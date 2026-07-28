Tóm tắt thị trường: Mỹ tạm dừng không kích, nhưng nhóm bán dẫn kéo giảm tâm lý thị trường

Tuần giao dịch mới mở đầu với tâm điểm là thông tin liên quan đến việc Mỹ và Iran tạm ngừng các hoạt động quân sự.

🌍 Địa chính trị

Đêm từ thứ Năm sang thứ Sáu vừa qua được xem là đợt không kích cuối cùng của Mỹ, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Theo các nguồn tin, quyết định tạm dừng chiến dịch không kích xuất phát từ cảnh báo của các cố vấn Mỹ về việc số lượng mục tiêu quân sự phù hợp cũng như kho dự trữ vũ khí đang dần cạn kiệt. Đến Chủ nhật, thông tin này đã được Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz xác nhận. Ông nhấn mạnh rằng khoảng lặng này nhằm mục đích "tạo thêm không gian cho hoạt động ngoại giao."

Cũng trong ngày Chủ nhật, Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán thực sự đang diễn ra: "Chúng tôi đang đàm phán với họ ngay lúc này. Tôi nghĩ họ đang nghiêm túc hơn từng ngày. Chúng tôi sẵn sàng hành động, nhưng hiện tại chúng tôi vẫn đang đàm phán."

Đêm qua, ông Trump thậm chí còn mô tả đây là "những cuộc đàm phán tích cực." Tuy nhiên, như thường lệ, ông cũng nhấn mạnh rằng nếu các cuộc thương lượng thất bại, Mỹ "sẽ quay trở lại những gì họ đã làm trước đó."

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei lại đưa ra quan điểm khác khi khẳng định hiện không có đối thoại trực tiếp giữa các quan chức Iran và Mỹ. Tuy nhiên, Tehran xác nhận đang tiến hành các cuộc thảo luận với Oman, quốc gia đóng vai trò trung gian quan trọng trong cuộc xung đột. Mục tiêu của các cuộc gặp là xây dựng "cơ chế quản lý hoạt động hàng hải" tại eo biển Hormuz. Theo ông Baghaei, "hiện chưa có bất kỳ thay đổi nào đối với tình trạng lưu thông qua eo biển Hormuz."

Iran cũng tuyên bố sẽ tạm dừng các hành động trả đũa "chừng nào Mỹ còn duy trì việc tạm ngừng không kích."

🛢️ Năng lượng

Eo biển Hormuz trên thực tế vẫn gần như bị phong tỏa. Theo dữ liệu từ Kpler, lưu lượng tàu thuyền hiện chỉ dao động ở mức tối đa khoảng hơn 10 chuyến mỗi ngày, thấp hơn rất nhiều so với mức thông thường khoảng 80–140 chuyến/ngày. Đồng thời, các bên vẫn còn rất xa mới có thể đạt được thỏa thuận liên quan đến chương trình làm giàu uranium.

Dầu Brent hiện giao dịch quanh 88 USD/thùng, trong khi WTI ở khoảng 82 USD/thùng. So với đỉnh được thiết lập hôm thứ Năm, hai loại dầu này đã giảm lần lượt khoảng 15% và 12%.

Khí đốt tự nhiên châu Âu trên sàn TTF Hà Lan cũng tiếp tục giảm, với hợp đồng tháng 9 hiện giao dịch quanh 58 USD/MWh. Trong khi đó, NATGAS đang ở mức khoảng 2,75 USD/MMBtu.

📈 Chứng khoán

Đà giảm mạnh của giá năng lượng đã góp phần cải thiện đáng kể tâm lý thị trường toàn cầu. Các thị trường chứng khoán châu Âu khép lại phiên thứ Hai trong sắc xanh, dẫn đầu là DAX của Đức (+1%) và IBEX 35 của Tây Ban Nha (+0,8%).

Tại Mỹ, diễn biến lại kém tích cực hơn. Dow Jones đóng cửa tăng 0,5%, S&P 500 gần như đi ngang, trong khi Nasdaq 100 giảm 0,2%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ đợt điều chỉnh của nhóm cổ phiếu bán dẫn, khi nhà đầu tư chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Sandisk giảm 11,3%, ASML mất 5,4%, Nvidia giảm 5% và Seagate giảm 4%.

Do Nvidia tiếp tục suy yếu, Apple đã trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thế giới với giá trị khoảng 4,95 nghìn tỷ USD.

Hình 1: Các cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất trong Nasdaq 100 (27.07.2026)

Nguồn: XTB Research, 28.07.2026

Động thái điều chỉnh này một phần được xem là hoạt động chốt lời trước khi các tập đoàn hyperscaler tiếp theo công bố kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, thông tin về việc các doanh nghiệp Trung Quốc đạt được bước tiến trong việc phát triển thiết bị sản xuất chip nội địa, bao gồm công nghệ DUV (Deep Ultraviolet Lithography) – nền tảng để sản xuất các dòng chip tiên tiến – cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới tâm lý thị trường.

🌏 Châu Á

Làn sóng bán tháo cổ phiếu bán dẫn cũng lan sang thị trường châu Á. KOSPI của Hàn Quốc giảm hơn 10%, trong đó Samsung lao dốc 13,2% và SK Hynix giảm 7,5%.

Tại các thị trường khác, Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 4,3%, Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 1,3%, trong khi Hang Seng nhích nhẹ khoảng 0,2%.

🧈 Kim loại quý

Giá kim loại quý hiện chưa cho thấy xu hướng rõ ràng. Sau khi mở cửa phiên thứ Hai trong sắc xanh, cả vàng và bạc đều đánh mất toàn bộ mức tăng vào cuối phiên, bất chấp lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tại các nền kinh tế lớn tiếp tục giảm. Sang hôm nay, cả hai kim loại đều tiếp tục suy yếu.

Vàng hiện giao dịch quanh 4.045 USD/oz, giảm khoảng 0,8% từ đầu phiên. Bạc giao dịch quanh 57,2 USD/oz, giảm khoảng 2,1%.

📈 Dữ liệu kinh tế và chính sách tiền tệ

Các dữ liệu kinh tế công bố trong ngày hôm qua không nhiều. Tuy nhiên, nửa cuối tuần được dự báo sẽ sôi động hơn với hàng loạt số liệu lạm phát tại châu Âu và Mỹ, đặc biệt là chỉ số PCE của Mỹ – thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi.

Tâm điểm lớn nhất của tuần vẫn sẽ là các cuộc họp của những ngân hàng trung ương lớn: Thứ Ba: Fed công bố quyết định lãi suất. Thứ Năm: Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). Đêm thứ Năm sang thứ Sáu: Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).

Chúng tôi không kỳ vọng bất kỳ ngân hàng trung ương nào sẽ thay đổi lãi suất trong tuần này. Tuy nhiên, cả ba nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì lập trường diều hâu, qua đó định hướng thị trường tới khả năng tăng lãi suất trong các cuộc họp tiếp theo – hiện cũng là kịch bản cơ sở của thị trường.

Mỹ