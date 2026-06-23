Nasdaq giảm 2% khi lo ngại về Fed, làn sóng AI và bất ổn quanh thỏa thuận Mỹ - Iran gia tăng

Phố Wall bước vào phiên giao dịch trong áp lực từ làn sóng chốt lời trên diện rộng, với nhóm công nghệ một lần nữa trở thành tâm điểm của đợt bán tháo. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm hơn 2% khi nhà đầu tư ngày càng đặt câu hỏi liệu đà tăng nhờ AI có thể được duy trì trong bối cảnh kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất. Thị trường lo ngại rằng chi phí vay vốn cao hơn sẽ gây áp lực lên các doanh nghiệp đang tài trợ cho các khoản đầu tư khổng lồ vào hạ tầng AI bằng nợ vay.

Micron và PCE: Bài kiểm tra sức mạnh của thị trường?

Hiện tại, thị trường đang định giá tổng cộng 50 điểm cơ bản (bps) tăng lãi suất của Fed từ nay đến tháng 12, so với kỳ vọng chỉ có một lần tăng 25 bps cách đây hai tuần. Thách thức lớn nhất đối với xu hướng đầu tư vào AI hiện nay là sự kết hợp giữa định giá đã ở mức cao sau một đợt tăng mạnh và lo ngại chi phí tài trợ cho hạ tầng AI sẽ trở nên đắt đỏ hơn đáng kể.

Áp lực bán cũng đang lan sang nhóm cổ phiếu bán dẫn, mặc dù Chỉ số Philadelphia Semiconductor Index (SOX) vừa lập mức cao kỷ lục chỉ một ngày trước đó. Alphabet, Meta, Microsoft và Amazon đều ghi nhận mức giảm mạnh trong phiên trước, xác nhận rằng hoạt động chốt lời đang lan rộng trên toàn bộ nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn.

Trong khi nhà đầu tư vẫn theo dõi sát các diễn biến liên quan đến Iran, thì lãi suất và định giá mới là nguồn gốc chính của sự lo ngại trên thị trường, thay vì yếu tố địa chính trị. Sự kiện quan trọng nhất trong tuần sẽ là báo cáo lạm phát PCE công bố vào thứ Sáu. Các nhà kinh tế dự báo chỉ số lạm phát ưa thích của Fed sẽ tăng lên 4,1%, cao hơn gấp đôi mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Báo cáo kết quả kinh doanh của Micron, dự kiến công bố sau khi thị trường Mỹ đóng cửa vào thứ Tư, có thể trở thành phép thử quan trọng đối với tâm lý nhà đầu tư dành cho chip nhớ và nhóm bán dẫn liên quan đến AI. Cùng với SanDisk, Micron là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ sự bùng nổ nhu cầu chip nhớ. Đồng thời, những lo ngại mới cũng xuất hiện sau khi SpaceX huy động vốn qua thị trường trái phiếu ngay sau đợt IPO đình đám, dù công ty đã báo lỗ ròng trong năm trước. Cổ phiếu này hiện đã xóa gần hết mức tăng kể từ khi niêm yết vào ngày 12/6.

Biểu đồ dưới đây minh họa mức sinh lời vượt trội của các công ty sản xuất chip nhớ hàng đầu kể từ ngày 1/4/2025, cho thấy nhà đầu tư đã đặt cược mạnh mẽ như thế nào vào chủ đề hạ tầng AI.

Nguồn: xStation5

Biểu đồ US100 (D1)

Một phần áp lực bán gần đây có thể liên quan đến hoạt động tái cân bằng danh mục đầu tư trước thời điểm kết thúc tháng 6. Trong một phân tích gần đây, J.P. Morgan cho rằng các quỹ đầu tư tổ chức có thể bán ra hơn 100 tỷ USD cổ phiếu trong những tuần tới. Đáng chú ý, đợt điều chỉnh bắt đầu ngay sau khi Nasdaq 100 tiến sát vùng đỉnh lịch sử quanh 31.000 điểm, có khả năng hình thành mô hình hai đỉnh (Double Top). Nếu kịch bản điều chỉnh cổ điển theo tỷ lệ 1:1 diễn ra, chỉ số có thể giảm về khu vực 28.000 điểm. Ở chiều ngược lại, lực mua có thể xuất hiện quanh đường trung bình động hàm mũ 50 ngày (EMA50), hiện nằm gần 29.200 điểm, được đánh dấu bằng đường màu cam trên biểu đồ.

Nguồn: xStation5