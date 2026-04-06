NATGAS chịu áp lực trước rủi ro gia tăng về siêu El Niño năm 2026 📉

ác dự báo đang chỉ ra một hiện tượng El Niño cực kỳ mạnh mẽ vào năm 2026, với nhiệt độ bề mặt nước biển có khả năng tăng tới mức ~2,5°C. Kịch bản này đưa đợt El Niño tới đây ngang hàng với — hoặc thậm chí vượt qua — các sự kiện lịch sử như giai đoạn 1997–98 và 2015–16. Một kịch bản như vậy đồng nghĩa với những thay đổi đáng kể trong mô hình thời tiết toàn cầu, bao gồm mùa đông ôn hòa hơn và giảm sự biến động nhiệt độ mùa hè tại Hoa Kỳ. Xét từ góc độ thị trường khí tự nhiên, hệ quả then chốt là mức dự trữ cao hơn và nhu cầu năng lượng yếu hơn trong giai đoạn Xuân – Hè. Kết quả là, môi trường thị trường trở nên tiêu cực (bearish) về mặt cơ bản đối với giá khí đốt Mỹ, đặc biệt là khi nhu cầu theo mùa vốn đã thấp (nhu cầu sưởi ấm hạn chế và nhu cầu làm mát yếu hơn).
Sự đồng thuận của các mô hình: Các mô hình gần như thống nhất trong việc dự báo sự ấm lên mạnh mẽ tại vùng Niño 3.4 vào mùa thu năm 2026, làm tăng độ tin cậy vào kịch bản siêu El Niño.
Sự xáo trộn khí quyển: Nhiệt độ bề mặt nước biển chênh lệch vượt quá +2,0°C trên khắp vùng xích đạo Thái Bình Dương cho thấy sự gián đoạn sâu rộng và kéo dài trong lưu thông khí quyển.
Tác động tại Bắc Mỹ: Trong thực tế, điều này dẫn đến một mùa đông ấm hơn ở Bắc Mỹ, kéo theo nhu cầu sưởi ấm yếu hơn và mức dự trữ khí đốt cuối mùa cao hơn.
Áp lực dư cung: Việc bước vào mùa xuân với lượng tồn kho dồi dào khiến thị trường khí đốt rơi vào giai đoạn dư cung, điều mà trong lịch sử thường dẫn đến sự suy yếu của giá cả trong giai đoạn chuyển mùa (shoulder season).
Nhu cầu điện mùa hè: Trong những tháng hè, El Niño có xu hướng hạn chế tần suất và cường độ của các đợt nắng nóng cực đoan tại nhiều khu vực của Mỹ, làm giảm nhu cầu điện và lượng khí đốt tiêu thụ cho phát điện.
Rủi ro thiên tai giảm: Đồng thời, hiện tượng này kìm hãm hoạt động của bão ở Đại Tây Dương, làm giảm rủi ro gián đoạn nguồn cung tại Vịnh Mexico. Điều này loại bỏ "phí rủi ro thời tiết" (weather risk premium) vốn thường hỗ trợ giá khí đốt trong mùa hè.
Tầm ảnh hưởng toàn cầu: Những bất thường về lượng mưa - hạn hán ở Indonesia và miền Bắc Australia cùng với lượng mưa quá mức ở xích đạo Thái Bình Dương - xác nhận quy mô và phạm vi ảnh hưởng toàn cầu của sự xáo trộn khí hậu này.
Góc độ định giá: Tốc độ bơm khí vào kho dự trữ trong mùa xuân và mức độ chênh lệch của chúng so với mức trung bình 5 năm vẫn là những biến số quan trọng nhất.
Nguồn: xStation5
Nguồn: ECMWF
Nguồn: ECMWF
Nguồn: ECMWF
