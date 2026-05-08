Nasdaq tăng vọt 0.8% lên mức cao lịch sử 📈 Mùa báo cáo lợi nhuận của Mỹ mạnh đến đâu?

Hợp đồng tương lai các chỉ số Mỹ đang giao dịch tăng điểm hôm nay trước thời điểm công bố dữ liệu NFP lúc 14:30, với US100 tăng hơn 0.8% và tiến sát mốc 29,000 điểm, trong khi US500 tăng 0.6%. Đà tăng tiếp tục được hỗ trợ bởi mùa báo cáo lợi nhuận mang tính kỷ lục tại Mỹ, với tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận diễn ra trên diện rộng trong S&P 500, biên lợi nhuận ròng tăng lên mức cao nhất trong 15 năm ở 13.5%, đồng thời sự lạc quan xoay quanh AI tiếp tục hỗ trợ tâm lý thị trường.

Dự báo tăng trưởng EPS của S&P 500 cho thấy lợi nhuận theo năm đang tăng tốc rõ rệt so với mức nền vốn đã rất mạnh của năm 2025. Tăng trưởng lợi nhuận của lĩnh vực công nghệ được kỳ vọng đạt 46% YoY so với gần 28% của năm ngoái, trong khi các lĩnh vực năng lượng và nguyên vật liệu cũng được dự báo sẽ ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Theo dữ liệu từ Charles Schwab và LSEG, các công ty thuộc gần như mọi lĩnh vực - ngoại trừ healthcare, financials và industrials - đều được kỳ vọng sẽ vượt đáng kể tốc độ tăng trưởng EPS của năm trước.

Chi tiêu CAPEX của các ông lớn công nghệ tiếp tục tăng

Theo BlackRock Investment Research, CAPEX dự kiến của các hyperscaler AI đã tăng 25% so với tháng 10 năm ngoái. Đây là tín hiệu tích cực đối với các công ty bán dẫn và doanh nghiệp hạ tầng AI, bởi điều này hàm ý thị trường sẽ tiếp tục mở rộng và hỗ trợ xu hướng tăng trưởng doanh thu cũng như lợi nhuận. Ở chiều ngược lại, bất kỳ sự suy giảm kinh tế đáng kể nào cũng có thể tạo áp lực tiêu cực mạnh lên định giá và tâm lý thị trường.

Dự báo tiếp tục được nâng lên trong khi Big Tech vẫn thống trị

Các nhà phân tích đã nâng dự báo EPS quý II/2026 của các công ty S&P 500 thêm 2.1% trong tháng 4, bất chấp việc thông thường các dự báo sẽ bị điều chỉnh giảm vào đầu quý. Trong 20 năm qua, mức điều chỉnh EPS trung bình trong tháng đầu tiên của quý là -1.9%. Mức tăng hiện tại đánh dấu đợt nâng dự báo mạnh nhất kể từ quý II/2021, khi các dự báo tăng 3.5% sau giai đoạn phục hồi hậu đại dịch.

Lĩnh vực năng lượng ghi nhận mức nâng dự báo lợi nhuận mạnh nhất, với mức tăng 45.1%. Trong khi đó, 5 trên 11 lĩnh vực chứng kiến triển vọng xấu đi, với industrials tiếp tục là nhóm yếu nhất khi dự báo giảm gần 3%. Các nhà phân tích cũng đã nâng dự báo lợi nhuận cả năm của S&P 500 thêm 3.4% trong tháng 4.

Sau mùa báo cáo lợi nhuận của Big Tech, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tổng hợp của S&P 500 trong quý I/2026 đã tăng vọt lên 27.1% từ mức 15% chỉ một tuần trước đó, đánh dấu kết quả mạnh nhất kể từ cuối năm 2021. Các lĩnh vực ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất gồm:

Communication Services (+53.2%)

Technology (+50.0%)

Consumer Discretionary (+39.0%)

Động lực chủ yếu đến từ các công ty megacap.

Riêng Alphabet, Amazon và Meta đã đóng góp tới 71% toàn bộ mức tăng trưởng lợi nhuận của S&P 500 trong tuần gần nhất của mùa báo cáo kết quả kinh doanh. Alphabet gây bất ngờ cho thị trường khi tăng trưởng EPS vượt hơn 90% so với kỳ vọng, trong khi Meta và Amazon lần lượt vượt dự báo đồng thuận 56% và 70%.

Dự báo tăng trưởng lợi nhuận của nhóm Magnificent 7 hiện đã tăng lên 61%, so với mức kỳ vọng 22.4% vào cuối tháng 3, cho thấy mức độ thống trị rất lớn của các công ty megacap trong chu kỳ hiện tại. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng kết quả của Alphabet, Amazon và Meta cũng được hỗ trợ bởi các khoản lợi nhuận kế toán mang tính một lần (one-off accounting gains).

