ngại về tác động của xung đột đối với nền kinh tế toàn cầu.
🛢️ Hàng hóa
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Thông tin về lệnh ngừng bắn ngay lập tức tác động đến thị trường dầu mỏ, khi giá dầu thô lao dốc mạnh do lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông và gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu suy giảm.
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Phần bù rủi ro địa chính trị giảm mạnh đã kích hoạt làn sóng bán tháo đối với dầu Brent, khi triển vọng hạ nhiệt căng thẳng giữa Washington và Tehran được cải thiện.
🪙 Kim loại quý
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Thị trường kim loại quý đang phản ánh tâm lý lạc quan nhưng vẫn thận trọng.
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Hợp đồng tương lai vàng tăng khoảng 0,5%, tiến sát mốc 4.100 USD/oz.
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Hợp đồng tương lai bạc tăng 0,7%, dao động quanh 58 USD/oz.
🪙 Tiền điện tử
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Tâm lý tích cực cũng lan sang thị trường tài sản số.
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Bitcoin tăng khoảng 0,3%, kiểm định vùng 65.000 USD.
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Ethereum tăng gần 1%, giao dịch quanh 1.940 USD.
Chỉ số US100 lao dốc
Trung Quốc đang tự chế tạo máy quang khắc chip. ASML chịu áp lực khi cuộc chiến công nghệ bước sang giai đoạn mới
Mở phiên Mỹ: Phố Wall phục hồi sau lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran
🔴Giá khí tự nhiên TTF châu Âu giảm 7,5%
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